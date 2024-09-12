Компания Huawei представила новый складной смартфон Huawei Mate XT Ultimate Design, который выделяется своей уникальной конструкцией, состоящей из трёх частей. Это первый в мире серийный смартфон с такой особенностью. В разложенном состоянии его толщина составляет всего 3,6 мм, а в сложенном – 12,8 мм, что делает его тоньше по сравнению с конкурентами, такими как Samsung Galaxy Fold6.



Huawei утверждает, что два шарнира устройства на 25% прочнее, чем у других складных моделей на рынке. В сложенном виде Mate XT имеет 6,4-дюймовый дисплей с разрешением FHD+, при частичном раскрытии экран увеличивается до 7,9 дюймов с разрешением 2K, а в полностью разложенном состоянии смартфон предлагает 10,2-дюймовый дисплей с разрешением 3K.



Новая модель оснащена тройной основной камерой с разрешением 50 МП, 12 МП и 12 МП, а фронтальная камера имеет разрешение 8 МП. Несмотря на сложную конструкцию с двумя шарнирами, Huawei удалось оснастить смартфон мощной батареей ёмкостью 5600 мАч. Она поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 66 Вт и беспроводную зарядку на 50 Вт.



Смартфон Huawei Mate XT Ultimate Design доступен для предварительного заказа в Китае. Он выпускается в чёрном и красном цветах, а также предлагается в трёх конфигурациях памяти:





16 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ внутренней памяти за $2800

16 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ внутренней памяти за $2800

16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ внутренней памяти за $3090

16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ внутренней памяти за $3090

16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ внутренней памяти за $3370





Продажи устройства начнутся 20 сентября 2024 года, однако информации о его глобальном релизе пока нет.