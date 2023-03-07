Недавно Министр обороны РФ Шойгу поделился дальнейшими планами после взятия Бахмута (Артёмовска). Он сказал, что это откроет ВС РФ путь для наступления в глубину оборонительных порядков ВСУ. В связи с этим журналисты задали руководителю ЧВК "Вагнер" Пригожину вопрос о том, куда по его мнению переместится фронт после взятия Бахмута российской стороной.
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Пригожин попросил "перестать бежать впереди паровоза и болтать о скором взятии Бахмута и направлении дальнейшего наступления". Глава ЧВК "Вагнер" напомнил, что не нужно делить шкуру неубитого медведя, ведь если попытаться сделать это пока медведь жив, то можно получить весьма печальные последствия.
"Мы делаем всё возможное, даже несмотря на то, что нам так и не дают необходимые боеприпасы и технику. Дайте нам спокойно сделать свою работу. В какую сторону сместится фронт, когда возьмут Артёмовск, спрашивайте у Сергея Кужугетовича. Меня зовут Евгений Викторович.", - пояснил глава ЧВК "Вагнер".
Также Пригожин сказал, что не понимает зачем министр обороны так рано говорит о дальнейшем наступлении. По его мнению, это может быть сделано для повышения морально-политического состояния российских граждан и бойцов, воюющих на Украине, а может и для того, чтобы позлить украинского президента. "Ярость Зеленского мы и так чувствуем на себе сполна.", - подметил глава "музыкантов".