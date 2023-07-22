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На вид обычные аккумуляторы, обёрнуты в фирменную термоусадочную плёнку, в этом конечно нет ничего феноменального, но обычно просто вешают наклейку и перепродают под разными брендами аккумуляторы от таких производителей как LG, Samsung и т.п.:

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У аккумуляторов есть предупреждение о вероятности взрыва или возгорания при неправильном использовании, есть значки указывающие полярность, само собой выбрасывать с обычным мусором запрещено, об этом говорит значок зачёркнутого мусорного контейнера.

В характеристиках указана ёмкость 3200 mAh, а на тёмной стороне нашлась едва различимая надпись "Y21D001":

Защитная плёнка толстая и усажена аккуратно, на плюсе есть дополнительные прокладки защищающие от случайного замыкания, в общем аккумуляторы хорошо обтянуты:

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Размеры аккумулятора 18.6 мм. на 65.1 мм.:

Весят аккумуляторы около 46.6 грамм, и это хороший вес на самом деле, но достаточно ли этого, чтобы набрать ёмкость 3200 mAh? Вообще я очень сомневаюсь, но кто знает, вдруг там действительно будет ёмкость около 3200 mAh:

Изначально аккумуляторы заряжены до уровня 3.75в:

При замыкании на тонкие провода мультиметра оба аккумулятора прекрасно выдержали ток в 10 Ампер, но я не могу слишком долго такую нагрузку создавать для аккумуляторов ибо провода мультиметра просто будут испорчены от нагрева. Вообще думаю эти аккумуляторы без проблем и 20 Ампер выдержат, но для такого нужно всё же делать тестовый стенд с мощными резисторами под охлаждением.

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Напряжение после кратковременной нагрузки током 10 Ампер просело на 0.01в, может быть даже меньше ибо мультиметр показывает 3.74-3.75в, и это очень хорошо:

Пришло время заправить свой самодельный паяльник новенькими аккумуляторами:

И паяльник отлично работает, осталось только проверить насколько хватит аккумуляторов в реальной работе:

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Здесь начинается ответвление обзора, я решил вынести из обзора "оффтоп", кому интересен процесс разрядки аккумуляторов добро пожаловать в следующую статью:

( здесь появится ссылка на ответвление когда оно будет завершено ).

Продолжаем.

К текущему моменту паяльник уже не очень охотно продолжал работать, как оказалось аккумуляторы разрядились до ~3в, наконец пришло время зарядки!

Контроллер зарядки отклеился и я его немного приподнял ещё в начале чтобы он не нагревал аккумулятор, ибо контроллер выделяет тепло, а благодаря очень маленькому размеру платы температура набиралась достаточно высокая.

В общем нужно будет поработать над креплением и охлаждением контроллеров зарядки, но что же с нагревом аккумулятора? А с аккумулятором при токе заряда всего 1 Ампер всё прекрасно, он едва тёплый:

Итого первый аккумулятор за 3 часа зарядки поглотил 2588 мА*ч, а на полную зарядку израсходовано 2863 мА*ч, учитывая потери на контроллере ёмкость аккумулятора выходит на уровне ~2500 мА*ч, впрочем, даже без учёта потерь на контроллере был очевиден тот факт, что аккумулятор ну никак не вытягивает на свои заявленные 3200 мА*ч:

Второй аккумулятор повёл себя аналогично, но я не разочарован, ~2500-2600 мА*ч весьма неплохая ёмкость для 18650 формата:

В целом аккумуляторы показали себя достаточно хорошо в реальной работе, даже разрядившись до ~3в они продолжали отдавать мощность паяльнику, прут припоя диаметром 8мм паяльник конечно уже не мог расплавить за считанные секунды, но паять всё ещё можно было.

Полагаю эти аккумуляторы можно назвать достаточно хорошими "китайцами", да, с ёмкостью определённо приврали, но не сказать что критично, скорее вполне ожидаемо.

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.



