Российский БПЛА С-70 "Охотник"

В то, что Россия способна создать такой беспилотник, на Западе долго не верили. В 2018 году появились кадры прототипа, 3 августа 2019 года он поднялся в небо, а в сентябре весь мир следил за полётом С-70 в связке с многофункциональным истребителем Су-57 (он же ПАК ФА или Т-50). С тех пор грациозная птичка показала на лётных испытаниях всё, на что способна, успела посетить Сирию, поохотиться над её горами и пустынями. Затем её выпустили на степные просторы юго-запада бывшей супердержавы.

Кадров работы БПЛА «Охотник» в сети практически нет, птичка-невидимка секретная, вот и остаётся довольствоваться тем, что решили показать её разработчики. В начале 2024 года сообщалось, что С-70 с новым двигателем АЛ-51Ф1 с плоским соплом завершает испытания, а серийное производство начнётся на Новосибирском авиационном заводе в заявленные ранее сроки, то есть во второй половине текущего года. Фотографии тестовой версии, а также макеты и рендеры обновлённого «Охотника» в сети уже есть. Тестовая версия С-70 с плоским соплом

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Помимо увеличенной тяги новый двигатель с плоским соплом будет способствовать снижению радиолокационной заметности дрона, что должно повысить его выживаемость в условиях противодействия ПВО.

Макет обновлённого дрона С-70 с плоским соплом

О подробных тактико-технических характеристиках, по-видимому, можно будет говорить только после того, как российские войска получат достаточное количество этих «Жар-птиц», и будет разрешено поставлять их в «невраждебные страны».

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Эпитет вполне оправдан, тяжёлый беспилотник С-70 может выполнять множество различных функций, в числе которых разведка, возможность наносить удары ракетами воздух-воздух и воздух-поверхность (а также сбрасывать различные виды бомб), прорыв систем ПВО противника, радиоэлектронное противодействие и доставка снабжения. БПЛА способен летать хоть над самой землёй, хоть на высоте 18 км. Грузоподъёмность составляет 7-8 т полезной нагрузки, а с новым двигателем может и больше.

Старая версия С-70 проходит испытания совместно с Су-57

Боевые возможности и арсенал С-70

Дрон может незаметно проникать сквозь плотное ПВО противника (этому способствует использование технологий стелс) и наносить удары «исподтишка» по воздушным целям. Другие ракеты и корректируемые бомбы предназначены для аэродромов, железнодорожных узлов, мостов, промышленных предприятий, командных пунктов, кораблей и скоплений техники. Арсенал внушительный, и уж точно будет включать новые ракеты «воздух-воздух» 5-го поколения с инфракрасной головкой самонаведения Р-74М2. Новая ракета воздух-воздух Р-74М2 (малой дальности)

Она имеет ГСН производства российской компании АОМЗ «Азов» и ракетный двигатель с увеличенным временем работы, что повышает дальность полёта ракеты до 50 км. Может атаковать цели с большого угла, не оставляя противнику никаких шансов в ближнем бою.

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К августу 2024 года про тестируемую малогабаритную гиперзвуковую ракету, созданную с «чистого листа» К-МД (ОКР "Личинка-МД") известно, что она проходит лётные испытания и будет иметь скорость больше 5М. Максимум зависит от фантазии экспертов, но 10М всё же вряд ли, если создатели не закончили Хогвардс.

О возможности БПЛА С-70 наносить удары 500-килограммовыми корректируемыми бомбами Минобороны РФ заявляло ещё в 2021 году, и даже показывало соответствующий ролик. А вот о том, может ли он унести полуторатонную - не говорят. На внешней подвеске, если она есть, можно утащить хоть пару трёхтоннок, правда о малозаметности тогда придётся забыть. В любом случае, надежды ВСУ на то, что полёты крылатых бомб с УМПК прекратятся после прибытия F-16 Fighting Falcon («Боевой сокол») не сбудутся.

Соперничество с «Охотником» для хвалёных «Соколов» фатально. Заметит он их на дистанции до 400 км. Если полетят сбоку, то на 160-200 км, а дальше шансов нет, Р-77М не даст соврать. Так что соколам, тем более пожилым, лучше держаться за сотни километров от «Охотников». Обновлённый С-70 "Охотник" (рендер)

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Что ещё известно о БПЛА «Охотник». В длину он около 14 метров, размах крыльев составляет 19 метров, высота на стоянке 8,5 м. Максимальный вес на взлёте около 25 т, из которых 7-8 т полезной нагрузки. Практический потолок порядка 18 000 м, скорость по разным данным из открытых источников 950-1050-1400-1800 км/ч.

Последние два числа будут явным свидетельством знакомства создателей с Дамблдором, ведь всем известно, что собранные по схеме «летающее крыло» аппараты летают медленнее скорости звука (около 1 190 км/ч), иначе теряют управляемость. Хотя… Возможно, управлять чудесным полётом научился ИИ.

Будем считать, что скорость в 1,15-1,5М всё же немного приукрашена, но и 1 000 км/ч для выполнения задач за глаза хватит.

С-70 могут охотиться по одиночке, могут с группой товарищей, под управлением Су-57, могут с тучей более мелких дронов. Но о возможной тактике охоты лучше поговорить уже в другой раз.