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Фанаты FromSoftware, мечтающие о переиздании культового Bloodborne, теперь могут насладиться новым взлетом в мире готических экшен-хорроров с выходом The Last Faith от студии Kumi Souls Games. Эта двухмерная "метроидвания" на Steam стала своеобразным симбиозом Bloodborne и Blasphemous, предлагая уникальную "Бладборновскую" атмосферу.
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Создатели игры обещают фанатам Blasphemous нечто особенное, и The Last Faith действительно поддается сравнению с творением испанцев из The Game Kitchen. Огромная карта, множество секретов, разнообразные варианты прохождения и захватывающая система прокачки делают эту игру однозначным выбором для ценителей атмосферных экшенов.
Несмотря на некоторую прохладную реакцию критиков (70 баллов на Metacritic), эксперты признают захватывающий геймплей, хотя некоторые высказывают сомнения в сюжете. Игра доступна не только на PC, но и на консолях PlayStation, Xbox и Switch, что делает ее желанным приобретением для широкой аудитории геймеров.