Фобос-2: десятки версий и одно фото

Последние годы существования Советского Союза омрачились многими катастрофами. Тонули корабли, горели поезда, взрыв на атомной станции. Потеря космического аппарата по сравнению со всеми этими бедами кажется сущим пустяком. Вот только его миссия широко рекламировалась в течение года со всех телеэкранов, а самый волнующий момент проекта транслировался в прямом эфире в СССР и Европе, ждали свежих кадров в США и в Азии, в Австралии и антарктических станциях. И вдруг случилось то, что никто не мог представить.

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Проект был важен для мировой политики, ведь он должен был стать таким же символом перестройки и наступивших перемен, как ранее была символом разрядки миссия «Союз-Апполон».

В конце 80-х годов СССР и европейское космическое агентство решили сообща разгадать одну из самых больших загадок в Солнечной системе. Долететь до неё недолго, ведь речь идёт о необычном «поведении» спутника Марса - Фобоса. На марсианском небе он восходит на западе, а заходит на востоке из-за того, что его период обращения меньше 8 часов, а марсианские сутки лишь на полчаса длиннее земных.

Расстояние от Фобоса до Марса в 41 раз меньше, чем от Земли до Луны. При такой близости спутник должно было просто разорвать гравитацией, а не происходит это из-за того, что он на 40% полый. Не разрушила его и бомбардировка астероидом, случившаяся несколько миллионов лет назад. От неё остался кратер Стикни диаметром 9 км и параллельные борозды длиной около 30 км.

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Кратер Стикни

А ещё у Фобоса есть вполне приличное магнитное поле, защищающее от смертоносных космических лучей. Раз есть поле, значит есть магнит. Выходит, что под камнем скрывается не только пустота, но и куча металла? Чем не идеальный искусственный спутник? И не заподозришь в небольшой каменной дынеобразной глыбе размерами чуть больше 20 км.

Такую крамольную идею ещё в 1959 году высказал знаменитый советский астрофизик Иосиф Самуилович Шкловский, определивший плотность Фобоса. Она оказалась вдвое меньше, чем у Марса.

Чтобы положить конец всем этим догадкам и домыслам, к Марсу в 1988 году стартовали два аппарата с европейской и советской научной аппаратурой. «Фобос-1» сдулся сразу, а «Фобос-2» долетел. И заставил всех онеметь на десятилетия.

Минута всемирного молчания

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Программу «Время» в СССР смотрели все. У телеэкранов собирались всей семьёй, ужинали, обсуждали то, что происходит в мире. 27 марта 1989 года на экранах шёл прямой репортаж из ЦУПа (центра управления полётами), периодически показывали европейских коллег, с таким же нетерпением ожидающих новых снимков. Вот только они оказались такими, что в мире наступила тишина. Сначала мутные пристрелочные фото, потом уже более чёткие. И вдруг ошарашенная дикторша бормочет: «Что это? Похоже на инверсионный след…». И на сотнях миллионов экранов наступила тьма.

Последнее фото "Фобоса-2"

Через минуту всемирного молчания кто-то должен был что-то сказать. Последними кадрами была тень на Марсе от длинного объекта. На вопрос журналиста: «Это была ракета?» один из учёных растерянно ответил: «Ну это уже фантастика».

На следующий день в новостях уже ничего, кроме «произошёл сбой аппаратуры». В курилках у мужиков ненадолго появилась новая тема межпланетной войны, а потом всё забылось. Войны с Марсом не случилось, а вскоре бывшим советским людям стало как-то не до Марса.

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Иногда тема совсем ненадолго всплывала. Например, после того, как руководитель советской части проекта «Фобос» не исключил, что «Фобос-2» был уничтожен умышленно, или Марина Попович на всемирной конференции заявила, что объект зафиксирован не только в видимом диапазоне, но и в инфракрасном, и поэтому никак не мог быть сбоем работы телекамеры.

Заголовок статьи от KP.ru, только с названием спутника ошиблись

Обвиняли ещё Америку, будто это они уничтожили аппаратуру «Фобоса-2» с помощью сверхмощного радара, разработанного по программе СОИ. Один из радаров США и в самом деле был направлен в сторону Марса, где исследовал какой-то близкий к нему на небе астероид. Но всё же создание оружия, бьющего на сотню миллионов километров, для землян звучит ещё фантастичнее чем марсианская ракета.

Виновником признали сгусток солнечного ветра. "Зацепило шальным осколком солнечного протуберанца несчастный спутник". Ну что ж бывает. Безбедно пролетел полгода в космосе, а тут в самый волнительный момент бац и всё.

Последний космический аппарат, запущенный в СССР к другой планете, потерпел неожиданное фиаско, хотя и успел передать фото загадочного спутника Марса с разрешением 40 метров. А в планах было посадить на Фобос спускаемый модуль и даже исследовать химический состав грунта.

Череда неудач российской марсианской программы

Россию, принявшую от Советского Союза космическую эстафету, тоже преследовал злой рок в марсианской программе. Не смог отправиться к красной планете запущенный в 1996 году «Марс-96», не сработал двигатель, и аппарат сгорел в земной атмосфере. Та же участь постигла в 2011 году «Фобос-грунт». Последний проект был особенно амбициозен. Предполагалось, что он не только сможет взять образцы пород, из которых сложен этот необычный спутник Марса, но и доставить их на Землю.

Американцам везло больше. Марсоходы работают дольше предусмотренного срока, получены качественные снимки красной планеты и её спутников. И если Деймос особых сюрпризов не поднёс, то Фобос опять отличился. Миссия «Mars Global Surveyor» сфотографировала странный монолит правильной формы высотой 90 м, торчком стоящий в кратере и отбрасывающий длинную тень. Предполагают, что это остатки того самого врезавшегося в Фобос астероида.

"Монолит"

В 2023 году, к 35-летнему юбилею запуска «Фобосов» Роскосмос опубликовал рассекреченные архивы, но к пониманию причин катастрофы они не приблизили. Комиссия пришла к выводу, что во время поворота автоматической межпланетной станции для спектрографического исследования Фобоса, она могла столкнуться с неким объектом, возможно, это был метеор. Внешнее воздействие объясняет, почему последний слабый сигнал, полученный через четыре часа после прекращения связи, свидетельствовал о том, что аппарат быстро и хаотически вращался.

Вот только один из снимков «Фобоса-2», сделанный за мгновения до гибели, зафиксировал «метеор» длиной 20 км и шириной 1,5 км. Летел он со стороны Марса.