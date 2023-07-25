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Внимание! Это ответвление обзора аккумуляторов Power-Xtra PX18650-32E.

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Первым делом займусь доработкой своего экспериментального самодельного паяльника, а именно встрою контролёры зарядки аккумуляторов, ведь постоянно доставать аккумуляторы для зарядки не очень то и удобно:

Без проблем припаял провода и подготовил для сборки:

К сожалению мой паяльник не способен припаять провода самому себе, потому без помощи второго паяльника не обойтись:

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Теперь я смогу заряжать аккумуляторы пока они находятся прямо в паяльнике, само собой текущая схема подключения не позволит заряжать одновременно два аккумулятора, но мне это и не нужно сейчас, всё равно буду заряжать каждый аккумулятор по отдельности через USB тестер:

Дальше уже спаял аккумуляторным паяльником простейший регулятор напряжения, для этого мне понадобился N-канальный мосфет, переменный резистор и несколько кусочков провода.

Конечно, тут пайки довольно мало, тем не менее я перепаивал столь простое устройство несколько раз из разных мосфетов, и паяльник прекрасно справился, впрочем, ничего удивительного:

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Ну а использовать для столь простой схемы можно практически любой мосфет из системных плат, видеокарт и прочей техники:

Точно, нужно ведь приложить схему, в общем набросал я схему, вдруг будет полезна кому-нибудь... Всего две детали и можно вертеть напряжением на понижение как угодно, причём две детали которые можно найти буквально на свалке, да простят меня радиолюбители за нестандартный схематический значок переменного резистора, старался сделать наглядно:

Хотя ладно, верхняя схема не получилась очень наглядно, так гораздо лучше:

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После некоторого времени занятия пайкой напряжение аккумуляторов упало до 3.68в, не сказать что много, на разряд пошёл.

Потом я думал сделать фонарь из корпуса от iPhone, даже примерил аккумулятор от Nokia, за кадром уже открутил все лишние винтики и остатки от смартфона, но решил пока отложить данную затею:

Сейчас мне гораздо важнее сделать удлинитель для наушников, ибо мне не хватает провода если я отодвину свой компактный ПК подальше:

Сначала я думал применить уже отживший своё кабель для зарядки смартфонов, и я его применю, хотя был обнаружен ещё один кабель неисправный, но его как-нибудь в другой раз:

Думал сделать полноценный кабель с гнездом и штекером, но решил не усложнять себе жизнь и просто нарастить уже имеющийся кабель от наушников:

Тем более есть место для встраивания дополнительного куска, как раз вместо микрофона припаяю дополнительный кабель, всё равно я хотел убрать микрофон и сделать его отдельным устройством:

В общем не очень то и много вышло пайки... Слишком просто, таким объёмом пайки не выйдет разрядить аккумуляторы в паяльнике:

Тем не менее теперь у меня появился нормальный кабель для подключения наушников, и он больше не ограничивает меня в расположении системного блока на столе, прекрасно:

Хм, такими мелочами я буду очень долго разряжать аккумуляторы в паяльнике... Ну и ладно, я никуда не спешу, так что просто буду продолжать делать именно то что мне нужно.

Далее решил починить зарядку, она в принципе работает, но есть проблемы с контактом в USB гнезде:

Некоторое время было потрачено, чтобы отпаять гнездо, но я не нашёл у себя запасных USB гнёзд, а потому вышло что я зря отпаивал...

Ну ничего страшного, припаял обратно и оно заработало, теперь питание подаётся на USB тестер и не пропадает если пошевелить, в общем можно сказать починил зарядку, теперь на одно рабочее зарядное устройство больше:

Раз уж зарядка теперь исправна, почему бы не проверить парочку кабелей? И они оказались неисправными, это прекрасно, ведь теперь могу их спокойно разобрать, я как раз думал какие бы кабели распотрошить на запчасти необходимые для создания другой вещицы...

На всякий случай проверяю заведомо исправные кабели в этих же условиях, и они прекрасно работают, теперь однозначно можно сказать что кабели ранее проверенные не работают:

Раз уж подключил смартфон к зарядке, то посмотрю сколько в него влезет энергии, я его почти месяц не заряжал. Так как я иногда использую этот смартфон (это не видно на графике), то мне определённо не стоит его доводить до полного разряда:

В итоге в смартфон влезло около 3100 мА*ч, и это аккумулятор ещё не был полностью разряжен на момент подключения к зарядке, изначальная ёмкость аккумулятора у Lenovo P70-A всего 4000 мА*ч. С учётом потерь на преобразованиях и остаточного заряда думаю реальная ёмкость аккумулятора сейчас в районе 3300 мА*ч, это неплохо учитывая что смартфон был в активном использовании более 4 лет:

Но что-то я отвлекаюсь от темы, нужно дальше паять всякое, ведь я хочу разрядить аккумуляторы...

Так я приступил к работе над микрофоном, как раз появились провода которые можно распустить на запчасти, на одном конце как раз виден перелом там где откусил кусачками штекер, но разве это мне помешает?

