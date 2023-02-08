За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Подготовка

реклама

Прежде чем начинать и устанавливать такой софт как Ryzen Master, следует сделать точку восстановления, просто потому что Ryzen Master может приводить к синим экранам и избавиться от него будет проблематично, так как драйвер стартует вместе с системой и вырубает всё во время загрузки.

Это следует делать не только в Windows 7, но и в Windows 10, ну а в Linux дистрибутиве я пока не знаю, не использовал еще Ryzen Controller... Буду переустанавливать систему в случае чего, ибо (со стороны обычного пользователя) это быстрее и проще чем разбираться как в терминале правильно восстановить все до работоспособного состояния, и не сломать при этом еще сильнее систему.

рекомендации 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде

Далее ищем Ryzen Controller, подозрительные сайты обходим стороной, смотрим репозиторий разработчиков утилиты, что находится на известном ресурсе (GitHub), просто чтобы не попасть на мошенников распространяющих вредоносное ПО.

Вообще любой софт в первую очередь следует брать с официальных сайтов разработчиков, или из известных репозиториев, например GitHub, если официальный сайт неизвестен, следует посмотреть в Wikipedia, там обязательно будет указан официальный сайт для большинства популярных приложений если такой есть.

реклама

Не ведитесь на фишинг, всегда проверяйте информацию из разных источников, например есть официальный сайт с адресом "website", и кто-то создал похожий "webslte" изменив всего одну букву i на l, такое обычно не делают с благими намерениями, именно так обычно и выглядит фишинг, когда пользователь из-за невнимательности попадает на сайт злоумышленников думая что он на официальном сайте.

Можно сказать "пользуйтесь центрами приложений и не будет проблем", но центры приложений тоже не панацея от фишинга, и там бывают "подмены", так что всегда нужно иметь свою голову на плечах имея дело с интернетом.

Вот и добрались до Ryzen Controller, что здесь можно заметить?

реклама

Для Windows все просто, качаем установочный файл "exe", устанавливаем когда угодно и где угодно, спокойно запускаем с ярлыка и используем, при этом доступ к интернету не нужен на протяжении всего процесса, и это можно сделать хоть на десятке тестовых ПК просто подключив флешку с установочным файлом.

Другое дело Linux, сначала нужно перейти в репозиторий к зависимости "RyzenAdj", скачать и скомпилировать правильно эту зависимость в системе, и только потом можно переходить к Ryzen Controller...

Но это еще не все, устанавливать Ryzen Controller нужно через терминал с root правами, и так же через терминал с root правами его запускать, а после еще устанавливать путь к недавно скомпилированному RyzenAdj в настройках Ryzen Controller, а после оказывается нужно еще парочку зависимостей удовлетворить через терминал, конечно же для этого необходим доступ к интернету...

После всего этого адепты Linux дистрибутивов будут меня упрекать, мол я не разобравшись начинаю "осквернять" самые "лучшие" и "прекрасные" линуксы, якобы нужно просто разобраться и все будет отлично... Нет, не будет все отлично, это целый геморрой для конечного пользователя, особенно если нужно установить Ryzen Controller на несколько автономных систем.

реклама

Прежде чем язвить в комментариях задумайтесь, почему для Windows достаточно запустить один "exe" установочный файл, чтобы установить приложение и оно работало, а для Linux нужно плясать в терминале под root правами и компилировать/обновлять бесконечные зависимости, при этом обязательно с доступом к интернету...

Так или иначе общий "фронт работ" ясен, для Windows достаточно просто установить Ryzen Master/Controller и можно использовать, а для Linux... Linux подождет, я более чем уверен, что в среде Linux даже установить не смогу ничего без интернета, а интернет у меня сейчас мобильный...

Заранее качаю все что мне нужно будет, пока скорость более менее адекватная у мобильного интернета.

Так как у меня в качестве основной ОС Windows 7, я из архива версий возьму на всякий случай еще и старую версию Ryzen Master, ибо последняя версия Ryzen Master может быть "кривой" и не работать в среде Windows 7, но это пока что только подготовка.

