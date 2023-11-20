Capcom регулярно покоряет нас новыми взглядами на мир Dragon’s Dogma 2, сохраняя при этом великолепие тайны. Однако в ближайшем будущем команда разработчиков собирается нарушить этот молчаливый замысел.

Специально для поклонников 28-го на 29-е ноября Capcom устроит потоковую трансляцию, насыщенную деталями о Dragon’s Dogma 2. Лидерство в презентации возьмут на себя геймдиректор Хидэаки Ицуно и продюсер Ёсиаки Хирабаяси. Начало представления запланировано на полуночь по московскому времени, и оно продлится 15 минут.

Важно отметить, что разработка Dragon’s Dogma 2 ведется для платформ PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. А точная дата релиза пока придерживается интриги. Ранее создатели щедро поделились геймплейными роликами, насыщая ожидание игровыми изысками.

рекомендации Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы i7 14700К подъехал в Регард Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу



