Крылатая ракета "Изделие 720"

В июле 2024 в серию пошло загадочное «Изделие 720». По поводу этой ракеты у противника паника продолжается уже больше года - впервые информация о скором производстве появилась в 2023 году. Что только о ней не писали. Будто бы способна летать на 1500 км со скоростью 2,5 Маха, оставаясь незамеченной на радарах, может разрушать бункеры, мосты и тоннели. При этом тайна этого изделия охраняется строго, никаких официальных заявлений в стиле «Марио идёт грабить банк» не было и нет до сих пор. Попробуем разобраться на основе открытых источников и толики дедукции.

Рождённая в ходе СВО

Генеральный директор АО «ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка» Сергей Богатиков, анонсируя запуск в серийное производство своего детища, отказался раскрывать какие-либо сведения о ТТХ новинки, но сообщил, что в ней соединены «проверенные технические решения» и «новейшие конструкторские разработки» с учётом «опыта боевого применения ракет в ходе СВО».

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Из этого можно понять, что новая авиационная ракета большой дальности является продолжением Х-59 и её модернизаций, а также Х-69, рождённых благодаря конструкторскому гению инженеров той же «Радуги».

Для того чтобы проще было понять, что за зверь такой «Изделие 720», рассмотрим сначала предшественников этой ракеты, а потом перейдём к её отличиям, особенностям, известным ТТХ и боевым возможностям. Для тех, кто уже в курсе темы и у кого времени не так много – листайте до подзаголовка «В чём новизна «Изделия 720»». Но мы рекомендуем читать материал последовательно.

Х-59

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Х-59 «Овод» была разработана ещё в 70-х годах прошлого века и принята на вооружение в 1980 году. Высочайшая точность (КВО 2-3 м) достигалась благодаря телевизионно-командной системе наведения. Единственным носителем, «дожившим» до наших дней остаётся Су-24М. Также «Оводом» оснащались истребители-бомбардировщики Су-17М – первые советские самолёты с крылом изменяемой стреловидности, но они более не эксплуатируются. В боевых условиях Х-59 применялась в декабре 1994 года для поражения укрытий и складов оружия в горах Чечни. Х-59 "Овод"

Стоит на вооружении России, Китая, Индии, Алжира, Венесуэлы и Малайзии, но, конечно, не в первоначальной версии, у которой дальность составляла всего 40 км, а масса боевой части только 148 кг. После модернизации Х-59М уже доставала цель на 115-200 км, для чего твердотопливный двигатель заменили на турбореактивный. Менялась в зависимости от модификаций и система наведения. У некоторых образцов кроме спутниковой есть активная радиолокационная, у последних Х-59МК2 – электронно-оптическая. Дальность увеличилась до 290 км, БЧ массой 310 кг может быть установлена проникающая, фугасно-кумулятивная, кассетная или ядерная.

Х-59МК2

Хорошо показала себя в нынешнем конфликте, поражая командные пункты, железнодорожные станции, мосты и скопления техники, оставаясь практически неуязвимой для ПВО за счёт того, что полёт проходит на высоте 50 м с огибанием рельефа местности. Противокорабельная Х-59МК летит ещё ниже – всего 4-7 м над поверхностью моря. Последняя модель Х-59МК2, обновлённая для удобства размещения во внутреннем отсеке истребителя 5-го поколения Су-57, получила квадратное сечение 0,4*0,4 м. Именно она стала прототипом для наделавшей немало шума Х-69.

Х-69

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Х-69 была представлена в августе 2022 года, в 2023 поступила на вооружение, а в ночь с 7 на 8 февраля 2024 три таких ракеты нанесли удар по Киеву, опровергнув предполагаемую максимальную дальность в 290 км. Такие данные представили зарубежные СМИ, Российская сторона не подтверждала применение именно этой крылатой ракеты. Крылатая ракета Х-69 (внешний вид)

Ракету спроектировали универсальной по носителям - нести её могут МиГ-29К, МиГ-31 и МиГ-35, Су-34 и Су-35, а максимальная дальность составляет 400 км, иначе до Киева она бы не долетела.

В следующий раз о Х-69 заговорили после 11 апреля, когда была выведена из строя крупнейшая на Украине Трипольская ТЭС. Зарубежные издания демонстрировали обломки ракеты, но МО опять скромно промолчало. Украинские СМИ окрестили её вторым «Кинжалом», поскольку ПВО против неё оказалась бессильна.

ТТХ Х-69 полностью так и не раскрыты, особенно её дальность. Длина 4,2 м, размах крыла 2,45 м, стартовая масса 770 кг, масса боевой части 310 кг в проникающем варианте боеголовки и 283 кг при кассетной БЧ. Скорость до 1000 км/ч, высота основного участка полёта 50-300 м, пуск с высоты до 11000 м. Наведение на цель осуществляется с помощью бесплатформенной (не имеющей гиростабилизированной платформы) инерциальной навигационной системы (БИНС) и электронно-оптической головки самонаведения, а также по ГЛОНАСС/GPS.

