Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Ретро и видеокарты: Gigabyte ATi RAGE 128 Pro (GV-AG32S) и GeForce 4 MX440

В этой части серии появились видеокарты от ATI, первая из них это ATI Rage 128 Pro на 32 МБ от Gigabyte.
[ ] для раздела Блоги
+
MSI 3060 Ti Ventus OC дешевле 40 тр
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
-20% на RTX 4070 Ti - скидки начались
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз
-13% на 13900K в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Gigabyte ATi RAGE 128 Pro (GV-AG32S)

реклама

Начну с ATI Rage, эту видеокарту я немного использовал ради интереса, и скажу что для 1999 года очень даже хороша карточка.

Из подключений для мониторов есть только VGA, радиатор приклеен намертво, я пытался снять радиатор разогревая газовой горелкой без фанатизма, даже не сдвинулся радиатор, просто как камень приклеен...

рекомендации
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
13600K дешевле 30 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming

На плате есть 4 чипа Hynix HY57V641620HG T-6, эти чипы рассчитаны на частоту 166 МГц, хотя по спецификациям у данной Rage 128 Pro память работает на частоте 120 МГц, так что фактически есть надежный запас для разгона памяти, в общем довольно приятный бонус.

Вполне возможно другие видеокарты данной модели могут иметь и более медленную память, а здесь просто повезло с быстрыми чипами памяти.

реклама

На плате умеренное количество деталей, явно есть посадочные места для дополнительных чипов памяти, но они залиты маской текстолита и недоступны для распайки, скорее всего они использованы в версии видеокарты на 64 МБ памяти.

Текстолит красный, как и полагается ATI, множество дорожек видны на плате, обычно большинство из них спрятаны во внутренних слоях текстолита, но не здесь.

Gigabyte явно не могли определиться с наклейкой модели видеокарты, сначала наклеили модель видеокарты на микросхему с прошивкой, а потом поняли что модель написана на самом текстолите видеокарты и наклеили просто наклейку "GIGABYTE 3D AGP".

К сожалению я так и не придумал как снять радиатор с чипа, потому нет фотографий чипа...

GeForce 4 MX440

реклама

В конце 2005 года у меня в доме появился ПК, это был Sempron 754 сокета, 256 МБ ОЗУ, пассивная Radeon 9250 на 128 МБ, было веселое время, интернет появился только в 2009 году, 128 Кбит в секунду, а до этого момента учился методом тыка и логики.

Были в основном оптические диски, со временем научился и операционные системы переустанавливать, Windows XP, Windows 98 даже научился устанавливать, правда работала она максимум 3 дня и все... Были даже диски с Ubuntu 5.10, но я в те времена так и не понял в чем прикол этой операционной системы, гораздо легче было понять и установить Windows 98 чем возится с Ubuntu которая ничего не умеет, а еще непонятно где для неё достать игры и софт...

В общем обычно я использовал Windows и играл в Doom 3, и у меня Radeon 9250 постоянно перегревалась, а драйвер постоянно писал что-то про восстановление, так видеокарта несколько лет отваливалась от перегрева пока не отвалилась.

И вот так я перешел на эту GeForce 4 MX440, правда радиатор у этой видеокарты был другой, но у родного радиатора сломались крепления потому был установлен радиатор какой попался, все равно видеокартой никто больше не пользовался когда это было сделано.

реклама

Я не могу ничего хорошего сказать про видеокарты GeForce тех времен, после Radeon 9250 мне сразу бросилась в глаза отвратительная цветопередача, все было серое и блеклое с видеокартой от nVidia, еще были проблемы с шейдерами и производительностью, конечно, сравнивать видеокарты разница между которыми 1-2 года не очень корректно, но это были неприятные факты.

И так я сидел с GeForce 4 MX440 пока не перешел на AM2 и GeForce 7600GT, которая постоянно отваливалась и умерла на 6 прогрев, но это уже другая история...

У видеокарты есть VGA и S-Video, еще есть место для DVI-I гнезда, но оно не распаяно.

