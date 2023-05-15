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Немножко оффтопа

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В последнее время пользователи сайта Overclockers обращают внимание на то, что новости на ресурсе стали отходить от традиционной тематики гаджетов, разгона, обзоров железа и тд. Нет, полностью они, конечно же, никуда не делись, но сейчас доля "тематических" материалов занимает примерно 30% от общего количества (при чём их не стало меньше в "штуках", просто увеличилось количество других новостей). Ещё около 40% посвящено вооружению и военной технике, в различных их проявлениях и способах применения.

Примеры новостей

рекомендации Дешевая 4070 MSI - надо брать RTX 3070 за 45 тр в Регарде Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри 1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде -15000р на Ryzen 3950X - пора брать Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде

Остальные 30 процентов - это новости, относящиеся к политике, экономике, автомобилям, энергетике, науке, играм, фильмам, юмору и другим развлечениям. Но не стоит впадать в панику. Да, Overclockers, уже не тот, что был 5-10 лет назад, но, как сказал классик: "И, может, я уже не тот, но и вы уже не те. Нам надо двигаться вперёд".

А теперь к теме

Перейдём, собственно, к теме поста. Вдохновил меня на него комментарий пользователя du5t под записью про современные образцы вооружения, применяемые на СВО различными сторонами конфликта.

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Комментарий, который побудил меня на написание данного поста

Человек, явно сыронизировав над названием сайта и темами, которые на нём постятся, предложил обсудить разгон пулемёта Калашникова, а также даунвольтинг (т.е. уменьшение напряжения с целью снижения энергопотребления и тепловыделения) мин. И если про даунвольтинг мин информации я пока не нашёл (но, обещаю, как только что-то появится - дам знать), то вот насчёт разгона пулемёта человек не ошибся, материалы на эту тему действительно есть. И сегодня мы попробуем (и у нас получится) разобраться, как же провести оверклокинг (т.е. повысить скорострельность и другие характеристики) пулемёта Калашникова.

Стоит, однако, отметить, что "разгону" поддаются не все пулемёты Калашникова, а только 7,62-мм пулемёт ПКМ (пулемёт Калашникова модернизированный) и ПКП (пулемёт Калашникова пехотный) или "Печенег". Порядок и принцип действия одинаковый, но в данной статье мы рассмотрим более современный вариант, т.е. ПКП "Печенег". ПКП "Печенег" в классической версии

Что это за зверь такой?

Перед тем, как начать разбираться с "разгоном" пулемёта, посмотрим на что он вообще способен и каковы его отличия от прародителя - пулемёта Калашникова модернизированного или же ПКМ.

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ПКП был принят на вооружение в 1999 году и является эволюционным продолжением ПКМ. Целью опытно-конструкторских работ при разработке "Печенега" было повышение кучности стрельбы и живучести ствола пулемёта. Калибр пулемёта - 7,62-мм. Для стрельбы используются винтовочные патроны 7,62×54 мм R. Пулемёт имеет ленточное питание с подачей ленты справа налево. Есть несколько видов магазинов: на 100 и 200 патронов. ПКП на станке 6Т5

Существует несколько версий пулемёта: классическая (6П41), ночная (6П41Н) - с планкой "ласточкин хвост" для установки ночного прицела, станковая (6П41С) - для использования со станком 6Т5, станковая ночная (6П41СН) - с крепёжной планкой и станком, а также штурмовой вариант пулемёта компоновки булл-пап (показан на изображении ниже). "Печенег" в компоновке булл-пап

На 80% "Печенег" полностью копирует своего предка. Задняя часть со ствольной коробкой и всеми её механизмами практически идентичны таковым у ПКМа. Отличия начинаются с узла газоотвода ствола. В нём выточены 4 канавки, которые идут по всему стволу до самого дульного среза. Они необходимы для охлаждения ствола.

