Компания Qualcomm, известная своими процессорами для мобильных устройств, в июле 2024 года анонсировала новый 5G-чип Snapdragon 4s Gen 2, предназначенный для бюджетных смартфонов. На днях стало известно, когда именно на рынок выйдет первый смартфон, который будет работать на этом чипе.



Ожидается, что это будет устройство от компании Xiaomi, вероятно, из новой серии Redmi 13. Смартфон дебютирует 16 октября 2024 года в Индии, а затем может появиться и в других странах.



Snapdragon 4s Gen 2 — это процессор, который изготавливается по современным 4-нанометровым технологиям. Он включает в себя два мощных ядра A78, работающих на частоте до 2.0 ГГц, и шесть более экономичных ядер A55 с частотой до 1.8 ГГц. Это позволяет устройству эффективно справляться с разными задачами, обеспечивая быструю работу приложений и игр.



Кроме того, процессор оснащен встроенным 5G-модемом, что обеспечивает высокоскоростной интернет. Графическая часть представлена интегрированным GPU Adreno, который поддерживает современные графические технологии.



Snapdragon 4s Gen 2 поддерживает технологию быстрой зарядки Quick Charge 4+, что позволяет значительно сократить время, нужное для зарядки устройства. Также он совместим с Wi-Fi 5, что обеспечивает стабильное и быстрое подключение к интернету.



К тому же, процессор поддерживает оперативную память LPDDR4X и накопители UFS 3.1, что позволяет смартфону работать быстрее и качественно обрабатывать данные.



Таким образом, новый смартфон от Xiaomi с чипом Snapdragon 4s Gen 2 обещает быть привлекательным предложением для пользователей, ищущих доступное и мощное устройство.