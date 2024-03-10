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С-300 или Patriot: Какую систему на самом деле уничтожил российский «Искандер»

Могло ли МО РФ "перепутать" две системы ПВО: С-300 и Patriot и почему Запад так активно обсуждает новость с уничтожением американского ЗРК.
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"Патриотичная" С-300

В недавнем видеоролике, опубликованном Министерством обороны России 9 марта 2024 года, утверждается, что украинская зенитно-ракетная система С-300 была успешно поражена и уничтожена российской баллистической ракетой "Искандер". Однако появившиеся аналитические данные, основанные на фотографиях последствий, сделанных с беспилотника, говорят о другом. Реальной целью могла быть поставленная Германией ракетная установка американского производства Patriot. Вероятнее всего, в результате анализа будет установлено, что это первая система Patriot, уничтожение которой не только было заснято на видео, но и подтверждено западными источниками.

Что парадоксально, официальный канал МО РФ преуменьшает заслуги российского ракетного комплекса, в то время, как многие западные СМИ, в том числе Army Recognition, исходя из результатов анализа материалов, уверены в том, что уничтожена была именно система Patriot американского производства. А журнал Forbes даже подтвердил гибель экипажей Patriot.

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Зарубежные эксперты, внимательно изучившие снимки с беспилотника, поставили под сомнение российское утверждение о системе С-300, отметив сходство обломков с компонентами, которые имеет система Patriot, и указав на остатки транспортного средства, похожего на немецкие грузовики, используемые для транспортировки контейнеров с ракетами. Оценка является осторожной, учитывая ограниченное количество останков транспортных средств, присутствующих на месте "происшествия".Ракета ОТКР "Искандер" за мгновение перед ударом

Если информация подтвердится, то это будет первый задокументированный на видео случай успешного уничтожения российскими войсками системы противоракетной обороны Patriot - краеугольного камня передовых западных технологий ПВО, поставляемых на Украину.

Немного о ЗРК Patriot

Система Patriot, известная своей способностью перехватывать тактические баллистические ракеты, крылатые ракеты и современные самолёты, была важнейшим активом в укреплении потенциала противовоздушной обороны Украины на фоне растущих воздушных угроз со стороны РФ. Согласно официальному списку военного оборудования, переданного Украине, который регулярно обновляется и публикуется Министерством обороны Германии, Германия поставила Украине два зенитно-ракетных комплекса Patriot, а также запасные части и нераскрытое количество противоракет.Схожие фрагменты ЗРК по мнению зарубежных экспертов

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Ракетный комплекс Patriot, разработанный Соединёнными Штатами, представляет собой современную зенитно-ракетную систему, предназначенную для обнаружения, отслеживания и перехвата самолётов, тактических баллистических и крылатых ракет. Она объединяет в себе высокоэффективный радар и сложные компьютерные системы для точного наведения и управления, что позволяет одновременно поражать несколько угроз. Благодаря возможности поражать цели на расстоянии до 70 километров и на высоте до 24 километров, система Patriot обеспечивает широкую зону противовоздушной обороны.

Непатриотичный "Искандер"

Ракетный комплекс "Искандер", разработанный Россией, представляет собой тактический баллистический ракетный комплекс малой дальности, предназначенный для нанесения высокоточных ударов по укреплениям, средствам ПВО и площадным целям противника. Имея дальность действия до 400 километров и оснащённый современными системами наведения, "Искандер" может уклоняться от ПРО и способен нести как обычные, так и ядерные боеголовки. Важнейшей особенностью "Искандера" является его мобильность, позволяющая быстро развёртывать и передислоцировать его, чтобы избежать обнаружения и ответного удара, что делает его ключевым активом в современном конфликте, способным наносить высокоточные удары эффективно и результативно.

Последствия

Это событие показывает, что  российские военные научились выслеживать и поражать мобильные ЗРК в глубине территории противника. Напомним, расстояние от места уничтожения комплекса Patriot до линии боевого соприкосновения составляет около 53 километров. Скорее всего, уничтожение "Пэтриота" будет иметь более широкие последствия для динамики военной поддержки, оказываемой Украине западными союзниками. По мере усиления российских воздушных ударов, для Украинских вооружённых сил становится очевидной срочная необходимость укрепления своей противовоздушной обороны, что подчеркивает критическую потребность Запада и Соединённых Штатов в ускоренном предоставлении передовых систем ПВО.

Ситуация остаётся неясной, и в настоящее время проводятся дальнейшие анализы для окончательной идентификации обломков. Пока международные наблюдатели и оборонные аналитики продолжают собирать доказательства, этот инцидент подчёркивает сложности и неопределённость, присущие современной войне, где передовые технологии и заявления об успехе тщательно изучаются через призму стратегических интересов и геополитических последствий.

Это событие также подчеркивает постоянную эволюцию боевых действий на Украине, где такие ценные активы, как зенитно-ракетные комплексы Patriot, становятся основными целями. Станет ли Запад и дальше отправлять свою технику на "переработку", ведь ставки, связанные с предоставлением и защитой передовой военной техники на театре военных действий стали высоки.

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так и есть, пво были уничтожены в первые недели. но ты не разбираешься в вопросе, поэтому и не в курсе, что каклам выдали стингеры и прочие различные зрк, плюс были поставки новых пво в последствии.
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