Противостояние российских и украинских военнослужащих в Бахмуте (Артёмовске) уже успело приобрести репутацию "самого кровопролитного" за всё время проведения спецоперации. Днём и ночью в городе идут бои за каждую улицу, за каждый дом. По оценкам Евгения Пригожина в городе ещё остаётся 12-20 тысяч человек личного состава противника, включая сотни наёмников.
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Противник, обороняющий город, сумел по-настоящему удивить Евгения Пригожина. По словам главы ЧВК "Вагнер" бойцы ВСУ, обороняющие Бахмут (Артёмовск), показывают невероятную мужественность и стойкость. Пригожин обращает особое внимание, что украинцы никуда не бегут. Они массово жертвуют своими жизнями за Бахмут и сдаются лишь в исключительных случаях. Пригожин попросил прекратить считать бойцов ВСУ трусами. "Они такие же, как и мы, и в них течёт такая же кровь", - заявил руководитель "музыкантов".
Ранее Евгений Пригожин поделился информацией о том, какие потери ВСУ нанёс "Вагнер" в боях в Бахмуте всего за один месяц. Результативность "оркестра" остаётся крайне высокой, даже несмотря на плохое обеспечение боеприпасами и военной техникой.
Также Пригожин прокомментировал заявление Шойгу по поводу того, в какую сторону сместится фронт после взятия Бахмута. Глава ЧВК "Вагнер" попросил "не бежать впереди паровоза".