Огромный успех сериала The Last of Us на канале HBO, похоже, привел к большому росту продаж недавно выпущенного ремастера первой части игры. Согласно новому отчету NPD Group, The Last of Us: Part I переместилась с 36 места в чарте продаж в декабре на 11 место в январе, в месяц премьеры сериала.
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The Witcher 3: Wild Hunt получила свой собственный рост популярности после выхода сериала Netflix The Witcher в 2019 году, а Cyberpunk 2077 поднялась в чартах Steam после выхода Cyberpunk: Edgerunners в сентябре. Но что касается The Last of Us, Sony почти наверняка готовилась к росту интереса к серии из-за сериала.
The Last of Us: Part I, в которой была улучшена графика и добавлены некоторые функции из Part II, вышла на PS5 в сентябре. Версия для ПК будет доступна 28 марта, вскоре после завершения первого сезона сериала.
NPD Group также сообщает, что Call of Duty: Modern Warfare II стала самой продаваемой игрой в январе, а новый ремейк Dead Space занял второе место.