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Предисловие

Прежде всего покажу комментатора, благодаря которому у меня и появилась идея написать статью буквально из комментариев:

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И здесь же укажу ссылки на статьи из которых я в основном брал комментарии, хотя я брал комментарии для примеров и из более старых своих статей:

Моя статья: Разработка приложений в среде Android OS и доска "почёта" для комментаторов.

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Статья другого автора: Почему Linux — ужасная операционая система, которая не заменит Windows.

Почему я не постеснялся указать ссылку на чужую статью? Все просто, это доказательство того, что так называемым линуксоидам без разницы, они гадят всем неугодным авторам защищая непригодные для нормального использования операционные системы на основе Linux.

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На самом деле неугодных для линуксоидов статей в интернете целая гора и рядом горочка, причем такие статьи появлялись и 10 лет назад, и продолжают появляться, но ОС на основе Linux как были непригодны для нормального использования, так и остались, сколько бы линуксоиды не надрывались рассказывая сказки.

А в последнее время линуксоиды слишком обнаглели, одно дело рассказывать про хорошие стороны Linux дистрибутивов, несомненно у Linux дистрибутивов есть и хорошие стороны, но совсем другое дело необоснованно хаять всех неугодных и нагло врать, лишь бы выгородить Linux дистрибутивы и переложить вину за все проблемы на пользователей (якобы кривые руки)...

Пожалуй пришло время поставить местных линуксоидов на место, ибо они уже совсем оторвались от реальности и не знают меры своим действиям, линуксоиды, простите, но вы это сполна заслужили.

Если вы, линуксоиды, не прекратите свою наглую ложь и продолжите позорить сообщество Linux в целом, боюсь тогда у Linux не будет никакого будущего в сегменте настольных ПК и ноутбуков ещё на десятилетия вперёд...

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И да, как можно заметить я не говорю абсолютно за всех, иногда может показаться что я называю линуксоидами сообщество Linux в целом, это не так.

Если я говорю "линуксоид", значит я говорю про неадекватных людей, которые не брезгуют открыто оскорблять неугодных авторов указывающих на проблемы Linux, накручивать рейтинги, и даже разводить наглую ложь, чтобы ввести в заблуждение окружающих и выставить "любимицу" лучше, чем есть на самом деле.

На самом деле линуксоиды используют не только Linux в качестве ОС, они могут и Windows использовать, но от этого они не перестают быть линуксоидами, даже если говорят что не линуксоиды "потому что используют Windows".

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И как можно уже понять, статья будет о линуксоидах, я покажу их во всей красе.

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За что я хочу извиниться перед читателями

Я хочу извиниться перед своими читателями за то, что опускаюсь на уровень линуксоидов и порой начинаю вести себя неприлично, буквально уподобляясь им, вот собственно, и всё.

Наверняка некоторые люди не понимают, зачем я опускаюсь до уровня линуксоидов и начинаю что-то доказывать, в том числе копируя их стиль разговора, прибегая к грубости...

Однако, если этого не делать, то и показать истинную сущность линуксоидов не выйдет.

Когда я говорю о проблемах дистрибутивов Linux, я говорю на основании своего опыта с дистрибутивами, и всегда стараюсь прикреплять доказательства, если это необходимо и возможно. Так и с линуксоидами, чтобы про них говорить, нужно понять их сущность, а лучший способ это самому опуститься на их уровень.

Так что ничего страшного в том, что я опускаюсь до их уровня.

Конечно, линуксоиды и так уже давно стали посмешищем на просторах интернета, но, может быть, они вдруг поймут своё положение и начнут работать над собой, начнут смотреть на пользователей как на людей, а не криворуких неосиляторов, начнут реально работать над ошибками и проблемами, а не бесконечно рассказывать, какие все вендусятники вокруг...

Хотя я даже не надеюсь, что линуксоиды вдруг осознают свою глупость, увы, за десятилетия не осознали, и доказательство тому протухлое болото зависимостей в дистрибутивах Linux, а когда пользователи пытаются донести до сообщества реальные проблемы, линуксоиды обязательно начинают их посылать обратно в Windows...

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Как определить линуксоида?

Я уже достаточно долго наблюдаю за линуксоидами и экспериментирую, и теперь могу сформировать список признаков линуксоида, это будет весьма полезно людям, которые ещё не сталкивались с линуксоидами.

Пожалуй без лишних слов приступим.

1) Примитивные попытки унизить

Если вы автор статьи, и продемонстрировали проблемы кривых дистрибутивов Linux или софта, сколько бы доказательств вы не приложили, линуксоиды обязательно начнут гадить фразами в стиле "неосилятор", "рукожоп", "криворукий", "вендусятник", "автор клоун", "читай мануалы" и т.п., в том числе разнообразные комбинации из подобных слов.

Пример примитивных линуксоидов:

2) "Не нравится - сиди на Windows"

Это очень распространенные вопли линуксоидов, они так опьянены свободой, что фактически начинают лишать свободы всех остальных.

Вот типичный представитель, вместо того, чтобы признать проблему и подумать над её решением, он посылает пользователя сидеть на Windows, или создавать свою ОС:

Некоторые посылают возмущённых пользователей чуть иначе:

А смотря на некоторых, можно испытать самый настоящий испанский стыд, и даже некоторое отвращение: Анимешный ник себе сделал, анимешную аватарку поставил, а мозги свои забыл где-то...

3) Обесценивание чужих трудов

Если линуксоиды не ценят чужой труд, то как они ценят свой труд? Правильно, никак, потому дистрибутивы Linux непригодны для нормального использования, ибо многое сделано через жопу, а обновления ломают даже то, что едва работало.

Безусловно есть и адекватная часть сообщества Linux, которая разрабатывает действительно адекватный софт, те же разработчики Godot Engine, или Krita, но к сожалению, многий софт под Linux писан явно линуксоидами.

Вот яркий пример, линуксоид упрекает разработчика "калькулятора" за размер в 36 мегабайт, но при этом тактично умалчивает про тот факт, что этот "калькулятор" можно легко запустить буквально двойным кликом в более чем десятке разнообразных дистрибутивах Linux, на смартфонах с Android 4.4+, и даже на macOS.

P.S. Для "Kotory", версия 2.0 уже давно выпущена, рекомендую осилить чтение статьи, прежде чем оставлять глупые комментарии...

Цель линуксоидов в том, чтобы обесценить неугодные материалы в интернете, потому они будут всячески пытаться унижать авторов, сами материалы, и всех кто посмеет "плохо сказать про Linux".

Линуксоиды могут даже религию смешивать со своей грязью, мол, что вы пришли в чужой храм и критикуете чужую религию... Таких следует сразу в бан отправлять без малейших сомнений, а почему? Все просто, линуксоиды ведь критикуют Windows? Критикуют, а значит лезут в "чужой храм критиковать чужую религию", или это "другое"?

4) Линуксоиды любят рассказывать сказки

Это, наверное, их любимое занятие, ведь люди все равно не будут проверять сказанное, ибо порог вхождения в Linux весьма немаленький, все и так поверят на слово, да?

Любая графическая оболочка в "никсах" выглядит лучше, чем в Windows 10/11? Что могу сказать, я сполна почувствовал разницу... Глаза бы мои не видели эти убогие оболочки в "никсах"... Самое время вскрикнуть легендарное: "Не нравится - сиди на Windows"!

5) Игнорирование неугодных фактов

Тоже одно из самых любимых занятий линуксоидов, вернемся к "экземпляру" под номером "32.50", весьма забавный образец, обесценивает труды разработчика, и нагло игнорирует изначальную цель разработки "калькулятора":

Туда же и "SmaSheR", он не только игнорирует неугодные факты, но ещё и перевирает, в том числе устанавливая цели, которые никто не ставил при разработке "калькулятора", таким образом он пробует ввести в заблуждение окружающих относительно неугодного разработчика.

Интересно, почему же многие разработчики ПО не горят желанием разрабатывать под Linux...

6) Перекладывание вины на пользователя

Что может быть проще, чем переложить вину за любые проблемы на пользователя? Практически у всех ведь работает, значит проблемы не в дистрибутивах Linux, а в кривых руках пользователя, логично? Логично, только есть один нюанс...

Линуксоиды очень любят говорить за всех, тем самым они создают видимость массовости, хотя на самом деле их едва заметно на фоне "всех".

Статистика упрямая штука, я не спорю с тем, что статистику можно "подкрутить", например как Steam, некоторых пользователей спрашивают каждый месяц, чтобы поделились конфигурацией ПК для статистики, а некоторых хорошо если 1 раз в год спросят для статистики...

Но я говорю не про статистику Steam, речь идет о глобальной статистике StatCounter, и тут даже подкручивать нечего линуксоидам... Так кто эти "практически все"? Друг и бабушка, которые скорее всего ничего не трогают кроме ярлыка браузера?

В этом и проблема, линуксоиды могут сколько угодно перекладывать вину, обвиняя пользователя в кривых руках, и даже сделать видимость массовости, якобы у всех работает, а у глупого пользователя нет, но зная реальное положение дел, такую мерзость довольно легко определить.

Если человек говорит за всех, это уже громкий звоночек, что с ним нужно быть осторожнее... Люди разные, каждый имеет своё мнение и опыт, совершенно невозможно чтобы практически у всех не было никаких проблем с дистрибутивами Linux, доказать это проще простого, достаточно зайти на форумы по Linux:

7) Подкрутка рейтингов

Пожалуй самое больное место линуксоидов, ведь если им вдруг ставят минусы, они сразу начинают верещать какие все вокруг глупые вендусятники...

Под статьей другого автора разродились линуксоиды, экземпляр под названием "RED" даже начал обвинять аудиторию, что аудитория состоит из одноклеточных, им Linux видите ли "сложен"... Да, сложен, большинству людей он сложен, и это доказывает статистика популярности ОС.

К сожалению я не сделал скриншот особого экземпляра под названием "RED", когда у него были минусы, а у моего ответа были плюсы, либо потерялся скриншот, либо я просто забыл сделать, но это сути не меняет... Спустя 2 часа линуксоиды таки принялись накручивать минусы всем неугодным, а "своим" накручивать плюсы, и картина "рейтинга" внезапно инвертировалась, буквально за считанные минуты:

Гораздо интереснее это выглядит в динамике, за считанные минуты боты линуксоидов накрутили мне 6 минусов, и это притом, что мне явно еще ставили плюсы реальные посетители ресурса:

Примерно за пол часа линуксоиды разродились минусами в адрес всех неугодных, умерли боты так же быстро, как и накрутили минусы, за 3 часа абсолютно никаких изменений в рейтингах:

Ещё следует упомянуть ярого, и крайне неадекватного линуксоида под названием "Alexey Dobry".

Да, бывают экземпляры способные на "простыни", они смешивают все что могут смешать, лишь бы выставить неугодных как можно хуже, и у меня к нему есть несколько вопросов...

Не уважаемый "Alexey Dobry", откуда у тебя появилось более десятка плюсов за ночь, когда вечером ты часами сидел в минусах? Реальные люди решили внезапно поднять тебя из минусов? Никто не накручивает? А как же факт накруток выше?

Потрудись объяснить, как так получилось, что тебя вогнали в минусы пока статья была популярна, ты просидел часами с минусами, а потом внезапно у тебя накрутились плюсы за ночь?

Ты же говорил "Плюсы/минусы ставят с довольно продолжительным интервалом", и что плюсы отражают реальное общественное мнение, как же так получилось, что плюсы внезапно накрутились именно ночью, и так застряли без особых изменений на целый день?

Хочешь сказать, что общественное мнение предпочитает выражать себя глубокой ночью? А днём все спят?

Как так получилось, что линуксоиды встрявшие после волны накруток, внезапно набрали минусы под твоим же накрученным комментарием? Выходит ты лжец, ибо плюсы/минусы у тебя накрутились спонтанно глубокой ночью (наверное чтобы никто не заметил), при этом прихвостни линуксоидные застряли в минусах на долгие часы, хотя по твоей логике они должны были плавать в "общественной поддержке"...

И твои слова про "РЕАЛЬНОЕ общественное мнение" не более чем пустой звон, увы, но это факт.

И как так получилось, что плавающие в минусах, снова оказались в плюсах, причем опять внезапно с очередной волной накруток, наверное "общественное мнение" снова постаралось?

Нет конечно, плюсы и минусы на ресурсе уже давно не отражают общественное мнение, с тех пор, как линуксоиды (и прочие хейтеры) начали злоупотреблять накруткой рейтингов.

Реальное общественное мнение? Пол часа накруток, и часами никаких изменений в рейтинге... Хотя нет, мне явно кто-то плюс поставил, пока боты линуксоидов "отдыхали":

Просто невероятное "общественное мнение", я общество предостерег от лжеца, а оно в благодарность решило минусов набросать, а лжецу, что переврал и исказил всё, внезапно поддержку высказали, интересное "общественное мнение" выходит, ни разу не накрутка рейтингов (сарказм).

Особенно меня позабавило, когда боты накрутили минусы линуксоиду, что пытался защищать Linux своими простынями, я до сих пор смеюсь над этим неприятным для линуксоидов инцидентом.

Конечно, бедолаге перекрутили в итоге минусы в плюсы, но какая разница уже, накрутки есть, и это факт, что бы линуксоиды не верещали в оправдание.

Проснувшись на следующий день я заглянул в комментарии, и обнаружил забавную картину, у линуксоида под названием "Вадим Кудрявцев" полные штаны радости от накрученных минусов под всеми моими комментариями, что лишь доказывает слабое место линуксоидов.

Я удивлен, как он ещё не заверещал во весь голос, мол, что я ему минусы наставил находясь во сне... Оно и не удивительно, ведь линуксоиды уже давно стали посмешищем в интернете... Реальные люди их топят в минусах, но они и нашли выход - накручивать рейтинги выдавая накрученное за "общественное мнение", осталось подождать следующую волну ботов накрутки рейтингов от линуксоидов, это его единственная надежда выйти из минусов от настоящих посетителей.

8) Линуксоиды наглые лжецы

Было бы странно, если бы линуксоиды не разводили ложь, но чего я точно не ожидал, так это того, что сами дистрибутивы лгут пользователям...

Вот один яркий пример линуксоидного лжеца, тут и так всё понятно без лишних слов:

Но чтобы доказать, что линуксоид лжец, я решил проверить, а действительно ли Kcalc весит всего 2-3 мегабайта?

Конечно же ущербный DEB пакет не получилось установить адекватно, классика дистрибутивов Linux:

Я еще много плясал над бубном в попытках установить ущербный DEB, но оставлю это за кадром, перейду сразу к Ubuntu 22.04.1.

И что я вижу? Да ничего нового, DEB открылся как архив, потом я пытался установить через центр приложений, но он закрылся сам по себе, даже ошибку не выдал, наверное у меня руки кривые...

Я снова начал плясать через терминал, и снова оставлю за кадром пляски над бубном, чтобы не раздувать статью чрезмерно, здесь я уже подключил интернет к дистрибутиву, проверил что интернет работает, а то ущербные дистрибутивы могут даже с сетевыми подключениями криво работать.

В очередной раз я пытаюсь установить ущербный DEB пакет, но даже с подключенным интернетом у меня ничего не вышло, центр приложений только поругался на зависимости, и всё, ну хоть не закрылся молча, уже прогресс...

В итоге мне пришлось идти на сайт разработчиков Kcalc, и получать от них ссылку на репозиторий в центре приложений, и только после этого я смог начать установку этого мракобесия... На момент начала установки у меня было израсходовано 21.72 МБ трафика виртуальной машиной.

В процессе установки я в полной мере познал лживость линуксоидов и дистрибутивов Linux...

Что там, пару мегабайт весит Kcalc? Да? И центр приложений пишет пару мегабайт, да еще и без зависимостей! Красота! А если посмотреть на сетевую активность во время установки?

В итоге за 13 минут я выкачал линуксоидное мракобесие, пришло время подсчитать фактический размер зависимостей.

И да, у меня почему-то два ярлыка Kcalc в меню приложений, один неисправен, а второй работает, наверное опять у меня, пользователя, руки кривые...

Перед установкой у меня было израсходовано 21.72 МБ трафика, после установки Kcalc израсходовано 496.49 МБ трафика, итого в процессе установки Kcalc израсходовал 474.77 МБ трафика.

А сколько на диске все эти зависимости заняли места? Тут я даже боюсь представить, к сожалению я не делал скриншоты свободного места на диске перед установкой, и после, ибо я просто не ожидал такой наглости.

Мой калькулятор просто ничтожно мало весит со своими ~36 МБ на фоне Kcalc, который одних только зависимостей выкачал на 470 МБ, а сколько эти 470 МБ зависимостей необходимых для Kcalc занимают места в распакованном виде, пожалуй не буду травмировать линуксоидов ещё сильнее...

На этом закону мучить лжецов линуксоидных, которые рассказывали сказки про маленький размер приложений, и перейду к другому "экземпляру"...

В общем, человек начал критиковать Windows, вспоминаем "пришел в чужой храм критиковать чужую религию", я уже говорил, что эта фраза работает в обе стороны?

Я конечно уже доказал, что Windows 11 можно установить, но вдруг образ Windows 11 у меня "не тот", ведь мой образ не самый свежий из возможных, потому качаю самый свежий официальный образ:

Создаю и настраиваю виртуальную машину, дальше я просто начинаю установку, в итоге спокойно прошел все этапы установки, что я делаю не так?

И вот наконец я пробую использовать Windows 11 из самого свежего образа, вот тут уже потребовали подключение к интернету, можно было бы сказать, что "Владимир Татаренков" оказался прав, но не скажу, и извиняться я не стану, ибо Windows 11 полностью установлена, и слова "А в Windows 11 даже установить эту операционную систему без интернета невозможно" фактически остались ложью.

Windows 11 можно установить без интернета, но её запретили использовать после установки без интернета, и это подтверждённый факт.

Кстати, а я ведь раньше уже говорил про порабощение с помощью всяких вредоносных Microsoft Pluton, вот и началось "закручивание гаек", пока со стороны ОС начали, потом со стороны "железа", а меня ещё поносили...

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Заключение

На этом я пожалуй завершу, размер статьи уже неприлично большой, хотя я хотел ещё несколько пунктов написать, но так и быть, оставлю линуксоидов в покое.

Теперь вы знаете основные признаки линуксоидов:

А теперь подведу некоторые факты в кратком виде:

1) Слабое место линуксоидов это плюсы/минусы, стоит людям их утопить в минусах, как сразу они начинают верещать во весь голос, что им, якобы накрутили минусы, еще и обвинят аудиторию поганым словом.

2) Линуксоиды софисты и наглые лжецы, перевирать, искажать, и разводить наглую ложь для них обычное дело.

3) Линуксоиды не ценят труд, ни свой, ни чужой, и с легкостью обгадят всё неугодное.

4) Линуксоиды не способны признать факты и реальность, они будут бесконечно искать оправдания любому мракобесию, лишь бы не признавать неугодные факты, в том числе игнорируют всё неугодное, если не могут придумать оправданий/искажений.

5) Линуксоиды настоящий позор всего сообщества Linux.

6) Дистрибутивы Linux технически ущербы и непригодны для нормального использования обычными пользователями.

7) Дистрибутивы Linux тотально зависимы от доступа к интернету, и врут пользователям при установке приложений из центра приложений.

8) Дистрибутивы Linux погрязли в болоте зависимостей, даже несчастному Kcalc потребовалось выкачать ~470 МБ зависимостей в сжатом виде, Chi Calculator весом ~36 МБ уже готовый к запуску выглядит не так уж и плохо...

Остальные пункты можете расписать сами, мне уже надоело...

И да, ни в коем случае не показывайте линуксоидам статистику операционных систем в сегменте Desktop, для них это больно, они наверняка начнут вспоминать про сервера и Android, абсолютно игнорируя те факты, что сервера обычные пользователи не используют, а Android уже давно нельзя сравнивать с дистрибутивами Linux, пользователи Android просто не поймут мракобесия с репозиториями и DEB пакетами так-то...

На этом пожалуй закончу статью, хотя можно говорить и говорить подкрепляя доказательствами, настолько линуксоиды погрязли в грязи и лжи...

Так или иначе, я уже не могу позволить себе тратить время на возню с линуксоидами, мне пора работать над новым проектом.

P.S. Линуксоиды, благодарю вас за копейку на доширак, что бы я без вас делал...

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.

Всем неосиляторам срочно читать книги!