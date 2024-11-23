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Гиперзвуковая ракета, способная летать и плавать - Китай заявил о создании "двигателя мечты"

Спустя два года после обнародования амбициозного проекта силовой установки, работающей на боре, китайские учёные утверждают, что успешно разработали "двигатель мечты", который может произвести революцию в современной войне.
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Китай создал ракету с революционным "межсредовым" двигателем, работающем на борном топливе

Изначально задуманный для гиперзвукового оружия китайский двигатель подвергся модификации, чтобы работать в различных средах - летать по воздуху и плыть под водой. По заявлению разработчиков, ракеты с новой силовой установкой способны достигать целей на невероятно высоких скоростях и на больших расстояниях как в воздухе, так и на глубине.

Прорывной двигатель работает за счёт использования в качестве окислителей как воздуха, так и воды , что обеспечивает его "мультисредовую" функциональность.

В ходе лабораторных испытаний двигатель продемонстрировал эффективность работы почти в 90% при работе в "подводном режиме" по сравнению с работой "в воздухе".

В 2022 году Национальный университет оборонных технологий (NUDT) впервые представил проект ракетной двигательной установки на основе бора. Команда подчеркнула высокий потенциал этой технологии. Они рассказали, что это передовое оружие может летать на сверхзвуковых скоростях на сотни километров, а затем нырять в воду, чтобы поражать такие цели, как авианосцы или подводные лодки, причём на скорости более 200 узлов (370 км/ч).

По словам исследователей, ни одна страна в настоящее время не обладает технологиями для перехвата такого универсального и высокоскоростного оружия. Последние успехи в разработке двигателя сигнализируют о потенциале трансформации современной войны в области гиперзвукового и межсредового оружия.

Двигатель, работающий на боре: новый этап развития современного оружия?

Бор, лёгкий элемент, используемый в сверхзвуковых реактивных двигателях, является важнейшим компонентом этой двигательной установки. Его уникальные свойства делают его идеальным топливом для высокоскоростных и высокоэффективных двигателей, способных раздвинуть границы возможностей современного оружия.

Когда бор вступает в контакт с кислородом воздуха, он воспламеняется с высокой интенсивностью, быстро разгоняя ракету до скорости, превышающей скорость звука в пять раз.Реактивный ракетный двигатель

Однако воспламенение бора в воде стало серьезной проблемой для китайских учёных. Чтобы решить её, команда создала новую конструкцию, которая позволила топливу сгорать более эффективно, повысив КПД двигателя.

Хотя Китай попал в заголовки газет благодаря своей разработке силовой установки, работающей на боре, он далеко не первая страна, изучающая потенциал бора в оружии.

Фактически, ВВС США экспериментировали с авиационным топливом на основе бора ещё в 1950-х годах, подстёгнутые докладами разведки, в которых описывалось зелёное пламя, вырывающееся из советской ракеты. Это наблюдение заставило американских военных провести испытания по добавлению бора в авиационное топливо в надежде повысить мощность сверхзвуковых бомбардировщиков.

Однако испытания топлива с добавлением бора оказались недолгими. Хотя бор действительно увеличил мощность, ВВС вскоре отказались от этого проекта.

Воспламенившиеся частицы бора оказались трудноуправляемыми, образуя нагар внутри двигателя, который постепенно снижал производительность. Кроме того, бораны - химические соединения, содержащие бор, - оказались очень токсичными и представляли серьёзную опасность для здоровья персонала, работающего с ними.

Те, кто работал с этими материалами, должны были надевать специальные противогазы, а сами частицы бора были летучими, часто самовозгорались и в некоторых случаях даже вызывали взрывы.

Однако в последние годы гиперзвуковая гонка вновь пробудила интерес к бору, и Китай стал лидером в использовании этого элемента в высокоскоростном оружии.

Например, китайские военные разработали воздушно-реактивные двигатели, в которых используется твёрдое топливо, содержащее микрочастицы бора. Эти двигатели могут разгонять ракеты до скорости 5 Махов и выше, что является большим скачком в ракетных технологиях.Гиперзвуковая ракета (рендер)

Военные США также активизировали свои исследования в этой области. В 2021 году НАСА при финансовой поддержке ВМС США провело исследование, которое показало, что нанотрубки из нитрида бора, полученные путем соединения бора и азота, потенциально могут быть использованы как топливо для гиперзвукового оружия.

Несмотря на эти достижения, большинство двигателей, работающих на боре, были разработаны в основном для использования в воздухе. Однако китайская новинка выделяется своей способностью работать в различных средах.

В случае успеха она может перевернуть представление о современном оружии. Разработка двигателя, который может работать как в воздухе, так и под водой, - это технологический прорыв, который дает Китаю преимущество в растущей области мультисредовых военных систем.

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вооружение гиперзвуковая ракета борное топливо разработка ракет
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