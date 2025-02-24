Накануне официального релиза видеокарт серии Radeon RX 9000 в сеть просочились данные о производительности модели RX 9070 XT. Согласно опубликованной информации, видеокарта показывает результаты, сравнимые с NVIDIA RTX 4080, что делает её одним из главных лидеров в категории мощных решений для геймеров.

В тестах Furmark Radeon RX 9070 XT набрала 7979 баллов, что лишь немного уступает флагманской RX 7900 XTX с её 8030 баллами. Официальные показатели AMD также указывают на значительный прирост производительности по сравнению с RX 7900 GRE: на 38% в разрешении 1440p и на 42% в 4K. При этом младшая модель RX 9070 демонстрирует превосходство на 20% в 1440p и на 21% в 4K.

Ранее в сети появилась информация о возможной стоимости RX 9070 XT в $899, однако AMD официально опровергла эти данные, заявив, что подобная цена никогда не обсуждалась внутри компании.

Презентация новой линейки Radeon RX 9000 запланирована на 28 февраля 2025 года, где AMD представит официальные спецификации, цены и объявит дату начала продаж.