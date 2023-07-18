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Обзор пистолета клеевого EMTOP EGGU3001

Однажды у меня закончился термопластичный клей, и вот, запас клея был пополнен, а заодно обзавёлся инструментом для работы с клеем.
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Находясь в магазине я собирался купить пачку термопластичного клея, ведь он мне нужен, а запасы уже израсходовались, попутно я задумался, а не купить ли инструмент для работы с этим клеем...

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Обычно я покупал чёрные китайские клеевые пистолеты, они были дёшевы и идеальны для разового использования, а если руки растут из плеч, то такие китайские пистолеты очень даже долго служат после доработки, в моём случае они годами работали:

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И я бы снова купил такой дешёвый клеевой пистолет, если бы его цена не была на уровне ~2.5$ в магазине... Причём мне всё равно нужно было покупать клеевые стержни, а они стоили ~2$, итого за наборчик получилось бы почти 5$ (15р, 450р), мне показалось это совсем невыгодной покупкой.

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В итоге я нашёл вариант гораздо лучше, сразу набор из пистолета и клеевых стержней за ~12$ (36р, 1080р, дата 2023.07.16), да, это более чем в 2 раза дороже вышло пачки клея и китайского куска инструмента который может взорваться, такое тоже бывало...

А купил клеевой пистолет EMTOP EGGU3001:

Ещё не распаковав блистер заметил саморез с сорванным шлицом, хм, интересно:

Ножницами аккуратно разрезать блистер проблематично и опасно, можно порезаться о пластик, а канцелярским ножом резать ещё опаснее, можно легко порезаться лезвием ножа, даже с моими навыками и опытом я прямо чувствовал опасность и необходимость соблюдать контр интуитивный, но безопасный хват при вскрытии канцелярским ножом...

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Упаковка однозначно плохая, она банально небезопасна при вскрытии, нужно было убрать боковые углубления сделав контур округлым и проблема решилась бы сама собой:

В комплекте есть инструкция, а там предупреждение чтобы пользователь не разбирал корпус, там могут быть незащищённые компоненты под напряжением и они могут ударить током, я не представляю здравомыслящего человека который бы начал разбирать подключенный к электросети прибор, но производитель всё же предупредил:

В общем к инструкции у меня нет претензий, она краткая и понятная, прямо для дураков писали, и это прекрасно, было бы ещё прекраснее если бы дураки умели читать прежде чем лезть в устройства под напряжением, но это уже отхожу от темы.

Ещё в комплекте были клеевые стержни формата 150x11мм, они довольно мягкие и немного липкие, обычно я привык использовать более жёсткие стержни, но и эти тоже будут полезны, вес одного стержня 14гр, количество стержней в наборе 8 штук:

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Кабель питания в толстой и качественной изоляции, сечение 0.5 кв. мм., модель H03VV-F, производитель Ningbo Xuanhua Electric co.,ltd., длина кабеля около 170см:

С основными деталями разобрались, пришло время посмотреть на сам инструмент.

Есть наклейка с подробной информацией: Модель, напряжение 220-240в ~50/60Гц, мощность 30Вт (максимальная 220Вт), указан диаметр стержня 11.2мм, время предварительного нагрева 3-5 минут, производительность 20-30гр клея в минуту, произведено в 2021 году:

Есть массивная и достаточно жёсткая подставка:

Сопло в толстой резине, из резины торчит только кончик:

Корпус состоит в основном из пластика красного цвета, есть небольшой облой на стыках, ничего критичного ибо основные места хвата качественно обрезинены:

С левой стороны ручки есть выключатель, его нельзя одной рукой включить/выключить держа пистолет, а вот на выдвижной подставке облоя довольно много, и его потом пришлось снять чтобы не резался в руки при использовании:

В целом не возникло проблем с нажатием даже с частично открытой подставкой, рычаг достаточно крупный и удобный:

Заглянув внутрь отверстия я обнаружил облой на перегородке в нагревательном элементе...

Сняв резиновый колпак с сопла я быстро понял кое-что, сопло можно открутить, и я его открутил:

Если облой пластикового корпуса не страшен, то здесь это уже очень плохо, ведь сопло не простое, оно с обратным клапаном, и если в обратный полетит металлический облой... Ну это может быть как минимум не очень приятно, а как максимум может заклинить обратный клапан, а ещё внешняя уплотнительная резинка сопла оказалось повреждена:

В общем убираю облой обычной отвёрткой, теперь хоть просвет нормальный появился:

Раз уж открутил сопло, то почему бы не приступить к разборке отвёрткой того же производителя?

Корпус закреплён на 10 одинаковых самореза, два из которых держат подставку:

Корпус раскрылся легко и без усилий:

Внутри можно найти выключатель, механизм подачи клея, есть силиконовая прокладка необходимая для направления клеевого прута, она же предотвращает закусывание прутка об пластиковый корпус:

Спереди есть ещё одна прокладка, уже в жёстком исполнении, она нужна чтобы нагревательный элемент не соприкасался с корпусом напрямую, довольно разумное решение:

К прочности и конструкции корпуса у меня нет никаких претензий, он жёсткий, прочный и все саморезы прекрасно держались в этом пластике, не было и намёка на сорванную резьбу в пластике:

Нагревательный элемент состоит из двух изолированных полиимидной плёнкой электрических нагревателей:

Канал ввода клея реализован силиконовым сальником, он прекрасно закреплён, я теперь уверен что клей не потечёт внутрь пистолета во время работы и не приведёт к замыканию чего-либо с последующим взрывом:

Далее я хотел разобрать корпус, чтобы посмотреть на "пилюли" которые собственно и нагревают, но винты настолько сильно зажаты, что я не смог открутить их, в общем не буду через большой уровень силы крутить, не хочу поломать только купленный инструмент...

Я обратил особое внимание на механизм подачи клея, над ним действительно хорошо поработали, больше тут и нечего сказать:

И вот уже хотел собирать как моё внимание было привлечено схемой подключения...

Здесь установлен выключатель с индикатором, и он работает на замыкание одного крайнего и центрального контакта, второй крайний вывод предназначен для неоновой лампочки в выключателе и не участвует в переключениях.

Действующие нагревательные "пилюли" подключены параллельно, в общем ничего сложного:

В общем собрал обратно всё, каждый саморез вкрутился до упора и ни один не провернулся, пластик настолько хороший что быстрее можно сорвать шлицы у саморезов чем провернуть резьбу:

Проверяю подставку, делаю тестовое включение, на всякий случай чтобы если взорвётся, то взорвалось сразу:

В общем ничего не взорвалось, пробоя на металлическое сопло нет, и это хорошо, можно заправлять термопластичный клей, и сразу же в дело вступают сальники:

Включаю, за первые 30 секунд кончик сопла умеренно нагрелся, за минуту и резина прогрелась, но пока можно держать руками:

Спустя две минуты после включения я смог продавить клей в камеру нагрева:

Спустя две с половиной минуты после включения уже можно было работать:

Рабочий объём нагревательной камеры оказался внушительным, первый стержень практически сразу ушёл внутрь, впрочем, ничего удивительного:

Я не знаю достаточно ли такого пистолета для промышленного использования, но для домашнего использования и гаража он более чем отлично справится:

Резина нагрелась сильно, долго держать в руках невозможно, а вот корпус в зоне нагревательного элемента вполне можно держать рукой, но если долго работать думаю это место со временем станет слишком горячим для такого:

На клеевом стержне остались вмятины, это последствия работы механизма подачи, да, этот механизм при первом нажатии зажимает стержень, а при дальнейшем давлении уже зажатый стержень толкает вперёд, в итоге исключена такая ситуация как проскальзывание стержня при нажатии на рычаг:

Ну а что до самого клея из комплекта, в целом сойдёт:

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Заключение

Я определённо сэкономил решив купить вместо дешёвого китайского клеевого пистолета в 2 раза более дорогой, но качественный инструмент.

А ещё я не нашёл внутри пистолета никаких легкодоступных оголённых частей способных ударить электричеством, тем не менее в инструкции сказано, что такие элементы могут быть, в общем качество сборки отличное, как и пластик из которого сделан корпус.

Единственное, что действительно может доставить проблемы это облой, особенно облой пластика на дуге подставки, это действительно неприятно.

В итоге имеем:

  1. Опасная упаковка.
  2. Длинный провод.
  3. Качественный, удобный и прочный корпус, но с облоем.
  4. Качественная сборка, есть выключатель с неоновой лампочкой.
  5. Качественно собранный нагревательный элемент, но с облоем...
  6. Есть сальники как в элементе нагрева, так и перед механизмом подачи клея.
  7. Отлично работающий механизм подачи термопластичного клея.
  8. Съёмное сопло с толстой резиной вокруг, при желании можно снимать и устанавливать руками без ключа, только прокладка оказалась повреждена с завода.
  9. За 2-3 минуты нагрева готов к работе, никаких вялых соплей не вылезло.
  10. Долго сохраняет тепло после работы, можно ещё по мелочи что-нибудь замазать клеем после выключения.

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.

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