Ещё мне нужен 3.5 мм аудио штекер, у меня как раз есть поврежденный шнурок с двумя штекерами, сразу же спаиваю отрезки воедино, и похоже у меня закончился термо клей, нужно будет прикупить потом:

Спаиваю из всякого не очень подходящего барахла схему, пытаюсь не напортачить:

И всё разбираю так как это всё просто не влезет в корпус:

В итоге появился рабочий микрофон, правда зачем он мне я не знаю, но теперь он есть:

За всё это время аккумуляторы разрядились всего до 3.53в, в принципе ещё рабочий уровень заряда, нужно ещё что-нибудь спаять...

Дальше я решил взяться за iPhone, ведь у него сохранилась камера (уже демонтирована), светодиоды вспышки и корпус со всеми боковыми кнопками:

Правда при всём желании я не смогу подпаять проводки к коннектору общего шлейфа на кнопки и подсветку, у моего паяльника хоть и маленькое жало, но здесь уже нужно что-то микроскопических размеров, ну или собирать специальный станок для пайки такой мелочи:

Впрочем, ультрафиолетовый светодиод припять не проблема, для него даже место нашлось:

На всякий случай проверил что у меня вообще есть полезного для новой поделки, нашлись кнопки и светодиоды:

Кстати, очень пригодилась самоделка из мосфета, самое то проверять разнообразные светодиоды от обычной кроны на 9в просто регулируя нужное напряжение:

Ещё подобрал контролёр зарядки, правда он немного не влазит, нужно что-то с этим делать:

Отковырял лишние детали и MicroUSB прекрасно поместился в отверстие, будто Apple изначально планировали использовать MicroUSB вместо Lighting, довольно забавно:

Вообще я уже разбирал другие смартфоны, и далеко не один раз, но я ещё не видел столь много деталей отлично подогнанных между собой, на третьем фото можно заметить винтик насаженный на отвёртку:

Ну а чтобы было интереснее я расчехлил китайский микроскоп, ведь камера смартфона хоть и имеет кучу мегапикселей, но всё же недостаточно хороша для такого:

Вот и подборочка снимков китайским микроскопом:

Ладно, идём дальше, светодиоды вспышки работают, и это хорошо, но есть и плохой нюанс, они выделяют очень много тепла при своей яркости, обычные светодиоды "грибочки" явно эффективнее будут как фонарик, теперь я не уверен, что буду использовать вспышку от iPhone в качестве фонарика, но точки подключения найдены:

И вот я прикупил термопластичный клей, ведь старый уже израсходован, ну и попутно ещё клеевой пистолет решил купить, с ним явно будет удобнее и приятнее работать чем с зажигалкой:

Хм, пожалуй прервусь на обзор этого клеевого пистолета, один момент...

Обзор пистолета клеевого EMTOP EGGU3001

Теперь можно продолжать.

Пытался я подпаивать проводки к микроскопическим дорожкам от кнопок, но я смог залудить нормально только одну дорожку, и ту не заметить на фотографии, если конечно не знать куда смотреть...

В общем ковырялся я паяльником пытаясь залудить шлейф, но стало понятно что ничего из этого не выйдет, потому отрезал шлейф и достал кнопки...

Apple просто невероятные засранцы, они провод "земли" делают размером на весь шлейф, а возвратную дорожку от кнопки сделали микроскопических размеров, и её просто крайне тяжело даже моим паяльником с маленьким жалом залудить без разрушения самой дорожки:

Apple конечно могут делать необоснованно тонкие дорожки у шлейфов, и кому-то они даже навредят таким поступком лишив возможности отремонтировать устройство, но не мне... Ведь я не ремонтирую, я создаю новое из мусора, и я не постесняюсь припаять провода прямо к кнопкам вырезав шлейф полностью:

И к текущему моменту аккумуляторы в паяльнике разрядились до 3.40в, уже близко, ещё немного и наконец смогу проверить ёмкость аккумуляторов... Вообще можно было просто замкнуть аккумулятор на светодиоды и разрядить их таким образом, но это слишком просто было бы.

Продолжаю продолжать, пора бы пристроить аккумулятор в корпус, само собой нужно убрать электронную защиту, потому разбираю аккумулятор и вижу забавную ситуацию, этикетка превращается в прах, ну и ладно:

Отпаиваю защиту, проверяю состояние аккумулятора, хм, напряжение всего 2.69в, сойдёт:

Пришло время расчехлить новенький пистолет для термопластичного клея, конечно немного непривычно работает обратный клапан у пистолета, но думаю привыкну со временем, заодно припаял провода к выводам аккумулятора и тоже залил клеем внутри:

Для безопасного длительного хранения я хотел встроить выключатель полностью отключающий аккумулятор от цепи, и даже умудрился разобрать и переделать родной выключатель от iPhone, но одна деталь выключателя была потеряна в процессе работ, в общем не задалось:

Думал я спаять массив светодиодный как подумал об аккумуляторе, его ведь нужно зарядить, заодно проверю его текущую ёмкость, вдруг он уже потерял всю свою ёмкость? Как-никак аккумулятор произведён в середине 2014 года, и длительное время вообще находился в разряженном состоянии несколько раз:

