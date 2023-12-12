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Команда талантливых моддеров представила обширное бесплатное дополнение с названием "The Black Parade" для классической игры Thief: The Dark Project, привнесшей новые грани в жанр стелс-экшена более четверти века назад. Этот проект, требовавший семилетнего труда, вновь привлекает внимание геймеров к оригинальной Thief, которая вдохновила создание всей франшизы.
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The Black Parade открывает перед игроками десять захватывающих миссий, предлагая уникальные инструменты, 30 минут кинематографических сцен и многое другое. В роли преступника, изгнанного за свои проступки, вам предстоит отыскать старого приятеля, совершая при этом дерзкие кражи у обеспеченных граждан.
Оригинальная игра Thief: The Dark Project вышла в 1998 году, а год спустя получила улучшенное издание, в котором учтены многие технические ошибки и недоработки. Именно эту версию тщательно доработали моддеры. После успешного релиза последовали еще две части серии, а в 2014 году был выпущен современный перезапуск - Thief.