Обзор на фильм «Иллюзия обмана 3» или почему фокус можно показывать только один раз

Разбираем кино «Иллюзия обмана 3». Удалось ли фильму поймать магию оригинала и кому этот сиквел всё-таки стоит посмотреть.
«Иллюзия обмана 3» — субъективный обзор

Если вы, как и я, лет десять назад смотрели первый фильм про «четырёх всадников» с открытым ртом, ловили кайф от того, как эта яркая тусовка нагло водит за нос ФБР и раскидывает миллионы на потеху публике, то у меня для вас новость. Третья часть франшизы «Now You See Me», вышедшая в ноябре, не откроет Америки и не перевернёт ваше представление о кино. Она как встреча со старыми друзьями из университета: всё те же лица, те же шутки, но чувствуется, что время изменило не только вас, но и их. Пыл ушёл, а искреннего желания быть здесь и сейчас — уже нет.

После почти десяти лет молчания (а второй фильм вышел аж в 2016-м) было наивно ждать революции. И её здесь нет. Вместо этого режиссер Рубен Фляйшер, известный по «Зомбилэнду» и «Анчартеду», сделал то, что умеет лучше многих: собрал харизматичных актёров, дал им возможность поболтать и подурачиться, и обернул это в дорогую, блестящую голливудскую обложку. Получился идеальный образчик того, что сейчас модно называть «легаси-сиквелом» — фильм, который существует в первую очередь ради того, чтобы снова собрать на площадке старую команду и подарить поклонникам ностальгическую улыбку.

Сюжет здесь — всего лишь каркас для этого воссоединения. Старые всадники — Дэниел Атлас (Джесси Айзенберг), Мерритт Маккинни (Вуди Харрельсон), Хенли Ривз (Айла Фишер, наконец-то вернувшаяся в строй) и Джек Уайлдер (Дэйв Франко) — давно разбрелись по своим делам. Их место пытаются занять новые, молодые маги: технически подкованные, верящие в справедливость, но слишком пафосные. Тут и чародей цифровых иллюзий, и мастер паркура, и талантливый картёжник. Их собирает под свои знамена таинственная организация «Око» (да-да, та самая) для глобальной миссии: украсть у алмазной магнатки Вероники Вандерберг (Розамунд Пайк) легендарный бриллиант «Сердце», который та использует для отмывания денег. Понятно, что старикам и юнцам придётся объединиться, и именно в их взаимодействии — вся соль.

Сильные стороны: что ещё работает

И здесь, откровенно говоря, и кроется главное, если не единственное, достоинство фильма. Когда на экране появляются Айзенберг со своей нервной, едкой иронией и Харрельсон с его невозмутимой, слегка сонной мудростью, фильм оживает. Их словесные перепалки, знакомые ещё по «Зомбилэнду», по-прежнему бодрят. Особенно удачно вписался в этот ансамбль новичок Доминик Сесса в роли Боско — нагловатого, артистичного мошенника. Он не пытается копировать старую гвардию, а играет в свою игру, и его флирт-противостояние с Розамунд Пайк — один из немногих по-настоящему искренних моментов в фильме.

А Пайк, надо отдать ей должное, прекрасна. Её Вероника — не просто условная «плохая бизнес-леди». Это холодная, циничная и невероятно обаятельная женщина, которая явно получает удовольствие от своей власти и игры. Она не переигрывает, но каждым взглядом и интонацией заставляет поверить, что именно такие люди правят миром. Рядом с ней даже Морган Фримен и Марк Руффало, вернувшиеся для небольших, почти ритуальных камео, кажутся немного уставшими от собственной значимости.

Визуально фильм тоже не подводит. Здесь есть и погони по крышам небоскрёбов Дубая, и расследования в виноградниках Франции, и головоломки в подземельях ЮАР. Режиссёр умело сместил акцент с чистого «фокусничества» в сторону приключенческого экшена в духе «Сокровищ нации» или даже «Индианы Джонса». Это разумный ход, потому что фокусы… С фокусами беда.

Слабости: куда делась магия

Вот тут мы подходим к самому болезненному. В первой «Иллюзии обмана» главным волшебством была не столько компьютерная графика, сколько сама идея: а что если эти ребята на сцене на самом деле обворовывают банки? В третьей части волшебства почти не осталось. Иллюзии становятся настолько масштабными, высокотехнологичными и оторванными от реальности, что превращаются в чистый CGI-аттракцион. Пропадает самое главное — ощущение «ловкости рук». Ты перестаёшь гадать, как они это сделали, и просто смотришь на очередную голограмму или взлом системы, которые мог бы совершить любой супергерой из киновселенной Marvel. Магия становится просто ещё одной суперсилой.

