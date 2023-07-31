За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Отчаянные попытки Киева перейти в контрнаступление завязли в грязи, а российские войска продолжают наступать, уничтожая украинские и западные танки в зоне проведения специальной военной операции.

Президент России Владимир Путин заявил в субботу, что Украина понесла большие потери в живой силе и технике в ходе неудачного контрнаступления. Он отметил, что украинские вооруженные силы изменили тактику: "Привозят людей на бронетехнике к линии фронта, выкидывают, а техника тут же исчезает. Видимо, они берегут технику, боятся её потерять и наступают пешком".

реклама

Так сколько же танков уже потерял Киев, и были ли среди них танки западного производства?

Какие танки были у Украины?

Говоря о современном танковом парке ВСУ, необходимо иметь в виду, что вскоре после начала российской спецоперации на Украине США и их союзники активизировали военную помощь Киеву, в том числе поставку западных основных боевых танков (ОБТ).

До начала спецоперации танковый парк Киева состоял в основном из модернизированных вариантов советского танка Т-64, включая Т-64БМ "Булат", состоящий на вооружении с 2004 года, и Т-64БВ, состоящий на вооружении с 1984 года (часть парка модернизирована в 2017 году).

реклама

По оценкам лондонского аналитического центра, в 2022 г. на вооружении ВСУ находилось около 720 Т-64 различных модификаций и почти 580 - на хранении. Кроме того, на вооружении Украины находилось около 200 законсервированных Т-80 и около десятка танков Т-84 "Оплот", поступивших на вооружение в начале 2000-х годов.

Кроме того, у Украины находились модернизированные варианты советских танков Т-72 - Т-72А, Т-72АБ/Б1 и Т-72АМТ, общее количество которых составляло 750 единиц (500 - на хранении).

Как НАТО пополнила танковый парк Украины?

С начала спецоперации страны НАТО поставили множество танков, в том числе:

Неопределенное количество Т-72М1 из Болгарии;

Более 170 Т-72 различных модификаций из Чехии;

31 Т-72А из Северной Македонии;

Более 250 модернизированных Т-72 и 60 танков PT-91 Twardy из Польши (Twardy является модифицированной версией Т-72М1);

28 танков М-55С из Словении (М-55С - модификация советского танка Т-55).

реклама

Спустя несколько месяцев Украине были поставлены или обещаны поставки западных танков, среди которых:

Около 100 модификаций Leopard 1 - западногерманского танка 1960-х годов, выпускавшегося до 1984 г. и обещанного Киеву ФРГ, Нидерландами и Данией;

Десятки танков Leopard 2 - преемника Leopard 1, которые были обещаны или поставлены Канадой (8 танков), Данией (7), Финляндией (6), Германией (18), Нидерландами (14), Норвегией (8), Польшей (14), Португалией (3), Испанией (10) и Швецией (10);

14 британских танков Challenger 2, причем один такой танк впервые был замечен на поле боя в Украине в прошлом месяце; основная партия ожидается в следующем году;

31 американский танк M1 Abrams, прибытие которых в Киев ожидается в сентябре, на фоне сообщений о том, что Америка "отправляет старые модели M1A1 вместо более современной версии A2, доставка которой на Украину заняла бы год".

В упомянутом списке нет 30 колесных легких "танков" AMX-10 RC французского производства, которые Париж ранее передал Киеву, поскольку многие избегают называть его танком, предпочитая называть AMX-10 бронемашиной.

Оценка танковых потерь Украины

В цифрах потерь украинских танков, обнародованных Киевом и Москвой, есть различия. Так, командующий Сухопутными войсками Украины Владимир Карпенко в интервью одному из американских СМИ заявил, что ВСУ потеряли половину тяжёлых вооружений в зоне спецоперации.

"У нас сейчас около 30-40, а иногда и до 50% потерь техники в результате активных боев", - сказал он, добавив, что с начала наступления 4 июня украинская армия потеряла 1 300 боевых машин пехоты и 400 танков.

реклама

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что с начала спецоперации российские войска уничтожили в общей сложности 10 430 украинских танков и другой бронетехники - бронетранспортеров (БТР) и боевых машин пехоты (БМП).

Стоит отметить, что МО впервые упомянуло об уничтожении танков "Леопард" через несколько дней после начала контрнаступления ВСУ, заявив, что "на южно-донецком направлении вооруженные силы Украины [...] потеряли 28 танков, в том числе восемь "Леопардов", три AMX-10 и 109 бронемашин". Позже МО заявило, что российская армия уничтожила ещё три танка "Леопард" и два AMX-10 в районе Южного Донецка.

Сколько осталось украинских танков?

Хотя ни российское МО, ни украинские военные не предоставляют информации по этому вопросу, одно из американских информационных агентств сообщило, что в настоящее время украинская армия располагает примерно 1500 танками, якобы догоняя по этому показателю Россию.

При этом агентство подчеркнуло, что "вокруг таких цифр существует большая неопределенность, [...] особенно когда речь идет об украинских потерях, которые менее четко фиксируются".