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Почему стоит дождаться iPhone 17 Air, а не покупать iPhone 16

Главные причины: ожидаемый ультратонкий дизайн новой модели, значительные улучшения камер и революционные изменения в дизайне, которые могут задать новые стандарты для смартфонов.
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Apple недавно анонсировала новую линейку смартфонов — iPhone 16 и 16 Pro. Предварительные заказы на эти модели уже начнут принимать в ближайшее время. Но те, кто планирует обновить свой телефон, могут задуматься: стоит ли покупать iPhone 16 сейчас или разумнее подождать до следующего года, когда выйдет iPhone 17 Air? На этот вопрос есть весомый ответ — возможно, стоит проявить терпение и дождаться новой модели. Вот три главные причины, по которым ожидание может оказаться оправданным.

Прежде всего, одной из главных отличительных черт iPhone 17 Air станет его ультратонкий корпус, который в интернет-пространстве уже прозвали "iPhone 17 Slim". Судя по имеющимся данным, этот телефон выделится необычайно тонким дизайном, который заметно изменит внешний облик устройства. Хотя точные параметры ещё не оглашены, эксперты и инсайдеры предполагают, что толщина корпуса значительно уменьшится. Такой вывод можно сделать на основе недавно представленного iPad Pro M4 — он стал самым тонким устройством компании Apple с толщиной всего 5,1 мм. Вероятно, iPhone 17 Air будет продолжать эту тенденцию и также получит ультратонкий корпус, что станет одним из его главных достоинств.

Помимо визуальных изменений, iPhone 17 Air обещает значительные усовершенствования в области камер. В модели iPhone 16 основное внимание было уделено улучшению задней камеры, в то время как фронтальная осталась без изменений. Однако в iPhone 17 Air фронтальная камера также подвергнется значительным доработкам: ожидается, что её разрешение возрастет с 12 до 24 мегапикселей, что должно значительно повысить качество фотографий и видео. Что касается задней камеры, то здесь тоже будут перемены — вместо нескольких объективов в углу, как это было в предыдущих моделях, iPhone 17 Air получит одну мощную камеру, расположенную в центре верхней части устройства. Такое изменение в дизайне может свидетельствовать о новом подходе Apple к мобильной фотографии, делая акцент на качестве и производительности одной камеры, а не на количестве.

Наконец, iPhone 17 Air обещает произвести революцию в мире смартфонов, наподобие той, которую в своё время совершил MacBook Air в сегменте ноутбуков. Хотя по техническим характеристикам эта модель, возможно, будет уступать другим версиям iPhone 17, её дизайн станет ключевым элементом, который откроет новые горизонты для будущих инноваций. Apple стремится переосмыслить понятие смартфона, сделав акцент на эстетике, удобстве использования и технологическом прогрессе. Этот радикальный подход может задать новый стандарт для последующих устройств.

Таким образом, если вы рассматриваете возможность покупки iPhone 16, стоит задуматься, а не подождать ли iPhone 17 Air. Новый дизайн, улучшенные камеры и революционные изменения в концепции устройства могут сделать его более привлекательным вариантом, особенно для тех, кто ценит инновации и эстетическое совершенство в сочетании с технологическими достижениями.

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Китя
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Прям по коврику мышку водишь и она реагирует.
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Nvidia&Intel Hater
00:16
а что же у меня все работает а.все нормально поворачивается.смотри что у тебя в настройках стоит.у меня нормально мышь разворачивает и нет никаких проблем .жать не надо ничего
Почему NVIDIA DLSS хуже AMD FSR, и как получить больше fps на старых видеокартах RTX 20 и RTX 30
Бауржан Искаков
00:15
Чё врать то. Давно уже потеряна связь с этими вояджерами. Наса вообще лживая организация.
НАСА завершило рискованную операцию по замене двигателей на зонде «Вояджер-1»
Китя
00:14
Так не работает, мыха не крутится. Игра писана изначально на PS4 и на ней лучше гамать на джойстике.
Почему NVIDIA DLSS хуже AMD FSR, и как получить больше fps на старых видеокартах RTX 20 и RTX 30
Nvidia&Intel Hater
00:13
да с какой радости то,обычно поворачиваюсь как всегда крутя мышой
Почему NVIDIA DLSS хуже AMD FSR, и как получить больше fps на старых видеокартах RTX 20 и RTX 30
Китя
00:13
Как в 3D игре. Ходишь целишься разворачиваешься мышкой. а в этих звёздных войнах чтобы развернутся надо в колёсико мышке нажать тогда он развернется задом на перед вот.
Почему NVIDIA DLSS хуже AMD FSR, и как получить больше fps на старых видеокартах RTX 20 и RTX 30
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