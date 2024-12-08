Илон Маск планирует значительно увеличить мощность суперкомпьютера Colossus, принадлежащего его компании xAI. Этот суперкомпьютер уже является самым мощным в мире среди подобных систем, в его основе лежит более 100 тысяч графических процессоров Hopper от компании NVIDIA. Однако xAI намерена расширить эти мощности в десять раз, добавив в Colossus до одного миллиона графических процессоров.

Расширение мощностей позволит существенно улучшить работу искусственного интеллекта, в том числе чат-бота Grok, который в данный момент доступен только для платных пользователей на платформе X. Эти ресурсы также необходимы для того, чтобы xAI смогла сократить отставание от таких технологических лидеров, как OpenAI и Google, в области искусственного интеллекта.

Представители города Мемфиса, где расположен суперкомпьютер, подтвердили, что работы по расширению уже начались. Илон Маск, создавая компанию xAI, заявлял, что она будет заниматься развитием искусственного интеллекта, который поможет человечеству делать научные открытия и разобраться в настоящей природе Вселенной. Однако на данный момент ИИ xAI в основном используется для создания дипфейков, в том числе изображений самого Маска.