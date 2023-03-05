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WSJ: наиболее подготовленные подразделения ВСУ уничтожены ЧВК "Вагнер" под Бахмутом
К тому же "вагнеровцы" взяли под контроль более 40% территории города
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Американское информационное издание Wall Street Journal со ссылкой на командование Вооружённых сил Украины (ВСУ) сообщает, что российские войска вместе с ЧВК "Вагнер" уничтожили под Бахмутом несколько хорошо подготовленных подразделений ВСУ. В заявлении говорится, что бригады украинских бойцов, находящиеся в самом Бахмуте и в прилежащих районах имеют разный уровень подготовки, и российским бойцам удалось уничтожить наиболее подготовленные из них.

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"Офицеры в некоторых других бригадах говорят, что [уничтожены] несколько подразделений. В том числе некоторые из наиболее подготовленных были разгромлены в ходе боев в районе Бахмута в последние месяцы", — заявило издание.

Крупный разброс в уровне подготовки подразделений ВСУ является большой проблемой для украинской армии. Те подразделения, что комплектуются мобилизованным личным составом могут просто отступить или дезертировать, оставив позиции. Чтобы "задавить числом" военное командование ВСУ бросило в Бахмут резервы, которые планировалось использовать в контрнаступлении. Ранее глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что "вагнеровцы" не дают фронту "посыпаться до российских границ".

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Сейчас Бахмут находится в окружении, однако киевский режим до сих пор не даёт команду на вывод войск из города. Подразделения ЧВК "Вагнер" взяли под контроль более 40% территории. По подсчётам "музыкантов" в городе осталось примерно 10-12 тысяч военнослужащих ВСУ.

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20:28
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