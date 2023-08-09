Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

IPS или AMOLED: выбираем лучший дисплей для смартфона

Сравнение экранов на базе технологий AMOLED и IPS - преимущества, недостатки и принцип работы
[ ] для раздела Блоги
2

реклама

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

К выбору нового смартфона большинство пользователей подходят очень тщательно, зная как часто им будут пользоваться. Один из важных аспектов – выбор дисплея. Сегодня на рынке преобладают два типа матрицы: AMOLED и IPS. У каждой из них есть свои особенности, сильные стороны и недостатки.

Основные отличия AMOLED и IPSСтруктура IPS матрицы

Технология IPS является своеобразным ответвлением от семейства LCD (жидкокристаллический дисплей). Для формирования изображения используется набор пикселей, каждый из которых обеспечивает формирование нужного цвета при помощи трёх элементов (зелёный, синий и красный). Изменение соотношения яркости субпикселей и позволяет получить нужный цвет.

реклама

Однако такие пиксели лишены собственного источника света, работая как фильтры. Подсветка представляет собой отдельный слой, расположенный под слоем пикселей.Структура пикселя в OLED-матрице

Технология AMOLED и её разновидности (P-OLED, Super AMOLED и т.д.) использует абсолютно другой принцип работы. Подсветка отсутствует, поскольку свет излучают сами органические светодиоды.

Преимущества режима Always On-DisplayAOD

OLED-дисплей в смартфоне позволяет реализовать полезную функцию Always On-Display, позволяя отображать панель с важной информацией даже при выключенном дисплее. Обычно выводится время, текущий заряд батареи и основные уведомления системы. Поскольку активны только необходимые пиксели, энергопотребление остаётся минимальным. Также данная особенность позволяет заметно снизить энергопотребление, просто активировав тёмную тему.

реклама

IPS-матрица использует единый блок подсветки, который активируется при любом количестве активных пикселей. Поэтому нагрузка на аккумулятор остаётся высокой.

Особенности отображения чёрного цвета

При описании преимуществ OLED-дисплеев обязательно упоминается возможность продемонстрировать глубокий чёрный цвет. И это действительно отличительная особенность матриц данного типа – ведь чёрный цвет отображается при помощи полностью выключенного пикселя.

IPS-матрица не способна показать достаточно глубокий чёрный цвет. Подсветка включена всегда и на всей площади экрана, а пиксель физически не способен полностью заблокировать свет. В большинстве случаев он воспринимается как тёмно-серый.

Равномерность подсветки

Источником света для подсветки IPS являются светодиоды, обычно смонтированные в нижней части дисплея. За рассеивание светового потока отвечает специальная пленка, занимающая всю площадь дисплея. Однако светопроводящий слой не способен распределить свет равномерно – в областях рядом с источниками света будут явно видны более светлые области. Особенно сильно данный эффект наблюдается, если вывести на экран просто чёрную картинку.

ШИМ

реклама

Это основной недостаток OLED-матрицы. Органические светодиоды поддерживают только два режима функционирования – включен или полностью выключен. Промежуточная градация яркости отображается при помощи мерцания – чем выше и дольше пульсация, тем ярче воспринимается точка. Процент пользователей, которые восприимчивы к данному эффекту, невелик, но реакция организма в этом случае может быть негативной – головная боль, неприятные ощущения в глазах, быстрая утомляемость и т.д.

В некоторых смартфонах можно встретить поддержку технологии DC Dimming, которая направлена на снижение мерцания. Делается это за счёт сглаживания амплитуды мерцания. Функция не стала сверхпопулярной, поскольку не позволяет полностью избавиться от пульсаций, при этом заметно ухудшается цветопередача.

Цена

Стоимость OLED-дисплеев постепенно снижается, однако пока она заметно выше, чем у IPS-матриц с аналогичными характеристиками. Это отпугивает многих пользователей, поскольку смартфон стоит дороже, также выше стоимость замены экрана в случае поломки.

Выводы

Перед покупкой смартфона с OLED-дисплеем рекомендуется поработать с таким устройством, установив яркость менее 50%. Если не будет усталости глаз и других негативных признаков – можно покупать. Плюсов у данной технологии достаточно: энергоэффективность, равномерность подсветки и способность отображать глубокий чёрный цвет.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

ips amoled ips или amoled экран телефона
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор защищённого android-планшета Cubot TAB KingKong
+
Обзор электрической зубной щётки usmile Y1S
6
Обзор и тестирование блока питания MSI MPG A850G PCIE5
+
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4060 Ti Gaming X Trio
29
Обзор и тестирование корпуса MSI MAG Forge M100R
7
Обзор маршрутизатора MSI RadiX AX6600
8
Ретроклокинг: Все звезды LGA 775 – полный форсаж
79
Как зарегистрироваться на Оverclockers.ru и начать писать в блог
Обзор игровой мыши MSI Clutch GM31 Lightweight Wireless
9
Обзор и тестирование блока питания MSI MEG Ai1300P PCIE5
9

Интересные материалы

Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4060 Ti Gaming X Trio
26 июля 2023 29

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

"Корейская Армата": Танк M2020 получил дальнобойные ПТУР, способные пробить броню Abrams
5
Reuters: КНДР взломали компанию российского ВПК, производящую гиперзвуковые и крылатые ракеты
4
Российский истребитель Су-57 получил уникальный комплекс цифровой связи, который невозможно взломать
2
Как «зубы дракона» пережёвывают технику НАТО и почему Leopard 2 – излюбленное блюдо
2
В сети появились кадры "кладбища" украинской бронетехники в районе Работино, поражённой ВС РФ
2
Параллельный импорт творит "чудеса" - РФ неизвестным способом преодолела нехватку оптики для танков
4
Зеленский: У России не останется военных кораблей, если она продолжит блокировать украинские порты
4
Жители Германии перестали покупать автомобили – производство падает, а Китай уже на пороге
6
Sega выпускает геймпад и сумку для хранения Switch в стиле Sonic
+
Чехия подарила Украине авиасимулятор F-16, на котором уже успел "полетать" Зеленский
4
Дрон-камикадзе «Ланцет» поразил самоходную артиллерию ВСУ, вызвав в ней мощную детонацию боекомплекта — видео
1
СМИ: в 2023 году россияне стали покупать видеокарты на 50% чаще, чем в предыдущем
1
Microsoft может закрыть возможность устанавливать Windows 11 на неподдерживаемые компьютеры
6
Залужный: Одним танком с броней уже ничего не сделаешь, потому что минные поля слишком большие
+
США выделили 700 миллионов на создание боевой машины XM30 для замены Бредли
4
LG Energy Solution пока остаётся лидером рынка тяговых батарей за пределами Китая
+
Стало известно, какие новые функции появятся в Android 14
+
Раскрыли характеристики Realme GT 5 - 24 ГБ оперативной и 1 ТБ встроенной памяти
3
Microsoft удалила 44 процессора Intel из списка совместимых с Windows 11
5
Тактика НАТО в наступлении провалилась из-за своей старости и отсутствия у ВСУ превосходства в небе
1

Популярные статьи

На фоне амбиций Китая построить 500 самолетов J-20 к 2035 г. Индия изучает возможность покупки Су-75
4
7+7 причин, почему надо включать прежде всего голову при покупке видеокарт NVIDIA
266
РМГ "Занос-1" - самый универсальный одноразовый гранатомёт в мире
5
Обзор Wubuntu 11.3 (KDE): Дистрибутив Linux для игр
81
Не все видеокарты одинаково полезны - Radeon RX 5600 XT vs Radeon RX 5600 XT
11
Увеличил объём ОЗУ со 128 ГБ до 192 ГБ в домашнем компьютере - нюансы апгрейда
25
В сеть попал план Украины по восстановлению контроля над Крымом — он был создан задолго до СВО
10
ВС РФ применили самый мощный неядерный боеприпас за всё время СВО - что представляет собой ОДАБ
5
Мощный Ryzen 5 7600X или проверенный Core i5-12600KF — на чем выгоднее собрать игровой ПК
5
Обзор Cubot King Kong Star – звезда в мире защищённых смартфонов
+

Сейчас обсуждают

REY_B_
02:15
Вообще-то, OLED уже дешевле IPS Q-LED матриц. И ШИМ есть в обоих случаях, вопрос лишь в его частоте. И у OLED частота выше! - Автор просто путает частоту и скважность. Скважность импульсов на восприят...
IPS или AMOLED: выбираем лучший дисплей для смартфона
Umid Xaydarov
02:12
копипаста через рерайт, только картиночки заменил. Рекомендую прочитать оригинал, так как в этой АВТОРСКОЙ статье, очень много полезной информации блохерок вырезал. https://dzen.ru/a/YdggBwMdjAi7CYIr
IPS или AMOLED: выбираем лучший дисплей для смартфона
Товарищ Ким
02:03
Из-за курса рубля, немного дороже 1500р.
Xeon с Алиэкспресс, мой опыт
Vasijara
01:55
7+7 причин, почему надо включать прежде всего голову при покупке видеокарт NVIDIA
andrew_riddler
01:47
В отличае от тебя я не шкерюсь как крыса. А ты,если ещё появишься с каких либо ботов и будешь узнан (а это легко по твоему психотипу узнать,очень легко,ибо ты неадекват) и будешь опять рычать на польз...
7+7 причин, почему надо включать прежде всего голову при покупке видеокарт NVIDIA
andrew_riddler
01:42
Я на пользователей на сайте не рычу,и смерти их близким не желал.лечить тебя надо,конченый. И не стоит отмазываться что это не ты,уже не прокатит. То что ты скинул скрины с ютуба,что ты доказал? Что э...
7+7 причин, почему надо включать прежде всего голову при покупке видеокарт NVIDIA
VRoman
01:40
"Intel выпустит двухъядерный процессор для геймеров начального уровня" - если это будет выпущено для геймеров, то боюсь спросить, что же будет выпущено в качестве офисных затычек? Одно ядро / один пот...
Intel выпустит двухъядерный процессор для геймеров начального уровня
REY_B_
01:32
Богатая Украина образца 1991 года, это был лакомый кусочек. Сейчас она это другое....
Европа больше не хочет видеть Украину в ЕС – как новые политики забывают о старых обещаниях
LastAtlant
01:31
Сказочники)
The Times: Вокруг Киева создали самую мощную в мире ПВО
for2ne
01:27
Главное чтобы жор был не под 300 ватт, не разгоняли чип в усмерть и чтобы хотспот о5 под 100 градусов нервы не ушатывал. Но к сожалению АМД уже годами демострирует одну стабильную как скала тенденцию....
AMD Radeon RX 7700 XT получит 12 ГБ памяти и 192-битную шину
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем