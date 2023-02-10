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В первой части я экспериментировал с утилитами для разгона и настройки под управлением Windows 7, настало время проверить утилиты в среде Windows 10.

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Начну пожалуй с того, что проверю поведение процессора с разными настройками электропитания, и чуда не случилось, Windows 10 работает ничем не лучше Windows 7 в этом плане, минимальное состояние ЦП не заставляет процессор работать на своей максимальной частоте по всем ядрам без нагрузки.

Еще заранее устанавливаю NET версии 6.0.13, он в любом случае нужен будет, так почему бы не установить сразу и забыть про него?

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Ryzen Master 2.10.1 и Windows 10

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Начнем с Ryzen Master, у меня Windows 10 21H1 обрезанная от всевозможного встроенного мусора, и сейчас нужны были права администратора, чтобы установить Ryzen Master.

Я не вижу особых отличий от Ryzen Master версии 1.4.0, что работает в Windows 7, все аналогично, только диапазон значений чуть больше для настройки TDC.

Хотя если обратить внимание на настройки ОЗУ, то можно покрутить тайминги теперь, в Windows 7 это нельзя было делать, как и трогать SMT переключатель, но пользы от этого по факту никакой, ибо такие настройки обязательно требуют перезагружать ПК, а если нужно перезагружать, то что мешает мне в BIOS покрутить эти самые настройки? В моем случае ничего не мешает.

Теперь проверка на работу функций электропитания Windows при запущенном Ryzen Master, в случае Windows 7 установка 100% для минимального состояния ЦП заставляло процессор работать на максимальной частоте по всем ядрам, но в Windows 10 происходит какой-то хаос, частоты плавают как попало, и это плохо, в Windows 10 я не могу зафиксировать частоту ядер на максимальной без нагрузки, ибо работает неправильно все, когда в Windows 7 работало правильно.

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По сути если я запущу в один поток тест, то он выдаст неправильный результат, ибо он может попасть на ядро с нестабильной частотой, или частота нагруженного ядра будет завышена в ущерб частоте остальных незадействованных ядер, и будет непонятно на какой именно частоте работало ядро на котором проводился тест.

Дальше стало интересно проверить игры, и вот здесь проявляет себя отвратительная особенность Windows 10/11, это композитор рабочего стола добавляющий лишние задержки вывода при игре в оконном режиме, и самое отвратительное в Windows 10 даже не то что композитор есть, он есть и в Windows 7, а то что этот композитор невозможно отключить как в Windows 7.

Именно композитор который невозможно отключить и есть причина, что я использую до сих пор актуальную Windows 7, и не использую Windows 10, даже очищенную от вагона встроенного мусора, впрочем, уже и пользователей Windows 10 принудительно сгоняют на Windows 11, вполне ожидаемо, разве что у пользователей Windows 10 гораздо меньше возможностей для отказа, ведь центр обновлений в Windows 10 не отключить навсегда одним нажатием в панели управления как в Windows 7.

И мне крайне неприятно играть с желейным управлением в Windows 10, ибо вывод изображения опаздывает по вине композитора рабочего стола, мышью двинул, а изображение все еще стоит и лишь с задержкой ощутимой начинает движение, фу, отвратительно, отбивает и так едва существующее желание играть...

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Проблему можно относительно гарантированно решить переведя игру в настоящий полноэкранный режим, но я никогда не играю в полноэкранном режиме, ибо доступ к ОС и приложениям затруднен в таком случае, а в оконном режиме игры работают как попало с композитором.

А еще в Windows 10 сломали функции энергосбережения и парковку потоков.

Первый факт: Нет разницы как задано минимальное состояние ЦП, в Windows 10 частоты всех ядер во время игры всегда на максимуме независимо от минимального состояния ЦП в плане электропитания, это неправильная работа, в Windows 7 работало правильно, когда частоты слабо нагруженных ядер снижались, чтобы ядра нагруженные работой могли позволить себя разогнать еще сильнее.