Как можно заметить, для Windows всего пара установочных файлов, и "Universal x86 Tuning Utility" в отдельной папке, эта утилита вообще портативная, и запускать её можно хоть с USB накопителей.

А вот когда доберусь до дистрибутива Linux, придется начать возню с зависимостями и компиляцией исходников, уже от одной этой мысли хочу забить большой болт на тесты в среде Linux...

Важное примечание: Система у меня работает в Legacy режиме, установлена на NVMe SSD в MBR разметке, в UEFI режиме функционал может отличаться от показанного в статье!

-

--

Ryzen Master 2.10.1 и Windows 7

Пробую установить Ryzen Master последней версии в Windows 7:

Он конечно установился, и даже не предложил перезагрузить систему, сразу предложил запустить себя, но система ушла в синий экран.

В безопасном режиме конечно же удалить не выйдет Ryzen Master.

В этом конкретном случае AMD показали себя как "криворукие", ведь они не позволяют скачать старые версии Ryzen Master для более старых операционных систем, принудительно дают самую последнюю версию Ryzen Master и пофиг что она приводит к синим экранам если ОС "не такая", при этом не указано какая ОС "правильная" для нормальной работы Ryzen Master.

А в сносках сказано что на устаревших (Legacy) платформах не будет доступен весь функционал, это подразумевает что Ryzen Master все же должен работать на старой (Legacy) Windows 7, но по факту не работает, а скачать работающую версию невозможно, ибо нет ссылок для скачивания старых версий.

А если заглянуть в Release Notes, можно заметить что Ryzen Master требует минимум Windows 10 версии 2019 года, хотя это должно быть сказано не в заметках выпуска, а на главной странице где предлагают скачать Ryzen Master, что жирный минус в карму AMD.

,

В общем с последней версией Ryzen Master я ограничен не только операционными системами Microsoft Windows, но и конкретными версиями Windows 10, и фактически меня принуждают к обновлению если например у меня Windows 10 за 2018 год, и это отвратительно.

-

--

Ryzen Master 1.4.0 и Windows 7

Так как я имею привычку сохранять в "архив" установочные пакеты полезного софта, то у меня сохранилась адекватная версия Ryzen Master которая работает с WIndows 7, её уже не скачать с официального сайта, ибо AMD просто бросила пользователей старых систем лишив доступа к старым версиям Ryzen Master...

Да, установочный пакет без выпендрежа и эффектов, но зачем лишний "гламур" там где он не к месту?

Запускаю, меня конечно же предупреждают о рисках и возможной порче оборудования.

И вот, все отлично работает в Windows 7, всего лишь нужно было установить старую версию Ryzen Master, а AMD предоставить на официальном сайте ссылку для скачивания старой версии специально для пользователей с Windows 7, никто не заставляет AMD поддерживать Windows 7 новыми версиями утилиты, но AMD решили просто бросить пользователей лишив их доступа к старым рабочим версиям Ryzen Master.

Для начала посмотрим настройки, и ничего интересного тут нет, в последней версии Ryzen Master возможно будет больше настроек, но это посмотрим в среде WIndows 10, а сейчас у меня Windows 7 и старая версия Ryzen Master 1.4.0.

В главном окне утилиты есть вкладки снизу, текущие настройки, режим создателя (Creator Mode), игровой режим, и пара профилей.

Чтобы перейти на вкладку или профиль недостаточно просто её нажать, нужно еще применить изменения в верхней части окна нажав "Apply", или "Apply $ Test" если нужно запустить тест стабильности.

В игровом режиме Ryzen Master отключает половину ядер, и тут важно заметить, этот функционал у меня не работал на системных платах Asus B350 Prime Plus и Asus B450M-K, ибо у этих плат от Asus недоразвитый BIOS который не способен отключать ядра как угодно, там можно либо 2 ядра включить, либо 4, либо 6, причем нельзя управлять какие именно ядра включать, а какие отключать.

