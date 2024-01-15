«Обскакать» Apple смогла компания Microsoft, акции которой в ходе вчерашних торгов ненадолго выросли в цене на 2%, увеличив рыночную стоимость техногиганта до $2,903 триллиона

Вчера произошли существенные изменения в мировом рейтинге публичных компаний, где Microsoft временно заняла лидирующую позицию по рыночной капитализации, обогнав Apple. Рост акций Microsoft на 2% привёл к достижению рыночной стоимости в $2,903 триллиона, в то время как Apple, незначительно уступив, опустилась до $2,886 триллиона с падением на 0,3%.

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Этот заметный успех Microsoft аналитики ассоциируют с активными инвестициями в генеративный искусственный интеллект, включая внушительные вложения в OpenAI и продукт ChatGPT. Компания также проявляет внимание к развитию облачных вычислений, интегрируя искусственный интеллект в своё программное обеспечение, что, согласно мнению экспертов, благоприятно сказывается на восстановлении бизнеса в данной сфере.

При рассмотрении производительности акций в январе становится ясно, что акции Apple испытали снижение на 3,3%, в то время как Microsoft продемонстрировала прирост на 1,8%. Общий годовой показатель также выгоден Microsoft, показав рост на 57%, в сравнении с 48% у Apple. Эксперты отмечают, что опасения, вызванные дефицитом цепочки поставок в прошлых годах из-за пандемии, повлияли на динамику акций Apple.

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В тоже время Apple также сталкивается с вызовами сниженного спроса, особенно на китайском рынке, где HUAWEI продолжает укреплять свои позиции. В этом контексте Apple покладает надежды на успешный запуск гарнитуры Vision Pro, рассматривая её как ключ к "новой эре пространственных вычислений".