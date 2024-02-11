Компания Apple в сотрудничестве с исследователями из Калифорнийского университета представила нейросеть MGIE

Apple в сотрудничестве с исследователями из Калифорнийского университета представила инновационную нейросеть MGIE, которая позволяет редактировать изображения, используя естественный язык. Новый подход к редактированию фотографий, представленный в рамках совместного проекта, открывает возможности для удобного и интуитивно понятного взаимодействия с изображениями без необходимости использования традиционных инструментов редактирования.

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Согласно первым отзывам журналистов, нейросеть MGIE демонстрирует высокую точность понимания запросов и способна выполнять разнообразные редакторские операции. Среди основных функций MGIE:

Применение фильтров

Цветокоррекция

Кадрирование и поворот изображений

Редактирование отдельных объектов на фотографии

Коррекция контрастности, яркости и насыщенности.

Интересно, что нейросеть самостоятельно определяет объекты на фотографии и редактирует их в соответствии с запросом пользователя. Например, пользователь может попросить нейросеть уменьшить размер лица человека, усилить контрастность луны и сделать цвета одежды менее яркими.

В качестве одного из тестов на нейросеть было отправлено фото с запросом "сделать небо чуть более красным". MGIE успешно интерпретировала команду и выдала результат, соответствующий ожиданиям пользователей.

На текущий момент MGIE представлен как рабочее демо на сайте компании HuggingFace, где пользователи могут опробовать его функционал. Исходный код нейросети также доступен на GitHub.

Несмотря на открытость и доступность технологии, пока неясно, будет ли Apple использовать нейросеть MGIE в своих собственных продуктах. Однако это решение, предоставляющее уникальные возможности для редактирования изображений, может найти широкое применение в различных сферах, связанных с обработкой фотографий и графическим дизайном.