При выстреле у дульного среза создаётся разряжение, которое "засасывает" через эти канавки прохладный воздух из окружающей среды (схематично показано на изображении ниже), за счёт чего происходит постоянная циркуляция проточного воздуха при стрельбе и охлаждение ствола. Синим цветом здесь показан путь холодного воздуха, красным - выход нагретого воздуха. Схематично показано охлаждение ствола во время стрельбы

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Такое конструктивное решение, в свою очередь, позволяет значительно повысить ресурс ствола, а также увеличить количество выстрелов, которое стрелок может сделать без ухудшения кучности. У ПКМа этот показатель был равен 500 выстрелам в час, после чего пулемёт начинал "плеваться", то есть значительно увеличивал разброс, что делало невозможным прицельную стрельбу. У "Печенега" этот показатель вдвое выше - 1000 выстрелов в час без ухудшения точности стрельбы.

Собственно разгон

Возможно вы удивитесь, но для разгона ПКП "Печенег" даже не нужно ничего дополнительно приобретать. Всё необходимое предусмотрено заводом-изготовителем изначально. Так сказать, OC Edition.

За разгонный потенциал пулемёта отвечает газовый регулятор с тремя фиксированными положениями: "1" (наименьший), "2" и "3" ( используются при загрязнении либо при сильном нагреве ствола).

Для чего же нужен этот газовый регулятор? Всё просто: во время стрельбы ствол нагревается, а как известно из школьной физики - тела при нагревании расширяются. Но расширяются они не во все стороны, а как бы наружу (если в теле есть полости, то они тоже будут увеличиваться). Ведь если бы расширение было изотропным (то есть одинаковым во всех направлениях), то банки с соленьями не ставили бы крышкой в горячую воду, чтобы их было легче открыть, т.к. крышка бы только сильнее стала обжимать банку. Источник: https://www.youtube.com/@perepolox

На рисунке ниже схематично показано, что происходит при нагревании ствола (уж простите мне мои художества). Мы видим, что при расширении ствола пуля будет потихоньку выходить из нарезов (вернее нарезы будут удаляться от пули). А это значит, что пороховые газы начнут по этим нарезам выходить вперёд пули, что приведёт к уменьшению давления в канале ствола. Тепловое расширение ствола (схематично)

Как же быть? Ведь уменьшение давления будет негативно влиять на скоростные и точностные показатели пули + будут задержки в стрельбе, связанные с недоходом подвижных частей в крайнее заднее положение. Разработчики ПКП "Печенег" подумали наперёд и решили изначально наделать дырок т.е. технологических отверстий в стволе, чтобы их можно было при необходимости закрыть специальным газовым регулятором.

Газовый регулятор служит для регулирования количества пороховых газов, действующих на поршень затворной рамы. Он имеет два отверстия (продолговатое и круглое) для выпуска газов из газовой камеры наружу. Устройство газового регулятораТаким образом, при переводе регулятора с положения 1 в положение 2 или 3 будут перекрываться отверстия для выхода пороховых газов, тем самым увеличивая давление в канале ствола. Такой вот разработчики придумали гениальный, но в то же время простой способ борьбы с задержками и снижением кучности стрельбы.

У читателя, мало знакомого с оружейной темой, может возникнуть вопрос: а почему бы сразу не выставить регулятор на "тройку", ведь увеличенное давление в канале ствола не только позволит увеличить дальность полёта пули, но и повысит скорострельность за счёт более быстрого "хода" затворной рамы и остальных механизмов. Думаю, вы уже догадались: избыточное давление также негативно влияет на процесс стрельбы, как и недостаточное, а "молочение" затворной рамы туда-сюда приведёт к быстрому износу механизмов пулемёта, не дав существенного прироста скорострельности. Просто картинка из Интернета

P.S.

Надеюсь, что статья вам понравилась. Хоть она и написана частично в юмористических целях, тем не менее раскрывает интересную информацию о конструкции и эксплуатационных особенностях пулемёта Калашникова. Я постарался взглянуть на "оверклокинг" под новым углом, ведь, как оказалось разгонять можно не только компьютерное "железо", но и вполне боевое. UnderВодинг

И да, если у кого-то всё-таки есть идеи насчёт даунвольтинга (или андервольтинга) мин, напишите, пожалуйста, в лс или в комментарии под этим постом.