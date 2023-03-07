Глава ЧВК "Вагнер" поделился информацией с изданием ura.news

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Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил информационному интернет-изданию ura.news, что потери ВСУ за февраль месяц в боях с "музыкантами" составили более 10 тысяч человек. Основные боевые действия сейчас происходят в Бахмуте (Артёмовске). Так, недавно Пригожин заявил, что ЧВК "Вагнер" стягивает украинскую армию на себя, перемалывает и двигается вперёд. Единственное о чём попросил руководитель "оркестра" - прикрывать фланги и обеспечить бойцов боеприпасами.

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"ЧВК "Вагнер" в феврале ликвидировали примерно 11 тысяч бойцов противника. Не нужно считать украинцев трусами, они массово погибают за Бахмут и сдаются только в крайнем случае. Они такие же, как и мы, и в них течёт такая же кровь", — передаёт слова Пригожина информационное издание.

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Американское издание Wall street journal опубликовало информацию о том, что ЧВК "Вагнер" уничтожили под Бахмутом наиболее подготовленные подразделения ВСУ. Также министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о том, что за февраль потери ВСУ выросли на 40%, по сравнению с предыдущим месяцем.