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Gigabyte ATi RAGE 128 Pro (GV-AG32S)

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Начну с ATI Rage, эту видеокарту я немного использовал ради интереса, и скажу что для 1999 года очень даже хороша карточка.

Из подключений для мониторов есть только VGA, радиатор приклеен намертво, я пытался снять радиатор разогревая газовой горелкой без фанатизма, даже не сдвинулся радиатор, просто как камень приклеен...

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На плате есть 4 чипа Hynix HY57V641620HG T-6, эти чипы рассчитаны на частоту 166 МГц, хотя по спецификациям у данной Rage 128 Pro память работает на частоте 120 МГц, так что фактически есть надежный запас для разгона памяти, в общем довольно приятный бонус.

Вполне возможно другие видеокарты данной модели могут иметь и более медленную память, а здесь просто повезло с быстрыми чипами памяти.

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На плате умеренное количество деталей, явно есть посадочные места для дополнительных чипов памяти, но они залиты маской текстолита и недоступны для распайки, скорее всего они использованы в версии видеокарты на 64 МБ памяти.

Текстолит красный, как и полагается ATI, множество дорожек видны на плате, обычно большинство из них спрятаны во внутренних слоях текстолита, но не здесь.

Gigabyte явно не могли определиться с наклейкой модели видеокарты, сначала наклеили модель видеокарты на микросхему с прошивкой, а потом поняли что модель написана на самом текстолите видеокарты и наклеили просто наклейку "GIGABYTE 3D AGP".

К сожалению я так и не придумал как снять радиатор с чипа, потому нет фотографий чипа...

GeForce 4 MX440

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В конце 2005 года у меня в доме появился ПК, это был Sempron 754 сокета, 256 МБ ОЗУ, пассивная Radeon 9250 на 128 МБ, было веселое время, интернет появился только в 2009 году, 128 Кбит в секунду, а до этого момента учился методом тыка и логики.

Были в основном оптические диски, со временем научился и операционные системы переустанавливать, Windows XP, Windows 98 даже научился устанавливать, правда работала она максимум 3 дня и все... Были даже диски с Ubuntu 5.10, но я в те времена так и не понял в чем прикол этой операционной системы, гораздо легче было понять и установить Windows 98 чем возится с Ubuntu которая ничего не умеет, а еще непонятно где для неё достать игры и софт...

В общем обычно я использовал Windows и играл в Doom 3, и у меня Radeon 9250 постоянно перегревалась, а драйвер постоянно писал что-то про восстановление, так видеокарта несколько лет отваливалась от перегрева пока не отвалилась.

И вот так я перешел на эту GeForce 4 MX440, правда радиатор у этой видеокарты был другой, но у родного радиатора сломались крепления потому был установлен радиатор какой попался, все равно видеокартой никто больше не пользовался когда это было сделано.

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Я не могу ничего хорошего сказать про видеокарты GeForce тех времен, после Radeon 9250 мне сразу бросилась в глаза отвратительная цветопередача, все было серое и блеклое с видеокартой от nVidia, еще были проблемы с шейдерами и производительностью, конечно, сравнивать видеокарты разница между которыми 1-2 года не очень корректно, но это были неприятные факты.

И так я сидел с GeForce 4 MX440 пока не перешел на AM2 и GeForce 7600GT, которая постоянно отваливалась и умерла на 6 прогрев, но это уже другая история...

У видеокарты есть VGA и S-Video, еще есть место для DVI-I гнезда, но оно не распаяно.

Что касательно радиатора, я уже не помню с какой видеокарты его снял, но к этому радиатору прикручивался вентилятор, довольно сомнительная штука учитывая толщину радиатора, но оно работало.

Из особенного следует отметить чип, здесь видны явные следы стирания старой маркировки, на этом месте была новая маркировка краской, но она облезла со временем, и это стирание явно сделано самой nVidia, ибо какой смысл производителю видеокарты стирать старую маркировку и наносить новую на один и тот же чип? Производитель видеокарты сам прирастит дополнительные 4 линии AGP к чипу на уже готовой плате? Очень сомневаюсь, плата явно была сделана для NV18 с AGP 8x, и не было смысла ставить чип NV17 с AGP 4x и потом уже на плате как-то хитрить меняя маркировку...

На плате распаяно 8 чипов памяти Hynix HY5DV641622BT-5, чипы рассчитаны на частоту 200 МГц, но фактически работают на частоте 250 МГц по спецификациям на видеокарту, довольно забавно, ведь у ATI Rage 128 Pro наоборот чипы памяти были установлены с большим запасом по частоте, а у GeForce 4 MX440 по сути в заводском разгоне.

Так как видеокарта позднего выпуска (2004 год 8 месяц), то и микросхема с прошивкой уже имеет более современный корпус, и преобразователь напряжения тоже стал более компактным

Конденсаторы буквально по всей плате разбросаны, впрочем, к ним у меня нет никаких претензий.

На этом данная часть из серии закончена, далее будут видеокарты только от ATI.

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.