Что касательно радиатора, я уже не помню с какой видеокарты его снял, но к этому радиатору прикручивался вентилятор, довольно сомнительная штука учитывая толщину радиатора, но оно работало.

Из особенного следует отметить чип, здесь видны явные следы стирания старой маркировки, на этом месте была новая маркировка краской, но она облезла со временем, и это стирание явно сделано самой nVidia, ибо какой смысл производителю видеокарты стирать старую маркировку и наносить новую на один и тот же чип? Производитель видеокарты сам прирастит дополнительные 4 линии AGP к чипу на уже готовой плате? Очень сомневаюсь, плата явно была сделана для NV18 с AGP 8x, и не было смысла ставить чип NV17 с AGP 4x и потом уже на плате как-то хитрить меняя маркировку...

На плате распаяно 8 чипов памяти Hynix HY5DV641622BT-5, чипы рассчитаны на частоту 200 МГц, но фактически работают на частоте 250 МГц по спецификациям на видеокарту, довольно забавно, ведь у ATI Rage 128 Pro наоборот чипы памяти были установлены с большим запасом по частоте, а у GeForce 4 MX440 по сути в заводском разгоне.

Так как видеокарта позднего выпуска (2004 год 8 месяц), то и микросхема с прошивкой уже имеет более современный корпус, и преобразователь напряжения тоже стал более компактным

Конденсаторы буквально по всей плате разбросаны, впрочем, к ним у меня нет никаких претензий.

На этом данная часть из серии закончена, далее будут видеокарты только от ATI.

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

nvidia видеокарты обзор gigabyte geforce видеокарта ati фото chimbal rage
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

28-ми ядерный монстр Xeon W-3175X против всех: просто добавь воды и немного экстрима
58
Ретроклокинг: беспроигрышная лотерея AMD или возможность получить до 500% производительности
62
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AG400 LED
33
Обзор игрового ПК Thunderobot Black Warrior III Pro D
34
Главные игры января 2023 года
13
Обзор и тестирование моноблока HIPER V2
7
Обзор саундбара Hisense HS312
10
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe MSI Spatium M480 Play объемом 2 ТБ
21
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B650 Carbon WIFI
14
Обзор и тестирование мини-ПК HIPER M9 на платформе Intel
9

Интересные материалы

Ретроклокинг: беспроигрышная лотерея AMD или возможность получить до 500% производительности
13 января 2023 62
28-ми ядерный монстр Xeon W-3175X против всех: просто добавь воды и немного экстрима
17 января 2023 58
Обзор игрового ПК Thunderobot Black Warrior III Pro D
9 января 2023 34
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AG400 LED
11 января 2023 33

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В США объяснили почему не будут поставлять танки Abrams Украине
27
Британская разведка допустила отправку Россией современных танков Т-14 «Армата» в зону СВО
4
В Москве на крыше здания Минобороны разместили систему ПВО «Панцирь-С1»
74
В Пентагоне не видят смысла в передаче Украине танков Abrams
31
В России предлагают отказаться от обязательной страховки ОСАГО в связи с дефицитом автозапчастей
6
В России смогли впервые создать турбину большой мощности на 110 МВт
2
Новый способ зарядки может продлить срок службы АКБ как минимум на 20%
5
В Нидерландах "приспособили" навоз в качестве топлива для трактора
2
Тактильный костюм OWO Skin - вторая кожа геймера
4
Ryzen 5 7600 положил на лопатки новый бестселлер Intel Core i5-13400F – разница в играх достигла 28%
15
Авиакомпании Европы хотят бесплатно летать через Сибирь
10
NVIDIA намекает игрокам, что 3060 — это лучшее предложение
14
Япония и Нидерланды определятся со своими санкциями против Китая к концу месяца
+
В сети появились фото российских Су-34 на учениях в Беларуси с противокорабельными ракетами Х-35У
1
Команда инженеров продемонстрировала, почему боевые мехи — это дело отдаленного будущего
6
Биткоин неожиданно пошёл вниз, но очередная волна может поднять курс цифрового золота до $161 800
12
Украинские военные модифицировали тарелки Starlink и установили их на разведывательные дроны
15
Немецкий концерн Rheinmetall может передать Украине в этом году свыше ста танков Leopard и Challenger
4
Новый 4-ядерный Core i3-13100 показал разочаровывающий результат и уступил Ryzen 5 5600
10
Microsoft прекращает продажу лицензий Windows 10 31 января
9