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Имеет стелс-покрытие, сниженный тепловой след от двигателя для малой заметности в инфракрасном диапазоне. Вся конструкция и обтекаемая форма обеспечивает её «невидимость».

Казалось бы, что можно улучшить ещё, ведь эффективность её боевого применения оценивается в 90-95%, то есть из 10 выпущенных как минимум 9 достигает цели? Возможно, ответ кроется в изученных российскими инженерами деталях от англо-французской Storm Shadow.

Storm Shadow

Эта ракета после её поставки на Украину причинила немало бед России, особенно досталось Черноморскому флоту. Дальность Storm Shadow в экспортном варианте составляет 250 км, а у оригинальной превышает 560 км. Стартовая масса 1300 кг, из которых 450 приходится на боевую часть. Длина 5,1 м, диаметр 0,48 м, размах крыла 3 м. В полёте на высоте 30-40 м руководствуется комплексной системой навигации, включающей инерциальную, спутниковую и экстремально-корреляционную систему коррекции по изображению земной поверхности TERPROM. На конечном участке ракета резко взлетает вверх и затем наводится тепловизионной ГСН. Storm Shadow (инфографика). Источник: газета.ru

Помимо СВО Storm Shadow применялась в Ираке, Ливии и Сирии. 14 апреля 2018 года было объявлено, что все восемь выпущенных накануне истребителями «Торнадо» ракет были сбиты сирийской ПВО. На опровержение Пентагона и утверждение, что налёты были «точными и ошеломляющими», в Москве были продемонстрированы обломки Storm Shadow. Более подробную информацию о конструкции боевой части, взрывателей и аппаратуры управления, включая блоки, сервоприводы, рули, сейчас изучают российские специалисты по остаткам сбитой в начале июля 2023 года относительно уцелевшей ракеты. А может уже изучили. Обломки сбитой Storm Shadow

В чём новизна «Изделия 720»

По кадрам видно, что новая крылатая ракета «треугольная» в сечении, длина её, по-видимому, побольше чем у Х-69, но укладывается в длину внутреннего отсека Су-57. Это позволяет судить об увеличенной дальности. О 1500 говорить вряд ли стоит, но 500-600 км – это минимум.

Скорость точно не 2,5М, конструкция крыла точно не для сверхзвука. Почему «Изделие 720» осталось дозвуковым? Расход топлива меньше, а значит больше дальность при тех же габаритах. Так что можно смело считать, что скорость 1000-1050 км/ч.

Главное отличие от предшественницы – в принципе наведения. Радиопрозрачная головная часть говорит об отказе от оптической головки самонаведения в пользу активной радиолокационной. Замена поначалу кажется сомнительной с точки зрения стоимости и точности, зато позволяет не зависеть от погоды и наводить ракету на движущуюся цель. Оптическая головка точнее на 1-2 м, дешевле, но в туман видит плохо.

Ещё одним преимуществом такой системы наведения может являться возможность работы по ПВО в глубине территории противника. Посмотрим на круги радиусом 400 км, нарисованные западными экспертами после ударов Х-69 по Киеву.

Они покрывают всю территорию Украины кроме Закарпатья. Зачем тогда нужна большая дальность? Круги чертили с центрами недалеко от границы или ЛБС, то есть пуск осуществляется с носителя в зоне доступности ПВО противника. Выигрыш в 100-200 км уже значительно снизит риск потери самолёта.

«Изделие 720» получит модульную конструкцию, как и Х-69. Это позволяет заменять боевую часть, а возможно, и головку наведения в зависимости от поставленной задачи. Возможные цели весьма разнообразны. Это могут быть мосты и бункеры, железнодорожные узлы, РЛС и пусковые установки, корабли и порты. Залететь в туннель для неё тоже не проблема.

Ходят слухи, что 720-ю можно будет быстро приспособить для пуска с вертолёта, корабля и даже с земли. При такой высоте полёта и ещё меньшей заметности чем у Х-69 наземная РЛС её обнаружит только за 15-10 км, а самолёт ДРЛО не более 80-100 км. Для ПВО это ещё более крепкий орешек чем Х-69. Внутренний отсек вооружения Су-57

Поскольку внутренний отсек БПЛА С-70 «Охотник» такой же по размеру как у Су-57, то риск потери дорогого истребителя и угроза жизни пилота могут быть дополнительно снижены. У такой связки истребителя 5-го поколения и беспилотника-невидимки руки станут ещё длиннее, что существенно увеличит боевые возможности. Кстати, недавно мы писали о крупном обновлении дрона С-70 "Охотник" с новым двигателем и ракетами Р-74М2.

Ну вот, завеса тайны «Изделия 720» чуть приоткрыта. Ракета получилась мощная, точная, крайне сложно обнаруживаемая и универсальная как по целям, так и по носителям. Производство начато в режиме 24/7, так что до конца года мы услышим о ней не раз. Славно потрудилось КБ «Радуга» и без лишнего шума.