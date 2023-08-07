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Биткоин неожиданно оказался полезен для окружающей среды и общества

В отчёте фирмы KPMG рассматривается положительное влияние биткоина на окружающую среду и общество. Результаты исследования очень интересные и неожиданные. Оказывается, первая криптовалюта положительно влияет на окружающую среду
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KPMG, одна из четырёх крупнейших в мире аудиторских фирм, выпустила 12-страничный отчёт, в котором описывает влияние биткоина на окружающую среду и общество.

В отчёте делается попытка изучить способы, которыми компании (или правительства, если на то пошло) могут использовать биткоин для улучшения климата и общества. Объясняются важные варианты использования биткоина и их эффекты ESG, а также устраняются распространенные стереотипы.

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ESG расшифровывается как Environmental, Social and Governance (Окружающая среда, социальные аспекты и корпоративное/государственное управление) — термины, которые приобретают всё большее значение, особенно из-за проблем, связанных с изменением климата. Эти понятия также критически воспринимаются некоторыми людьми, поскольку часто используются только в маркетинговых целях или для политической повестки дня.

Окружающая среда

В первом разделе отчёта рассматривается влияние биткоина, в частности майнинга, на окружающую среду и роль в сокращении вредных выбросов.

После краткого объяснения сути майнинга в отчёте сначала говорится, что добыча монет, как и электромобили, не производит прямых выбросов (выбросов категории 1), за некоторыми исключениями. Косвенные выбросы (выбросы категории 2) возникают в результате производства необходимой электроэнергии. По сравнению с другими отраслями, на майнинг приходится всего 0,55% мирового потребления электроэнергии при годовом потреблении электроэнергии 110 тераватт-часов. Косвенные выбросы также значительно ниже, чем в других отраслях.

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Однако целью майнинга является полное устранение выбросов.

Социальные аспекты

В следующем разделе отчёта рассматриваются социальные аспекты биткоина. Устраняется стереотип, что биткоин в основном используется для преступной деятельности из-за его анонимного характера. Согласно отчёту Chainalysis, только 0,24% криптовалютных транзакций связаны с незаконной деятельностью, при этом доля биткоина в ней значительно ниже других криптоактивов.

Тот факт, что все транзакции навсегда записываются в блокчейн и доступны для всех, затруднит незаконную деятельность с криптовалютой. Кроме того, существуют аналитические компании, которые могли бы противодействовать такой деятельности.

Однако есть и другие аспекты, которые биткоин может предложить общественности, такие как лёгкие денежные переводы, финансирование проектов, доступ к электричеству (подробнее будет ниже) и доступность.

Легкие денежные переводы и проектное финансирование

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Биткоин предлагает денежные переводы, которые дешевле, быстрее и проще, чем в других платёжных сетях. В частности, в развивающихся странах люди не имеют финансовой инфраструктуры и финансовых привилегий, которые они имеют в промышленно развитых странах.

Они сталкиваются с высокими сборами, длительным временем ожидания, большими расстояниями и опасными рисками. С помощью биткоина граждане могут быстро и легко переводить деньги, нужен только мобильный телефон с доступом в интернет. Ещё одним аспектом является возможность быстро и легко финансировать проекты или собирать пожертвования.

Доступ к электричеству

В отчете показано, что более 770 миллионов человек не имеют доступа к электричеству из-за отсутствия инфраструктуры. Майнеры могут финансировать несколько небольших электростанций, производящих электроэнергию для отдалённых сельских районов с использованием возобновляемых источников энергии, тем самым также поддерживая цены на электроэнергию на благоприятном уровне. Такие системы майнинга устанавливаются, например, компанией Gridless в сельских районах Кении и Малави.

Финансовая доступность

Более 1,4 миллиарда человек не имеют доступа к финансовым услугам. В Афганистане женщинам часто запрещают открывать банковские счета, поэтому приходится искать другие возможности. Некоторым пришлось бежать от талибов, и они смогли вывести своё состояние из страны, используя сид-фразу.

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То же самое относится и к краху местных валют. Биткоин — это средство избежать обесценивания богатства и покупательной способности, вызванного гиперинфляцией, как это произошло в Турции в начале 2021 года. По данным Chainalysis, объём транзакций в криптовалютах в то время в Турции был четвёртым по величине в мире.

Управление

Последний раздел отчёта KPMG посвящён децентрализации сети биткоина и правилам, изложенным в коде, таким как ограниченное максимальное количество BTC, корректировка сложности или размер блока. Эти правила могут быть изменены только с согласия большинства участников сети.

Кроме того, никакие изменения не могут быть внесены в данные, хранящиеся в блокчейне. Блокчейн хранится децентрализованно, то есть у каждого участника узла есть своя копия блокчейна, которая постоянно проверяется и обновляется. Манипуляции с данными практически невозможны.

Заключение

Отчёт KPMG представляет собой хорошее резюме положительного влияния биткоина на окружающую среду и общество. Он разъясняет влияние экономической деятельности на жизнь каждого и показывает, что биткоин может помочь в достижении целей человечества, связанных с климатом, производством энергии и финансовой доступностью. Активист-эколог Дэниел Баттен и правозащитник Алекс Гладштейн высоко оценили исследование KPMG.

Кроме того, этот отчёт показывает, что одна из самых авторитетных компаний мира больше не рассматривает биткоин просто как часть своих финансовых резервов, а считает его позитивным фактором в светлом будущем. Институциональное признание кри

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