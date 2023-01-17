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Самые нелепые и странные технические гаджеты за последние 25 лет

Выставка CES ежегодно собирает в Лас-Вегасе лучшие и самые инновационные технологии. Но появляются на ней, порой, очень странные устройства.
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Масштабная выставка электроники, известная как CES 2023, уже позади. На ней было представлено множество странных гаджетов, от туалетов, анализирующих ваши продукты жизнедеятельности, до разделочной доски с экраном. Но что если мы посмотрим на выставки CES прошлых лет? За последние 20 с лишним лет я видел настолько ошеломляющие гаджеты, что иногда кажется, что они существуют только потому, что журналисты пишут о них.

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Но пришло время назвать действительно странные, худшие из худших. Вакуумные туфли, роботы из туалетной бумаги, кобуры для MP3-оружия и не только. Самое интересное в этой галерее изгоев то, что некоторые из этих продуктов - сушилка для животных Pepe, HapiFork и Hushme - продаются и сегодня.

Гарнитура-маска от Dyson

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Технически это не новинка CES, поскольку он был анонсирован в 2022 году, но Dyson демонстрировал гарнитуру в Лас-Вегасе во время CES 2023. Хотя она выглядит так, будто это должна быть маска от COVID, это, к сожалению, не так. Согласно сайту Dyson, разработка Zone Air-Purifying (именно так она называется) началась еще в 2016 году. Изначально она задумывалась как персональный воздушный фильтр - в основном для защиты от загрязнений - и, как таковой, он никогда не был предназначен для защиты от COVID. Более того, один из критиков утверждает, что вентиляторы, приводимые в действие силой гаджета, могут даже увеличить ваши шансы подхватить коронавирус.

Charmin Rollbot - робот для доставки туалетной бумаги

Производитель компьютерной периферии Razer - один из создателей аксессуаров специально для CES, но бренд туалетной бумаги Charmin стал печально известным благодаря этой новинке 2020 года. Именно так, в год, когда произошла массовая паническая скупка туалетной бумаги, появился робот, который может принести вам еще больше! Совпадение? Да... возможно. RollBot так и не стал реальным продуктом, но многие всё равно его полюбили (ну или возненавидели).

Умная зубная щетка Kolibree

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Зубная щетка Kolibree отслеживает активность пользователей, помогая им чистить зубы наиболее эффективным способом, во всяком случае, так гласит реклама производителя. Щётка подключается к смартфону по Bluetooth и анализирует процесс чистки зубов. Она отслеживает ка вы чистите каждый зуб и дёсны, и отображает ваши успехи прямо в вашем смартфоне.

Кобура-MP3 плеер Taser 

В 2000-х годах iPod стал таким культурным феноменом, что каждая компания поспешила создать свой собственный MP3-плеер. Кульминацией этого стало появление одного из самых глупых продуктов CES того времени - MP3-кобуры Taser. К слову, внутренней памяти был всего 1 Гб.

Сушилка для животных Pepe

Хотите найти новый способ заставить вашу маленькую собаку или кошку возненавидеть вас? Заприте их в кубической тюрьме на 25 минут и подвергните воздействию порывов горячего воздуха. Это комбинированное устройство для пыток сушилка обойдется вам в $660, или вы можете просто вытереть мокрую собаку полотенцем, как нормальный человек.

Вилка HapiFork

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За всю историю человечества было создано множество гаджетов, призванных ограничить нормальное поведение человека, но этот - лучший. HapiFork - это вибрирующий гаджет, который говорит вам есть медленнее (более 20 минут), с идеей, что вы с меньшей вероятностью переедите. Сомнительная идея, чисто маркетинг и не больше. Ну а если уж на то пошло, то можно и руками поесть, ты мне не хозяин, HapiFork!

Кляп-гарнитура Hushme

Hushme - это буквально "немой" продукт - он предназначен для того, чтобы сделать своего пользователя немым для других людей, находящихся в непосредственной близости. Он был представлен как полезный на рабочем месте, но... Вы серьёзно? Ну а если проникнуться идеей, то производитель хотел обеспечить таким образом конфиденциальность бесед, так как это устройство можно использовать как гарнитуру.

Автоматический ремень Belty

Освободите место для Belty, умного устройства для удержания ваших штанов, которое уменьшает или увеличивает свой размер, чтобы подстраиваться под изменения вашей талии. Это не шутка.

Оригинальный Belty был прототипом умного ремня с мотором, который подстраивался под то, едите ли вы прямо сейчас или сидите, ну или стоите. Чертовски непрактично, но вроде как круто? Хотя существует и более новая модель, также названная Belty. Она ещё более странная - в ней нет автоматического изменения размера, но в пряжке есть пауэрбанк. Странное решение. Уже представили как ставите свой ремень на зарядку?

Xybernaut Poma - носимый компьютер

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Впервые показанный на выставке CES 1998, носимый компьютер Hitachi Xybernaut был ужасной идеей задолго до того, как Google Glass появились на лице Бабака Парвиза. Xybernaut Poma на базе Windows CE предлагал 128 МГц RISC-процессор и 32 МБ оперативной памяти по низкой цене - "всего" 1499 долларов США. Плюс он крепился к руке, лицу и поясу! Киборг-убийца, не иначе.

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