Этому сильно вредит и сценарий, который идёт по накатанной колее без малейших отклонений. Все сюжетные повороты видны за километр, логические дыры становятся настолько огромными, что их уже не замечает только ленивый. Как герои проникают в сверхзащищенное место? Условный «крик о спасении планеты» отвлекает всех охранников. Серьёзно? В эпоху, когда каждый чих записывается на десять камер, такие трюки выглядят не просто наивно, а неуважительно по отношению к зрителю. Персонажи действуют не по логике, а потому что так написан сценарий, и это убивает любую интригу.

Но хуже всего — общее ощущение механичности. Создаётся впечатление, что актёры (кроме, пожалуй, Пайк и Сессы) просто отрабатывают свою смену. Они произносят реплики, строят ироничные лица, но искры между ними почти не видно. Особенно это заметно в сценах, которые должны быть эмоциональными. Когда в кульминационный момент кто-то из героев получает ранение, Айзенберг и Фишер делают грустные лица, но в их глазах нет ни капли настоящей паники или горя. Они не верят в происходящее. И мне поверить тоже не удалось.

Вывод: смотреть или нет?

Итак, кому в итоге может зайти этот фильм? Если вы — преданный фанат оригинальной франшизы, и вам просто не терпится снова увидеть всю команду в сборе, то фильм выполнит свою миссию по воссоединению. Он также подойдёт тем, кто ищет непритязательное и динамичное кино на вечер, где не требуется глубоко включаться, а можно просто отключить мозг, следя за красивыми картинками и локальными шутками. Отдельный повод для просмотра — игра Розамунд Пайк в роли стильного антагониста.

С другой стороны, фильм можно смело пропускать, если вы ждёте от картины о фокусах настоящего магического чуда, интеллектуальной интриги или хотя бы намёка на правдоподобие — здесь этого попросту нет. Он вряд ли понравится тем, кого раздражают сюжетные клише, полная предсказуемость и логические провалы, которые не спасает даже звёздный состав. К сожалению, за девять лет создатели кардинально ничего не переосмыслили и не придумали свежий подход. Это не переосмысление, а скорее немного уставшая реконструкция прошлого успеха.

«Иллюзия обмана 3» — это фильм, который честно пытается развлечь, но делает это с таким видом, будто сам давно перестал верить в то, что показывает. И это, пожалуй, самый главный обман во всей этой истории.

Сейчас обсуждают

Сергей Кохов
11:17
А как обратно из новой в Legacy перенести они не рассказали?
Опубликованы новые рендеры Motorola Edge 60 Fusion
Виталий Вершинин
10:44
Если врагу не нравится " Ьерминатор", значит мы на верном пути
В США скопировали российский БМПТ «Терминатор»
Mekanika
10:44
100%
Реальная и полная история кометы 3I/ATLAS по состоянию на 7 декабря
typym6ek
10:34
Честно я хирею с цен вообще)))) Сейчас в 2 раза дороже стало...
Выбираем 8 надёжных SSD большого объёма в декабре 2025 года, пока цены на них не улетели в космос
Алексей Бурлуцкий
10:34
Не сегодня завтра ИИ пузырь схлопнется, или китайцы закидают своим ddr5 ,ssd и всё эти sad, nvme и ddr5 станут на сдачи довать, да к тому же на подходе ddr6 и подешевеют nvme для pci-e 5. Последнее чт...
Выбираем 8 надёжных SSD большого объёма в декабре 2025 года, пока цены на них не улетели в космос
Кот Шрёдингера
10:17
Самое смешное, недавно Макрон пугал Китай санкциями ЕС. Представляю как китайцы смеялись. Плохо Панин своего мужа воспитывает, надо чаще его по морде бить, а то он такую чушь несёт.
Foreign Policy: Европа между двух огней — «Россия Путина» на востоке и «Америка Трампа» на западе
Кот Шрёдингера
10:13
Пол года назад Рыжий балабол заявлял, что прототип F-47 «летает уже пять лет» А тут оказывается его ещё не проектировали. Совсем заврались американе.
Пентагон до сих пор не начал разработку истребителя 6-го поколения F/A-XX
Мистер правдоруб
10:07
Превратились в помойку, а когда-то имели огромный профицит от торговли с Россией! Стравили народы на выходе получили пшик!
Foreign Policy: Европа между двух огней — «Россия Путина» на востоке и «Америка Трампа» на западе
[IRanPast]
09:57
Это насколько нужно быть полными придурками, чтоб отказаться от Российского газа, а потом перевозить всю химическую промышленность в Китай, чтоб получить доступ к Российскому газу!? В Европу больше ни...
Foreign Policy: Европа между двух огней — «Россия Путина» на востоке и «Америка Трампа» на западе
aoxoa1
09:46
Сближение. 270 млн километров. Активируется... Мозг.. Крысы..
Новые снимки НАСА и ЕКА показывают, что 3I/ATLAS активизируется перед сближением с Землёй