И так как для отключения/включения ядер нужна перезагрузка с записью параметров в биос, я не буду экспериментировать с настройками отключения ядер, сейчас у меня системная плата Gigabyte B450M H и на ней этот функционал прекрасно работает, как и на системных платах от MSI и других производителей, только с Asus оно может не работать как положено, просто делюсь своим опытом.

Меня сейчас интересует Creator Mode, здесь можно PBO настроить, а можно вручную настраивать:

Вот так легко и просто увеличив лимиты я поднял немного попугаев в тесте AIDA64 CPU Queen, не скажу что много, было ~92 893, стало ~95 212, но все же это прибавка.

И предвзятый CPU-Z отреагировал на изменение параметров PBO, совсем немного, результаты в AIDA64 гораздо заметнее повысились, даже в процентном соотношении.

Идем дальше, берусь за ручное управление, задал четвертому ядру частоту 3550 МГц, но его частота упала до 2954 МГц судя по графику, вероятно P-State на уровне 3000 МГц активировался, не получилось в общем задать конкретную точную частоту для отдельного ядра.

Что действительно важно, это работающие параметры электропитания Windows, это позволяет зафиксировать заданные частоты, когда я в настройках BIOS управлял множителями, то настройки электропитания Windows исчезали, и частоты плавали от минимума до заданных в простое, при управлении частотами с помощью Ryzen Master такой проблемы нет когда установлено минимальное состояние ЦП в 100%.

При попытке установить частоту четвертого ядра на уровне 2725 МГц, его фактическая частота снизилась до 2261 МГц, неприятно, да, но так оно работает.

А если задать разные частоты разным ядрам, то частоты вовсе плывут как попало, нельзя просто взять и установить желаемые частоты, процессор все равно выставит как ему лучше.

Только если управлять частотами всех ядер разом можно установить любой желаемый уровень частот, и это в принципе весьма удобно если нужно делать сравнительное тестирование одного приложения, но при разном уровне частоты ядер.

Минимальная частота процессора которую я смог задать это 600 МГц, в BIOS минимальный множитель для процессора позволяет только 800 МГц установить, так что Ryzen Master в данном случае предоставил мне больший диапазон управления частотами чем позволяет BIOS... У меня уже зачесались руки сделать тесты при столь низких частотах...

Есть только одна проблема, однажды покрутив частоты в ручном режиме, вернуть PBO не выйдет без перезагрузки системы...

После перезагрузки Ryzen Master явно запустил тест стабильности на половину минуты, ибо частоты держались на максимальных некоторое время после запуска системы несмотря на настройки электропитания Windows.

Но есть еще один эффект после перезагрузки вызванной утилитой Ryzen Master, теперь если задать минимальное состояние ЦП 100%, процессор всегда держит свою максимальную частоту по всем ядрам около 4200 МГц без нагрузки.

А это говорит о том, что система работала у меня изначально неправильно, ведь до Ryzen Master было без разницы какой процент минимального состояния ЦП задан в настройках Windows, частоты всегда падали в простое и никогда не стремились к максимуму.

Сейчас же частоты всех ядер устремились к максимуму, по идее именно так и должен реагировать процессор на параметр минимального состояния ЦП, впоследствии я заметил, что частоты начинают стремиться к максимуму только когда запущен Ryzen Master, без него частоты все равно падают до минимума в простое, может дело в Windows 7? Это узнаю только добравшись до Windows 10.

Увеличенные PBO лимиты конечно же отразились и на частотах ядер в игре, по всем ядрам сейчас держит ~4.1 ГГц, когда по стандарту обычно было около ~3.9 - 4.0 ГГц, но эта разница небольшая, и вряд ли будет ощутима, гораздо эффективнее выставить в параметрах электропитания 100% для минимального состояния ЦП, чтобы абсолютно все ядра работали на максимальной скорости, вот это действительно заметно может повысить FPS в играх.

