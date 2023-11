The Last Faith – новая "метроидвания" от Kumi Souls Games, сочетающая атмосферу Bloodborne и Blasphemous. Огромная карта, множество секретов и захватывающая система прокачки делают ее одной из лучших в жанре

Фанаты FromSoftware, мечтающие о переиздании культового Bloodborne, теперь могут насладиться новым взлетом в мире готических экшен-хорроров с выходом The Last Faith от студии Kumi Souls Games. Эта двухмерная "метроидвания" на Steam стала своеобразным симбиозом Bloodborne и Blasphemous, предлагая уникальную "Бладборновскую" атмосферу.

Создатели игры обещают фанатам Blasphemous нечто особенное, и The Last Faith действительно поддается сравнению с творением испанцев из The Game Kitchen. Огромная карта, множество секретов, разнообразные варианты прохождения и захватывающая система прокачки делают эту игру однозначным выбором для ценителей атмосферных экшенов.

Несмотря на некоторую прохладную реакцию критиков (70 баллов на Metacritic), эксперты признают захватывающий геймплей, хотя некоторые высказывают сомнения в сюжете. Игра доступна не только на PC, но и на консолях PlayStation, Xbox и Switch, что делает ее желанным приобретением для широкой аудитории геймеров.