





Один из самых известных игроков Steam, stasik, столкнулся с неприятной ситуацией — его аккаунт был заблокирован. Этот геймер, прославившийся тем, что достиг рекордного уровня на платформе, теперь не может торговать и обмениваться игровыми предметами. Причины блокировки пока не раскрыты.





Последний раз stasik сталкивался с подобными проблемами 623 дня назад, но тогда ситуация разрешилась. Однако в этот раз последствия могут быть более серьёзными, учитывая, что на кону стоят значительные суммы. Его виртуальный инвентарь оценивается почти в 200 тысяч долларов, а уровень в Steam достиг отметки 6 000. Кроме того, общая стоимость его коллекции игр составляет более 35 тысяч долларов, а время, проведённое в играх, — 3 294 часа.





Стоит отметить, что платформа Steam недавно отпраздновала свой 21-й день рождения. Сервис, запущенный компанией Valve в 2003 году, за это время превратился в одного из лидеров игровой индустрии. А 8 сентября, всего за несколько дней до юбилея, Steam установил новый рекорд: в пиковый момент одновременно онлайн находилось 37,6 миллиона пользователей, причём около 12 миллионов активно играли в этот момент.





Эта блокировка стала неожиданным событием не только для самого stasik, но и для его подписчиков, которые теперь следят за развитием событий с особым вниманием.