Порой очень даже значительно можно поднять FPS просто установив настройки электропитания чтобы все ядра процессора работали на максимальной частоте, а не как попало из-за энергосберегающих функций...

-

--

---

Ryzen Controller 2.6.0 и Windows 7

Теперь перейдем к Ryzen Controller для Windows, ведь с Ryzen Master я уже наигрался и все основное показал что было доступно в среде Windows 7.

Простой инсталлер, пара кнопок и все установлено без малейших проблем.

После запуска меня встречает аккуратное не загроможденное стилями окно, выглядит более чем хорошо для такого рода утилиты.

Но если посмотреть внимательно, можно заметить, что эта утилита абсолютно бесполезна в моём случае, в ней просто нечего настраивать...

Один скриншот немного испортился, но ничего страшного, не всем ведь по нраву смотреть на фотографии монитора...

В настройках можно было указать путь до RyzenAdj, и я это сделал скопировав бинарники в папку с Ryzen Controller, ничего сложного в среде Windows.

Но функционала не добавилось, даже перезапуск утилиты ничего не изменил, в общем бесполезная утилита в моём случае...

-

--

---

Universal x86 Tuning Utility V1.1.0 Beta 2 и Windows 7

И напоследок перейду к UXTU, да, про эту утилиту я не написал в заголовке, но почему бы и нет?

Здесь все максимально просто, достаточно запустить "exe" файл и даже устанавливать не нужно, мой любимый тип приложений, портативный.

Первый старт.

При переходе в Project Snowdrop вылазит ошибка, нет какого-то конфига, но все же открывает эту вкладку, эта утилита явно не понимает что у меня в системе установлено 64 ГБ ОЗУ и GeForce GTX 1070...

Далее нашлись настройки всякие, но тут все по нулям, нужно самому знать что вписывать я так понимаю...

Тут без комментариев.

И вот наконец я добрался до настроек частоты.

Но увы, настройки не работают... Они вроде и есть, и пишет что настройки успешно применены в уведомлении всплывающем, но толку никакого.

Далее Magpie FSR идет, конечно же его нужно сначала активировать в настройках...

Раздел Info тоже пуст.

И наконец раздел настроек где можно включить Magpie FSR.

Активирую Magpie и получаю уведомление что мне нужен NET версии 6.0.9, иду качать и в загрузках у меня NET версии 6.0.13, забавно.

Вот так я и собираю базовый набор фреймворков для Windows, когда устанавливаю ОС сразу все необходимое накатываю и забываю до того момента, пока не выйдет действительно новое что-то.

Пожалуй нужно будет немного обновить этот базовый набор для Windows и выкинуть лишнее, он не только для Windows 7 полезен, но и для WIndows 10, это так, к слову.

Но даже с фреймворком 6 версии Magpie не хочет работать, наверное все же нужен был фреймворк именно 6.0.9 версии, а не 6.0.13, или просто не хочет работать в Windows 7, что станет ясно когда буду проверять эту же утилиту в среде Windows 10, если и в Windows 10 не будет работать, то проблема не в Windows 7, а в самой утилите.

В общем еще одна бесполезная утилита в текущих условиях моих...

-

--

---

Продолжение следует

Я планировал все протестировать в одной статье, но не судьба, придется разбивать на части, вероятно выйдет 3 части, но может быть вложусь и в две, это будет видно в процессе работы с утилитами.

На данный момент я проверил утилиты в среде Windows 7, я думал еще и в среде Windows 10 проверить все, но объем статьи уже не позволяет, потому работа утилит в среде Windows 10 будет во второй части, а работа с Linux дистрибутивом вероятно выйдет на третью часть, ибо очень сомневаюсь что я смогу ужать работу с Windows 10 и Linux в одну статью.

В общем продолжение следует, и если у вас есть пожелания или информация полезная которую следует учесть при дальнейшем проведении экспериментов, я всегда её замечу в комментариях и постараюсь учесть при работе над следующими частями.

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.

Порой сидеть дома не такая уж и плохая идея...