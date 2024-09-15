Недавно был официально представлен новый смартфон LeTV S3 Pro, который привлек внимание своим дизайном, напоминающим iPhone. Особенно ярко сходство проявляется в задней части устройства, которая практически копирует внешний вид iPhone. Однако стоимость этого смартфона гораздо ниже — всего 96 долларов, что делает его доступным для широкой аудитории.

При осмотре смартфона с передней стороны становится ясно, что сходство с iPhone исчезает. LeTV S3 Pro получил экран-водопад с изогнутыми краями, который был популярен несколько лет назад, но на сегодняшний день вышел из моды. Большинство современных смартфонов предпочитают плоские экраны или дисплеи с минимальным изгибом, что обеспечивает более удобное использование устройства.

Интересной особенностью нового смартфона является то, что официальные изображения и материалы не показывают, где расположена фронтальная камера. Остаётся неясным, скрыта ли она в вырезе, отверстии, или же интегрирована под экраном. Этот вопрос остаётся загадкой, вызывая интерес у потенциальных покупателей и заставляя гадать, каким образом реализована эта деталь устройства.

Хотя LeTV S3 Pro не может похвастаться передовыми технологиями или новаторским дизайном, его главная привлекательность заключается в цене. За менее чем 100 долларов пользователи получают смартфон с дизайном, создающим впечатление премиального устройства. Несмотря на устаревший экран-водопад, для многих покупателей, ищущих стильное и недорогое устройство, LeTV S3 Pro может стать привлекательным выбором.