За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

ATI Radeon 9200 64MB (R92DV)

реклама

Начнем с младшей видеокарты, благодаря радиатору она очень похожа на ATI Rage 128 Pro от Gigabyte, но это все же Radeon 9200, по сути это и есть Radeon 9250, только чуть старее и быстрее, да и Radeon 9100 была еще производительнее чем Radeon 9200, раньше интересные времена были.

Здесь уже можно найти полный набор подключений для мониторов.

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

На плате распаяно 8 чипов памяти MIRA P2S28D402TP (3249LA0E-4), я не знаю характеристики данных чипов памяти.

Да, видеокарта вся в пыли, не обратил внимания сразу.

реклама

Переходим к передней стороне видеокарты, чип отлично защищен, радиатор можно легко снять для обслуживания, из конденсаторов здесь целая солянка.

Этикетка с информацией о видеокарте сорвана, но в этом ничего страшного, ведь на текстолите указана информация, важно понимать только один момент, эти метки ставят перманентным маркером, их можно легко смыть ацетоном, одну видеокарту мне приходилось вымывать ацетоном, настолько она была засрана, потому и знаю про этот нюанс.

У этой видеокарты есть чип ATI Rage Theater 213RT1ZUA43, это по сути тв тюнер, я не в курсе разрешили ли ATI именно этой видеокарте записывать аналоговое видео, или он работает только на вывод изображения.

Можно заметить пустое место для распайки деталей, скорее всего это место предназначено для фазы питания памяти при установке старших версий ГП с более быстрой памятью.

реклама

В общем есть на что посмотреть хотя видеокарта из бюджетного сегмента.

ATI Radeon 9600 256MB (R96)

Далее идет Radeon 9600, она уже с активной системой охлаждения, если так посмотреть на плату, то Radeon 9200 выглядит богаче в плане начинки и деталей, но в целом все аналогично, вероятно обе видеокарты от одного производителя, ибо собраны явно из одних и тех же компонентов, особенно если посмотреть на конденсаторы, они явно из одной партии что в Radeon 9200, что в Radeon 9600.

Да, текстолит имеет другую разводку, у Radeon 9600 даже есть место под гнездо дополнительного питания, но в целом все идентично.

Чипы памяти MIRA, только модель уже P2S45D40BTP (30999AA2-5AG).

реклама

Пришло время снять радиатор, данная видеокарта использовалась примерно до 2017 года, и этой видеокарте я сделал защиту кристалла из силикона, просто чтобы не сколоть чип сильнее чем уже скололи до меня.

Видеокарта полностью исправна несмотря на повреждения чипа, это не современный ширпотреб, такие сколы обычно не проблема для старых качественных вещей, так что подобная защита сейчас гораздо актуальнее для современных видеокарт, особенно в ноутбуках.

Производителям несложно делать подобную защиту от сколов на заводе, сейчас они могут это позволить себе и видеокарта/ноутбук не станет от этого заметно дороже, но зачем защищать кристаллы если случайный скол вынудит человека идти за новым переоцененным ширпотребом?

В углу видеокарты есть место под отдельную фазу питания памяти, и снова оно не задействовано никак, в общем ничего нового.

Радиатор здесь конечно сомнительный, но тут уж какой есть, но сменить все же стоило бы его на что-то более адекватное если использовать видеокарту.

На этом пожалуй закончу данную часть из серии, осталось совсем немного, последний экземпляр в посредственном состоянии...

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.



