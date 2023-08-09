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К выбору нового смартфона большинство пользователей подходят очень тщательно, зная как часто им будут пользоваться. Один из важных аспектов – выбор дисплея. Сегодня на рынке преобладают два типа матрицы: AMOLED и IPS. У каждой из них есть свои особенности, сильные стороны и недостатки.

Основные отличия AMOLED и IPS Структура IPS матрицы

Технология IPS является своеобразным ответвлением от семейства LCD (жидкокристаллический дисплей). Для формирования изображения используется набор пикселей, каждый из которых обеспечивает формирование нужного цвета при помощи трёх элементов (зелёный, синий и красный). Изменение соотношения яркости субпикселей и позволяет получить нужный цвет.

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Однако такие пиксели лишены собственного источника света, работая как фильтры. Подсветка представляет собой отдельный слой, расположенный под слоем пикселей. Структура пикселя в OLED-матрице

Технология AMOLED и её разновидности (P-OLED, Super AMOLED и т.д.) использует абсолютно другой принцип работы. Подсветка отсутствует, поскольку свет излучают сами органические светодиоды.

Преимущества режима Always On-Display AOD

OLED-дисплей в смартфоне позволяет реализовать полезную функцию Always On-Display, позволяя отображать панель с важной информацией даже при выключенном дисплее. Обычно выводится время, текущий заряд батареи и основные уведомления системы. Поскольку активны только необходимые пиксели, энергопотребление остаётся минимальным. Также данная особенность позволяет заметно снизить энергопотребление, просто активировав тёмную тему.

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IPS-матрица использует единый блок подсветки, который активируется при любом количестве активных пикселей. Поэтому нагрузка на аккумулятор остаётся высокой.

Особенности отображения чёрного цвета

При описании преимуществ OLED-дисплеев обязательно упоминается возможность продемонстрировать глубокий чёрный цвет. И это действительно отличительная особенность матриц данного типа – ведь чёрный цвет отображается при помощи полностью выключенного пикселя.

IPS-матрица не способна показать достаточно глубокий чёрный цвет. Подсветка включена всегда и на всей площади экрана, а пиксель физически не способен полностью заблокировать свет. В большинстве случаев он воспринимается как тёмно-серый.

Равномерность подсветки

Источником света для подсветки IPS являются светодиоды, обычно смонтированные в нижней части дисплея. За рассеивание светового потока отвечает специальная пленка, занимающая всю площадь дисплея. Однако светопроводящий слой не способен распределить свет равномерно – в областях рядом с источниками света будут явно видны более светлые области. Особенно сильно данный эффект наблюдается, если вывести на экран просто чёрную картинку.

ШИМ

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Это основной недостаток OLED-матрицы. Органические светодиоды поддерживают только два режима функционирования – включен или полностью выключен. Промежуточная градация яркости отображается при помощи мерцания – чем выше и дольше пульсация, тем ярче воспринимается точка. Процент пользователей, которые восприимчивы к данному эффекту, невелик, но реакция организма в этом случае может быть негативной – головная боль, неприятные ощущения в глазах, быстрая утомляемость и т.д.

В некоторых смартфонах можно встретить поддержку технологии DC Dimming, которая направлена на снижение мерцания. Делается это за счёт сглаживания амплитуды мерцания. Функция не стала сверхпопулярной, поскольку не позволяет полностью избавиться от пульсаций, при этом заметно ухудшается цветопередача.

Цена

Стоимость OLED-дисплеев постепенно снижается, однако пока она заметно выше, чем у IPS-матриц с аналогичными характеристиками. Это отпугивает многих пользователей, поскольку смартфон стоит дороже, также выше стоимость замены экрана в случае поломки.

Выводы

Перед покупкой смартфона с OLED-дисплеем рекомендуется поработать с таким устройством, установив яркость менее 50%. Если не будет усталости глаз и других негативных признаков – можно покупать. Плюсов у данной технологии достаточно: энергоэффективность, равномерность подсветки и способность отображать глубокий чёрный цвет.