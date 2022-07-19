Агрессивное DRM-порабощение началось: Microsoft Pluton запрещает работу ОС Linux
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Предисловие
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DRM-технологии редко когда работали в интересах пользователя, обычно они работают в интересах корпораций жаждущих порабощения цифровой экосистемы, и вот настал следующий этап агрессии против свободного ПО и пользователей.
Ранее я уже писал про DRM-костыли: Цифровое порабощение и почему DRM это плохо
Настало время повторить тему цифрового порабощения, ибо Microsoft уже слишком обнаглели и начали открыто запрещать работу операционных систем семейства Linux при помощи аппаратного DRM-костыля под названием Microsoft Pluton.
Для тех кто не в курсе, Microsoft Pluton это аппаратный DRM-костыль который имеет абсолютно полный доступ к системе пользователя, может делать все что угодно по указке Microsoft и от этого костыля никак не избавиться так как реализован прямо в кристалле процессора.
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Lenovo ThinkPad Z13
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Вот и реальный объект в котором реализован Microsoft Pluton на аппаратном уровне:
www.lenovo.com/us/en/p/laptops/thinkpad/thinkpadz/thinkpad-z13-(13-inch-amd)/len101t0036
Фактически Microsoft при помощи своего DRM-костыля под названием Pluton запрещает запуск свободных операционных систем на основе Linux, по сути это принуждение к использованию операционной системы Microsoft Windows и ущемление конкурентов:
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А сколько возможностей открывает Microsoft Pluton для дискриминации и ограничения свободы действий пользователя (в том числе запрет на запуск "неугодного" софта в среде Windows), подавление конкуренции (уже начали подавлять), манипуляции над информацией и многих других манипуляций в принудительном порядке по желанию Microsoft...
Это чистейшее нарушение свободы выбора и ущемление конкуренции со стороны американской корпорации Microsoft.
Я не знаю сама ли AMD внедрила столь вредоносный DRM-костыль как Microsoft Pluton в свои процессоры, или их принудили к этому, но факт есть факт... По поводу Intel я вообще промолчу, они и без сторонних усилий разрабатывали собственные Intel ME и прочие DRM-костыли.
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Впрочем, я не удивлен, особенно если вспомнить как Microsoft вместе с The SCO Group пытались уничтожить свободную операционную систему Linux более 20 лет назад, и всячески пытались задавить на протяжении всей истории любые свободные операционные системы способные конкурировать с Windows, в том числе пытаясь загнать свободный софт в проприетарные рамки.
На этом все, благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.
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