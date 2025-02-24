Apple планирует обновить линейку MacBook Air, представив в марте 2025 года модели с новым процессором M4. Как сообщают источники, компания уже начала отправку устройств со своих заводов на склады, что свидетельствует о скором старте продаж.

Внешне ноутбуки не претерпят значительных изменений, но переход на чип M4 обеспечит им заметный прирост производительности и энергоэффективности. Ожидается, что Apple выпустит две версии MacBook Air — с диагоналями экранов 13 и 15 дюймов.

Кроме обновленного MacBook Air, в первой половине 2025 года Apple планирует представить новые модели Mac Studio и Mac Pro с процессорами M4. А уже к осени компания может выпустить MacBook Pro с еще более мощным чипом M5.

Помимо новых MacBook, в первой половине года ожидаются и другие обновления продуктовой линейки — Apple готовит к релизу обновленные iPad Air и iPhone SE четвертого поколения.

Хотя Apple пока официально не подтверждала эти планы, сокращение запасов текущих моделей в магазинах и подготовка маркетинговых материалов указывают на скорый анонс.