Для вас одно мгновение, а для меня прошло полтора часа, в итоге аккумулятор зарядился и на зарядку было потрачено 982 mAh, не густо... Выходит что реальная ёмкость аккумулятора всего около 850 mAh, что значительно меньше изначальных 1200 mAh, впрочем, это не так уж и плохо, можно продолжать, всё равно у меня нет других вариантов как установить именно этот аккумулятор:

Подготовка занимает действительно много времени, гораздо больше времени чем сам процесс пайки... И сейчас я определился со схемой подключения светодиодов:

Спаял 4 группы по 3 светодиода, по две группы на преобразователь выйдет, общая нагрузка выйдет около 400-500мА, но это примерно:

К текущему моменту паяльник уже не очень охотно продолжал работать, как оказалось аккумуляторы разрядились до 3в, наконец пришло время зарядки!

На этом моменте продолжается основной обзор:

Обзор аккумуляторов Power-Xtra PX18650-32E, или чем заправить аккумуляторный паяльник

Ну а я продолжаю текущую статью, ведь нужно собрать до конца самоделку!

Я немного поработал над новым устройством пока заряжался аккумулятор, наклеил парочку слоёв скотча, чтобы изолировать корпус:

Чтобы полноценно изолировать корпус скотчем мне пришлось снять уже приклеенный контроллер зарядки, и с этого момента я решил установить более продвинутый контроллер с защитой аккумулятора от глубокого разряда, при этом намазал термопасту, чтобы улучшить отвод тепла на алюминиевый корпус при зарядке:

Ранее я планировал использовать два повышающих напряжение контроллера для питания светодиодов, однако решил обойтись одним, но с хорошим отводом тепла прямо на алюминиевый корпус с термопастой, я даже вырезал скотч в месте где намазал термопасту, все для максимального отвода тепла во время работы, всё же конструктивно у меня собрано на термопластичный клей, а он не любит сильный локальный нагрев:

Собираю дальше, приклеиваю светодиодный модуль:

Проверив систему я обнаружил нерабочий сегмент, но проблема была в пайке, нужно было просто качественнее пропаять один контакт, и да, это я фотографировал со вспышкой, яркость вполне неплохая получилась у светодиодного модуля:

Однако далее мне нужен мосфет, чтобы реализовать задуманное:

Основной блок светодиодов заработал, я реализовал его включение по одиночному нажатию кнопки:

Далее мне нужно было подключить светодиоды встроенной вспышки, пытался химичить с помощью китайского понижающего модуля, но он никак не хотел работать от низкого напряжения одного аккумулятора, в итоге я другим модулем повышал напряжение, но понижающий модуль всё равно работал неадекватно, и я в итоге спалил один светодиод тёплого свечения, на этом было решено выбросить хлам из конструкции:

В итоге я задействовал максимально простой и рабочий способ, мне нужно было понизить напряжение на светодиод, и я его понизил с помощью двух диодов последовательно включенных:

Так как мосфет весьма чувствителен к электромагнитным наводкам, само собой он открывался при подключении зарядного устройства к контроллеру зарядки:

Впрочем, решить эту проблему не сложно, достаточно подтянуть базу транзистора на "землю":

Но есть и проблема, теперь мосфет не полностью открыт и выделяет много тепла, потому добавляю ещё парочку резисторов в подтяжку на 10кОм каждый, чтобы мосфет работал в оптимальном режиме и не нагревался:

В итоге получился такой вот фонарик из iPhone:

Работает даже во время зарядки, основной свет включается при нажатии на первую кнопку, второстепенный включается на вторую кнопку и при этом отключает основной свет, и да, я забыл сфотографировать замеры потребляемого тока... От аккумулятора основной светодиодный модуль потребляет как и предполагалось в районе 400-500мА, это 12 светодиодов и контроллер повышающий напряжение, учитывая что ёмкость аккумулятора в районе 850mAh такой фонарик проработает примерно полтора часа, может немного меньше:

На этом можно было бы закончить... Но разве можно оставлять устройство в таком виде? Конечно же нет! Потому я достал некогда подобранный мусор с обочины, и отрежу от него кусочек для лицевой панели нового "iPhone":

Вот так легко и просто сделал разметку:

Ну а дальше дело за малым, обрезать по контуру и готово:

Да, после склейки лицевой панели пластик повело, но так даже интереснее выглядит, а то всё кругом такое "мыльное" и "гламурное", иногда нужно и хардкора щепотку добавить...

Про яркость фонарика ничего не скажу, иногда хочется поубавить... Но не буду, сойдёт и так для самоделки на коленке, оно работает и это главное, даже индикаторы зарядки прекрасно видны, правда по окончании зарядки синий светодиод окрасился в жёлтый цвет, даже немного оранжевый:

На этом пожалуй закончу, паяльник кстати я не заряжал повторно, даже не знаю какое напряжение сейчас на аккумуляторах так как инструменты уже разложил по своим местам, но паять всё ещё можно довольно бодро.

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.