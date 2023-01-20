За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

GeForce 2 MX Super 32 MB

реклама

Начну с GeForce 2 MX, здесь радиатор был приклеен, никаких отверстий для крепления радиатора не предусмотрено, гарантийные пломбы указывают на 2001 год, причем пломб несколько.

Среди выходов есть VGA, но на плате есть место для 4 Pin S-Video и DVI-I.

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

Из примечательного можно найти гнездо для подключения вентилятора, и я сейчас даже не вспомню, был ли вообще вентилятор на заводском радиаторе этой видеокарты...

На плате распаяно 4 чипа памяти VT3664324T-6, подробную информацию на них я не нашел, но учитывая цифру "-6" в конце маркировки, можно предположить что эта память рассчитана на частоту 166 МГц.

реклама

Маркировка на чипе не пострадала, горсть конденсаторов довольно внушительна, целый лес из конденсаторов...

Еще я заметил что между дорожками нет экранировки, просто пустой текстолит на огромных площадях, но во внутренних слоях явно есть общая GND шина.

GeForce 2 Pro 64 MB

Теперь посмотрим на GeForce 5 Fx 5200-8X... Хотя если посмотреть на текстолит и этикетку видеокарты, можно заметить что это GeForce 2 Pro с радиатором от GeForce FX 5200, почему бы и нет?

На плате распаяно 8 чипов памяти ASCEND AD432M3224VLA-5, цифра "-5" говорит что эта память рассчитана на частоту 200 МГц.

реклама

Радиатор можно заменить на любой подходящий, чип с распределителем тепла, все же GeForce 2 Pro в 2 раза больше конвейеров имеет чем GeForce 2 MX и MX400, это по сути старшая видеокарта из серии.

Здесь уже чувствуется что видеокарта явно из более дорогого сегмента чем бюджетные GeForce 2 MX, плата просто усеяна зарослями из различных компонентов.

Отчетливо видно что цепи питания стоят отдельным островком от всего остального на плате, сигнальная часть и микросхема с прошивкой тоже отдельным островком, ГП и память тоже своей кучкой, прослеживается некоторый перфекционизм, у человека что проектировал плату явно все вещи разложены по полочкам.

На этом данная часть серии закончена, в следующей части будет особенный экземпляр от Gigabyte, с него я так и не смог снять приклеенный намертво радиатор, даже разогревая сам радиатор газовой горелкой, без фанатизма конечно чтобы не отпаять чип...

реклама

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.

Смартфон с активным охлаждением прохладным воздухом из компактного ПК, нагретый воздух выходит через соседний воздуховод процессора только при нагрузке на ЦП.