Второй факт: Windows 10 неадекватно паркует потоки и размазывает нагрузку по всем потокам даже когда нет никакой необходимости, Windows 10 просто засоряет работу SMT, а это плохо, ведь это создает видимость многопоточности которой по факту нет... Потоки просто засорены чем попало, а это мешает ядрам, ведь самим ядрам необходимо еще тратить ресурсы на обслуживание технологии SMT, а это не "бесплатно".

Windows 7 умеет парковать потоки, и пока у ядер есть свободные ресурсы, потоки не задействует, но как только приложение просит все доступные потоки для работы, или ресурсов ядер уже недостаточно, Windows 7 сразу же снимает с парковки потоки и отдает приложениям, именно так должен работать планировщик ЦП, а не размазывать по 2% на каждый поток бессмысленно заставляя ядра обслуживать технологию SMT.

В общем у меня есть предположения зачем Microsoft поломали все что работало правильно, частоту ядер задирают при малейшей нагрузке до максимума чтобы всегда выжать максимальный FPS в играх, ведь не все знают про нюанс с функцией минимального состояния ЦП, а так эта функция просто не работает в играх на "актуальной" Windows 10.

Это с одной стороны хорошо, пользователь всегда получает максимум производительности в играх и не думает про состояние ЦП, но с другой стороны это плохо, ведь пользователь может не играть, а работать в приложении, где важна производительность главного потока, впрочем, для Microsoft явно было важнее показать в играх циферку FPS выше чем в WIndows 7 при стандартных настройках, и они это сделали... А какой ценой? Да кого это волнует, при тестах практически никто даже не смотрит на такие нюансы как "минимальное состояние ЦП", от чего получают результаты как попало, чем Microsoft и пользуются.

А что до нерабочей парковки потоков, нужно ведь каким то образом сделать видимость что все прекрасно с многопоточностью, нужно ведь как-то намылить глаза потребителю, чтобы тот поверил в необходимость огромного количества ядер и потоков, да побежал за Intel Core с кастрированными ядрами, или за Ryzen с 16 полноценными ядрами, никого не волнует что эти ядра будут 99% времени простаивать, а Windows 10 размазывать нагрузку по потокам ради видимости работы...

А еще я заметил один нюанс, в Windows 7 игра Prodeus легко достигала свои максимальные 240 FPS когда все ядра работают на максимальной частоте, даже в разрешении 1920x1080, и явно могло выше если бы не жесткое ограничение FPS в игре, в Windows 10 тем временем FPS едва дотягивает до 240 при разрешении 1600x900... Вероятно в этом есть вина композитора рабочего стола, ведь композитор вполне кушает ресурсы системы, что очень заметно было когда я проводил тесты с Radeon HD 4870.

Ладно, что-то я уже отхожу от темы сильно...

Идем дальше, перехожу к ручному управлению частотой ядер, и наконец минимальное состояние ЦП заработало как положено, только в ручном режиме оно заработало, когда в Windows 7 оно работало и в режиме PBO/XFR.

Пробую управлять частотой каждого ядра в отдельности, и получаю такой же хаос, как и в Windows 7 у меня был, частоты плавают как попало при управлении каждым ядром в отдельности.

При управлении частотой всех ядер разом все работает правильно.

Вернуть PBO назад после работы в ручном режиме можно только перезагрузив систему, как и в Windows 7, и меня совсем не радует что такие изменения требуют перезагрузку.

Так как ничего интересного больше нет в Ryzen Master, я решил заглянуть в настройки, и обнаружил очень неприятный факт, в утилите зашит интервал обновлений каждые 1-365 дней (на выбор), AMD, у вас там крыша не поехала? Что если новая версия утилиты начнет вгонять Windows 10 в синий экран, а запретить обновления при этом невозможно? Вы подумали о пользователях? Вы калькулятор предоставили пользователю или серьезную утилиту способную привести к порче оборудования пользователя?!

Удаляю от греха подальше эту "свинью" от AMD, ибо когда дело дойдет до синих экранов (или чего похуже) этот "гламурный" установщик скорее всего не будет работать в безопасном режиме...

Мне не нужна бомба замедленного действия в операционной системе, которая без моего разрешения обязательно полезет за обновлениями в будущем, и может все сломать, как уже сломали последние версии Ryzen Master под Windows 7, так и под Windows 10 вполне могут сломать, ведь сгон пользователей на Windows 11 уже начался.

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Ryzen Controller 2.6.0 и Windows 10

Приступим к Ryzen Controller, и тут ничего нового, все как в Windows 7, бесполезно в моём случае, может быть для ноутбука и будет полезно, но в современных ноутбуках можно получить доступ ко всем параметрам BIOS, так что даже не знаю, сомнительная утилита.

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Universal x86 Tuning Utility и Windows 10

Приступим к следующей утилите, здесь в Windows 7 были некоторые проблемы, посмотрим есть ли эти проблемы и в среде Windows 10.

Первый запуск, все как обычно, ничего нового.

Переход во вкладку Project Snowdrop выбивает ошибку конфигурации, как и в Windows 7, только сейчас утилита наконец смогла определить объем и частоту модулей памяти в системе, в Windows 7 она не могла эту информацию получить, ну а GTX 1070 курит в сторонке под именем Radeon Graphics, как и в Windows 7.

В этих разделах как в Windows 7, ничего интересного.

Magpie FSR уже включился, значит оно работает только в среде Windows 10, ибо в Windows 7 не работало.

А вот настройки разгона абсолютно бесполезны, как и в Windows 7 не работает ничего.

Может нужно перезапустить? Попытался я перезапустить утилиту, но она запускалась через раз, и даже через два раза, не знаю в чем проблема, ведь в Windows 7 она всегда с первого раза запускалась, а в Windows 10 она просто исчезает из процессов при запуске.

Настройки при этом сохранились, но толку если они ничего не делают... Даже запуск от имени администратора никак не делает лучше.

А что насчет Magpie FSR в составе UXTU, в чем смысл этого хлама? Что оно делает вообще? Как мне понять что оно сделало что-то? Я не вижу никаких изменений в работе игры.

В общем бесполезная утилита, бутафория какая-то недоделанная.

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Продолжение следует

И снова единственной полезной утилитой оказался Ryzen Master, и то с оговорками, последняя версия меня очень "порадовала" своими интервалами обновлений, которые отключить невозможно, если я и установлю еще раз Ryzen Master, то только старую версию 1.4.0, мне не нужна бомба замедленного действия в операционной системе в виде последней версии Ryzen Master с интервалами обновлений...

Вполне возможно что интервал нужен для проверки и уведомлений, т.е. не будет автоматически в принудительном порядке устанавливать обновления, но разве мне нужны эти навязчивые автоматические проверки и уведомления? Нет, я ненавижу когда софт/ОС мне навязывают что-либо, особенно когда от таких утилит зависит работоспособность "железа", задача операционной системы в том, чтобы она работала как операционная система, а не аттракционы опасных обновлений и навязчивых предложений.

На этом пожалуй закончу данную часть, как я и предполагал, для возни в дистрибутиве Linux нужно будет отводить третью часть.

И если честно, у меня нет абсолютно никакого желания компилировать исходники, возится с зависимостями и танцевать в терминале ради Ryzen Controller, особенно если его функционал будет ничем не лучше того, что эта утилита предоставляет в среде Windows...

Когда любители Linux уже поймут, что возня с зависимостями и компиляция исходников это не то что может сделать большинство пользователей ПК, особенно когда устанавливаешь автономный DEB пакет без доступа к интернету, а оно не устанавливает ничего и еще ошибкой может через раз выкинуть, и танцуй как хочешь...

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.

Гигант!



