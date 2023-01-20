Ретро и видеокарты: GeForce 2 MX Super и GeForce 2 Pro
GeForce 2 MX Super 32 MB
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Начну с GeForce 2 MX, здесь радиатор был приклеен, никаких отверстий для крепления радиатора не предусмотрено, гарантийные пломбы указывают на 2001 год, причем пломб несколько.
Среди выходов есть VGA, но на плате есть место для 4 Pin S-Video и DVI-I.
Из примечательного можно найти гнездо для подключения вентилятора, и я сейчас даже не вспомню, был ли вообще вентилятор на заводском радиаторе этой видеокарты...
На плате распаяно 4 чипа памяти VT3664324T-6, подробную информацию на них я не нашел, но учитывая цифру "-6" в конце маркировки, можно предположить что эта память рассчитана на частоту 166 МГц.
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Маркировка на чипе не пострадала, горсть конденсаторов довольно внушительна, целый лес из конденсаторов...
Еще я заметил что между дорожками нет экранировки, просто пустой текстолит на огромных площадях, но во внутренних слоях явно есть общая GND шина.
GeForce 2 Pro 64 MB
Теперь посмотрим на GeForce 5 Fx 5200-8X... Хотя если посмотреть на текстолит и этикетку видеокарты, можно заметить что это GeForce 2 Pro с радиатором от GeForce FX 5200, почему бы и нет?
На плате распаяно 8 чипов памяти ASCEND AD432M3224VLA-5, цифра "-5" говорит что эта память рассчитана на частоту 200 МГц.
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Радиатор можно заменить на любой подходящий, чип с распределителем тепла, все же GeForce 2 Pro в 2 раза больше конвейеров имеет чем GeForce 2 MX и MX400, это по сути старшая видеокарта из серии.
Здесь уже чувствуется что видеокарта явно из более дорогого сегмента чем бюджетные GeForce 2 MX, плата просто усеяна зарослями из различных компонентов.
Отчетливо видно что цепи питания стоят отдельным островком от всего остального на плате, сигнальная часть и микросхема с прошивкой тоже отдельным островком, ГП и память тоже своей кучкой, прослеживается некоторый перфекционизм, у человека что проектировал плату явно все вещи разложены по полочкам.
На этом данная часть серии закончена, в следующей части будет особенный экземпляр от Gigabyte, с него я так и не смог снять приклеенный намертво радиатор, даже разогревая сам радиатор газовой горелкой, без фанатизма конечно чтобы не отпаять чип...
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Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.
Смартфон с активным охлаждением прохладным воздухом из компактного ПК, нагретый воздух выходит через соседний воздуховод процессора только при нагрузке на ЦП.
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