Популярные статьи

В России начаты работы над "Штурмом", танком способным "раздавить" Армату на поле боя
45
Почему Шольц отказывается передать Украине Leopard-2 – чего боится канцлер Германии
81
Xbox series S - худшая игровая консоль десятилетия
155
Самый мощный российский танк Армата едет в СВО – охотник на немецких кошек готов к бою
40
Ретро и видеокарты: GeForce 2 MX Super и GeForce 2 Pro
15
Мини-ПК от Beelink: SEi12 и SER6 для фанатов Intel и AMD
27
Украинские HIMARS смогут дотянуться до Крыма и Таганрога – чем опасны управляемые ракеты GMLRS
73
Все что нам известно про линейку флагманов Galaxy S23
4
Малоизвестные автомобильные фирмы с Туманного Альбиона
7
AMD Radeon RX 7900 XTX потребляет 500 Вт энергии при разгоне
20

Сейчас обсуждают

Павел Уфимцев
09:45
когда тебе эта видяха принесла 3 таких же видях и октавию 16года то мне наплювать что у нее там отойдет, я ее ьакому как ты лоху продам
Майнинг вновь приносит прибыль в разы превышающую расходы на розетку
Антон Васильев
09:43
В этом году зелёные идут лесом! Впервые за 15 лет...
AMD Radeon RX 7900 XTX потребляет 500 Вт энергии при разгоне
Fal1ty
09:39
спецы компьютерных тематик публикуют военную тематику идиотизм на дне
Перспективы Challenger 2 в СВО, пробьет ли его броню Т-90 или британец станет гегемоном на поле боя
Антон Васильев
09:39
Именно 14 танков усраине и не хватало для победы
Перспективы Challenger 2 в СВО, пробьет ли его броню Т-90 или британец станет гегемоном на поле боя
3000kyky Sakh
09:35
Речь при нападении шла о накачке Украины западным оружием. Свое оружие Украина успешно распродала для закрытия финансовых дыр в карманах чиновников и государства. Так-что не перевирайте. То что делае...
Почему Шольц отказывается передать Украине Leopard-2 – чего боится канцлер Германии
Serezhka
09:34
Аналогично, тоже гига з790 с рилтеком, проблем нет. Специально спросил у товарища, у которого асус з790, у него как раз интел и он играет в сетевые игрушки, но он сказал что проблем не было ни разу, д...
Проблема с сетевым контроллером Intel i226-V на платах для Raptor Lake пока не имеет решения
Александр Пирогов
09:28
Давайте откровенно, диджитал фаундари занимаются тем что бегают за собственным хвостом, всем очевидно что графодрочер никогда не купит ss коробку, его выбором будет или sx или ps5, младшая коробка ор...
Xbox series S - худшая игровая консоль десятилетия
Такой-то
09:15
а что римская мама считает?
Папа Римский считает, что украинская сторона должна решать конфликт за столом переговоров
Камал Алиев
09:11
А процессор dimensity 9000? Или g99?
AyaNeo готовит портативную Android консоль Pocket Air для ретро игр
Дмитрий
09:04
лол покупаешь материнку за 25-50 кусков и еще сетевушку бери) на моей гиге z790 elite ax реалтек 2.5. повезло честно по ощущениям реалтек в игрушках сетевых лучше себя ведет на прошлой матери ...
Проблема с сетевым контроллером Intel i226-V на платах для Raptor Lake пока не имеет решения
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем