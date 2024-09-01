Российское дроностроение набирает обороты

На форуме «Армия-2024» были широко представлены дроны самого разного назначения. Много их было в экспозициях Китая, Гонконга, Индии и Ирана. Были и отечественные, и не только изделия государственных предприятий, но и творения народных умельцев. Были большие и маленькие, дорогие и бюджетные.

Реактивный беспилотник «Гром» БПЛА "Гром" первой версии

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Самый крупный ударный БПЛА «Гром» от группы компаний Кронштадт был впервые показан на форуме четыре года назад. Масса 7 т, длина 3,8 м, а размах крыла 10 м. В этом году представили удешевлённую версию. В ней отказались от плоского сопла, но боевая нагрузка осталась прежней. Макет упрощённого дрона "Гром"

На 4 точках подвески под крылом могут размещаться фугасные бомбы ФАБ-500 или кассетные РБК-500, в том числе корректируемые и управляемые. Кассетная бомба может включать 15 кумулятивных суббоеприпасов для поражения танков и другой бронетехники или 400 "шариков" для скоплений живой силы в окопах и блиндажах.

Более лёгких бомб «Гром» принимает на борт больше. Во внутреннем отсеке помещаются две 250-тонные или четыре стотонные. Вместо бомб БПЛА может нанести удар управляемыми ракетами Х-38 "воздух-поверхность" разных модификаций, предназначенных для морских и наземных целей. Есть ещё ракеты Х-39 ЛМУР, которые тоже работают по целям на поверхности. Наведение ракет может быть телевизионное, полуактивное радиолокационное или спутниковое. Управляемая ракета Х-38

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Скорость «Грома» дозвуковая, до 1000 км/ч, потолок – 12000 м, дальность 1400-2000 км. Может быть ведомым в паре с Су-57, работать совместно с С-70 «Охотник», а также управлять роем из 10-12 дронов «Молния», размещаемых в отсеках Су-57 и С-70. Они многофункциональны, задачи - воздушная разведка, РТР, целеуказание, а в крайнем случае дроны выступают в качестве камикадзе, например, для подавления ПВО. Могут автоматически перераспределять цели между участниками роя или работать самостоятельно.

Грозные многообещающие возможности. Вот только ожидают «Гром» и «Молнии» в ВКС только через 5 лет.

Ланцет-Е

Малоразмерные «Ланцет-3» и «Ланцет-1» от входящей в концерн «Калашников» российской компании Zala Aero стоят на вооружении с 2020 года, став угрозой для комплексов, бронемашин, танков, РСЗО и артиллерии. Оснащены интеллектуальными, навигационными и коммуникационными модулями, позволяющими выбирать систему наведения и боевую часть под конкретную задачу. Для них созданы осколочно-фугасные, кумулятивные и термобарические заряды.

Аппарат весом 12 кг может барражировать в ожидании подходящей цели до 40 мин на расстоянии до 80 км от линии боевого соприкосновения. «Ланцет-1» полегче (5 кг), дальность у него до 40 км. Теперь появился и экспортный вариант «Ланцет-Е».

С-71М «Монохром»

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БПЛА С-71М "Монохром" от Концерна «Тактическое ракетное вооружение» несёт проникающую осколочно-фугасную боевую часть массой 100-150 кг и разработан для запуска с истребителя 5-го поколения Су-57 и тяжёлого беспилотника С-70 «Охотник». По заявлению производителя, ИИ позволяет С-71 выбирать цели самостоятельно. С-71М «Монохром»

Есть и более простая версия – дрон-ракета С-71К «Ковёр». Оснащенные турбореактивным двухконтурным двигателем и малозаметные (ЭПР= 0,007 - 0,01 м²) ракеты могут пролететь 200 - 350 км на сверхнизких высотах (20 - 75 м над земной поверхностью и на 5-15 м над водой) с огибанием рельефа, оставаясь невидимым для ПВО.

С-76

Немалый интерес на форуме «Армия-2024» вызвала беспилотная транспортная система внеаэродромного базирования вертикального взлёта и посадки С-76, сочетающая в себе преимущества мультикоптера и самолёта. С-76

Экономичные перевозки грузов массой до 300 кг на дальность до 1000 км выполняются с минимальным участием оператора, взлёт, полёт и посадка производятся автоматически. Высота полёта машины до 4 тыс. м, а скорость — 180 км/ч.

«Гортензия», «Овод», «Упырь», «Бумеранг», «Велес» и другие

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FPV-дроны «Гортензия-7» и «Гортензия-10» могут нести 2 и 5 кг нагрузки соответственно. Радиус применения 6-8 км, 10-дюймовая «Гортензия-10» оснащена тепловизором для ночных атак. Продукции санкт-петербургского КБ «Гортензия» насчитывается несколько тысяч экземпляров на ЛБС, где они заняты дистанционным минированием и поражением украинской техники. Это же КБ выпускает дрон с управлением по оптоволокну на расстоянии до 20 км, которому любой РЭБ нипочем. БПЛА "Гортензия-7"

Выпуск другого FPV-дрона «Овод» сейчас составляет 5000 единиц в месяц, мощности производства позволяют увеличить выпуск вдвое.

«Упырь» стал «народным», поскольку деньги на него собирали всем миром. Цена одного – всего 50 тыс. руб. Дрон "Упырь" с выстрелом ПГ-7В

Созданный для нужд ВДВ высокоманевренный «Бумеранг» развивает скорость до 170 км/ч и имеет начиненную пластитом ёмкость с поражающими элементами.

Хабаровское предприятие «Аэро-хит» выпускает дроны-невидимки самолётного типа «К-8 Двушка», которые могут летать при ветре до 20 м/с, устойчивы к РЭБ и готовы к пуску через 2 мин. Нагрузка 5 кг, скорость до 150 км/ч.

Петербургское КБ «ОКО» выпускает дроны-камикадзе «Привет-82» и «Привет-120» с нагрузкой 5,5 и 20 кг соответственно.

С прошлого года в войсках трудятся FPV-дроны ВТ-40 («Владлен Татарский»), которые могут комплектоваться приборами ночного видения. FPV-дрон ВТ-40

«Журавль», разработанный в Институте интеллектуальной робототехники НГУ, обеспечен машинным зрением и алгоритмами распознавания объектов и сможет выполнить задание даже при нестабильном сигнале от глобальной спутниковой системы. Дрон "Журавль"

Семейство FPV-аппаратов «Джокер» разработки подмосковного Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) имеет режим гибернации. Дроны могут ждать сигнала к атаке несколько недель. Ударный БПЛА «Ультиматум» от того же производителя не боится ни снега, ни воды. БПЛА "Джокер"

«Комар», разработанный ижевской компанией «Тактические Идеи», может вести разведку и наблюдение, сбрасывать ВОГ и кумулятивные снаряды от РПГ-7 точно в цель на расстоянии до 10 км от оператора.

БПЛА Supercam S350 и его миниверсия S250 от Концерна «Калашников» обеспечивают безопасность границ, различных объектов и военных мероприятий, помогая пресекать незаконные действия, а также служат для картографических целей. Они пользуются спросом не только на внутреннем рынке, но и в Казахстане, Узбекистане, Белоруссии и Пакистане, проявляют к ним интерес Нигерия и Ангола. Supercam S350

И это далеко не все «отечественные» модели, собранные чаще из китайских комплектующих.

Достаточно ли России БПЛА

Глядя на представленный на форуме «зоопарк» из многих десятков дронов, можно решить, что в этой области дела обстоят прекрасно. Ещё в декабре 2023 выпуск FPV-дронов достиг 4 тыс. в день, а тяжёлых и средних БПЛА ежедневно собирают более полусотни. Занимаются этим свыше 70 государственных компаний, из которых 20 крупных, а также частные предприятия.

В соседней стране более 200 предприятий производят более 5 тыс. дронов в день. Ещё сколько-то собирают малые фирмы на западной элементной базе. А ещё и экспорт. Это позволяет гонятся за каждым пехотинцем 3-4 дронами, а на атаку танка их собирается больше десятка. Есть дроны-охотники, разведчики, минёры, ретрансляторы… Это подрывает логистику и почти поставило крест на участии танков в штурмах. Доставка «на ноль» боекомплекта, воды и провизии стала очень сложной задачей, хотя и здесь теперь применяются БПЛА, потери от дронов достигают более половины в живой силе и до 80% техники.

Про превосходство в небе особо верить не стоит, случается местами-временами, но в целом беспилотников остро не хватает. Век у них короткий, долетают до цели примерно треть, а из этой трети лишь половина поражает её. У особо дорогих и продвинутых моделей эффективность повыше - 80-90%.

Для поддержки стартапов и инновационных разработок создан Центр «РиВир». Если выделенные средства не будут альтернативно освоены, то есть шанс создать достаточный парк различных БПЛА на все случаи.

Нужно подумать и о закупке импортных образцов у Китая, Гонконга, Ирана. Производство комплектующих пора наладить у себя, и делать-делать-делать «птичек» как можно больше, разных, от дорогих до совсем бюджетных. Цена отставания очень велика – это жизни бойцов и потерянная техника.