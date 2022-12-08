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Предисловие

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Однажды под одной моей статьей комментаторы немного "разошлись", такое бывает и не только под моими статьями, но благодаря этому случаю у меня появилась идея...

Конечно же я не могу полностью показать содержимое некоторых комментариев, но это мне напомнило теги "cosplay" и "косплей", и эти теги до сих пор популярны в облаке тегов, хотя материалы новые по этим тегам практически не выходят в последнее время.

рекомендации <b>13900K</b> в Регарде по норм цене 4080 MSI Gaming в продаже 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке 3070 за 45 тр в Ситилинке RTX 4080 - 6 видов в Регарде Новый 13700K и KF дешево в Регарде 3060 Ti MSI дешевле 40 тр Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула! 13600K очень дешево в Регарде 4 вида RTX 4090 в Регарде RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Нет, я не собираюсь выпускать статьи по данной теме, это немного не мой "профиль"... Тем более любители косплея наверняка найдут более специализированные ресурсы для поиска желаемого контента.

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Я решил устроить небольшой эксперимент и выпустить нечто необычное...

Почему "Чимбальбом"? Мне нужно базовое название которое позволит выпускать много частей, но при этом должно конкретно указывать что именно это будет за статья, еще очень важно чтобы оставалось "пространство" в заголовке для краткого описания содержимого статьи.

Таким образом был придуман заголовок формата:

(Чимбальбом) - (номер выпуска): (Краткое описание)

Что означает "Чимбальбом"? Это сокращенное от "фотоальбом Чимбала (Chimbal)", в общем я не стал использовать в заголовке такие фразы как фотогалерея, альбом и прочие, мне нужна краткость, потому была создана фраза мутант.

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Я планирую в качестве материала использовать разнообразные фотографии которые сделал сам, в том числе и древние, при этом по возможности я буду улучшать изображения, например смазанные фото, или просто фото в очень низком разрешении.

И да, это будет не просто скопище фотографий, ряд фотографий будут с описанием, в общем данной экспериментальной частью статьи я как раз и попытаюсь сделать приблизительно то что задумал.

Если у вас есть другие предложения для формата заголовка, добро пожаловать в комментарии под данной статьей.

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HTC TyTN, фото без даты

Здесь фото у которых неправильная дата съемки, это происходит когда у "камеры" неправильно установлена дата и время, эти фото явно не в 2007 году были сделаны, но в то же время они далеко не свежие, именно с них начну.

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P.S. Эти фото сделаны с помощью КПК HTC TyTN.

Улучшение изображений выглядит примерно следующим образом, но каждое изображение в отдельности я могу обрабатывать разными методами, потому качество может "плавать" в зависимости от фотографии, тем более некоторые фото я могу оставить с минимальной обработкой или вообще без обработки.

Встроенный в провод диодный мост, кто бы мне только сказал чтобы я не использовал ПВХ изоленту в те времена... Для тех кто не в курсе, клеевой слой имеет отвратительное свойство превращаться в вязкую и липкую слизь, от которой очень тяжело отчистить вещи, загаженные ПВХ изолентой самоделки до сих пор меня преследуют изредка, обычно они сразу летят в мусорное ведро независимо от их функционала...

Планшет Prestigio PMP3670B, встроено гнездо от Nokia для зарядки, просто чтобы MicroUSB гнездо немногого дольше проработало... У этого планшета Soft-Touch покрытие, такая мягкая "резина", сколько же проблем она мне доставила в будущем...

Некоторые фото я просто буду уменьшать в размерах, это нужно для оптимизации размера файлов, порой нет смысла оставлять фото в оригинальном разрешении.

Motorola L7 SLVR, он многое пережил, в том числе многочисленные прошивки через MiniUSB кабель, и прошить его можно было только через Windows XP, через Windows 7 драйверы необходимые для прошивки просто не работали как положено.

В один момент у него просто отвалилось единственное MiniUSB гнездо...

Смартфон, разбитый, но рабочий, сейчас я бы без проблем заказал новый экран и починил бы аппарат, но в те времена это было невозможно для меня.

Немного Windows и Linux...

Знания - сила!

Немного GTS 250 от Palit с питанием 2x6 Pin, сначала "бумажный колхоз", потом "алюминиевый".

Самодельный "реобас", сначала использовал для управления вентилятором в ПК, но потом выкинул так как не пригодился в итоге.

Дорабатываю китайский микрофон SF-666, белый и чистый, Soft-Touch покрытие еще не превратилось в противную слизь...

Новый опыт пайки BGA, экспериментировал на неисправном модуле памяти, пробовал делать шарики припоя подручными средствами, но получалось так себе.

Нельзя просто взять и открыть бутылку с кефиром.

Однажды у паяльной станции появились проблемы с работой фена, и пришлось немного поработать над паяльной станцией, заводской переменный резистор полетел в мусорное ведро, вместо него установил советский подходящего номинала, работает по сей день в отличие от китайского мусора.

Магнитный "доводчик" для двери, в целом работает по сей день, правда его дорабатывал со временем, но кардинально ничего не изменилось.

Спаял светодиодный модуль для самодельного фонаря, здесь же отлично видно в каком хаосе у меня хранились вещи... Впрочем, тогда у меня и не было никаких контейнеров для хранения вещей, да и в целом уже с тех времен я старался находить наиболее оптимальные способы хранения вещей.

Наиболее доступными "контейнерами" в те времена были коробки от сока, такие прямоугольные из плотного картона, вырезалась одна сторона и коробку можно было использовать как контейнер, но здесь не видно чтобы я применял это решение, видимо эти фото были сделаны раньше.

И закончу светодиодной лампочкой, полноценный радиатор, правда пасту не намазали для лучшего отвода темпла от светодиодного модуля, но эта лампочка очень долго проработала даже без пасты.

На этом завершу пожалуй, как раз в папке с фотографиями не осталось больше ничего интересного.

Пишите в комментариях, не слишком ли много фотографий за один раз получилось, или стоит делать больше/меньше, и стоит ли вообще продолжать такой формат статей.

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.



