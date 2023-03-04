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Пригожин: Мы стягиваем всю украинскую армию на себя, перемалываем и двигаемся вперёд
Пригожин дал прямолинейный ответ на многие острые темы
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Глава ЧВК "Вагнер", Евгений Пригожин сделал заявление касательно нескольких важных тем, связанных с его "оркестром". Со всей присущей ему прямолинейностью, Пригожин поднял острые темы, не обошлось и без критики военного командования нашей страны.

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Пригожин заявил, что "Вагнер" выполняет уже не тактическую, а стратегическую задачу, стягивая на себя все ударные силы ВСУ и перемалывая их.

Пытаясь взять Бахмут (Артемовск), бойцы ЧВК "Вагнер" стали тем сковывающим фактором, который не позволяет противнику развивать наступление на других участках фронта, вместе с тем задавая темп для продвижения регулярных частей ВС РФ. Несмотря на огромную военную помощь стран Запада, оказываемую Украине, и бесчисленное количество иностранных наёмников, воюющих на стороне ВСУ, "Вагнер" своим примером показывают, что противник вполне смертен. Пригожин заявил, что "Вагнеровцы" ломают стереотипы, сложившиеся в регулярных частях ВС РФ. "Остальные должны хоть как-то подтягиваться за нами", - сказал глава ЧВК.

Также Пригожин предположил, что в случае поражения подразделений "Вагнера", весь фронт посыпется вплоть до российских границ, а может и дальше. При таком раскладе ситуация станет очень тяжёлой для ВС РФ, а там и для всей страны.

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Пригожин считает, что в таком случае его "противники" в Москве и Минобороны РФ обвинят в проигрыше СВО именно ЧВК "Вагнер".

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#pmc #wagner
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