Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Как я расчехлил старый планшет Prestigio PMP3670B и боролся с покрытием "Soft-Touch"

Вот и снова я столкнулся с покрытием "Soft-Touch", на этот раз случай весьма липкий...
[ ] для раздела Блоги
+
RTX 3070 дешевле 100 тр в Регарде
Базовая RTX 3080 Gigabyte замегадешево
Эта <b>RTX 3070 дешевле ЛЮБОЙ 3060 Ti</b>
Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080
Несколько видов RTX 3050 подешевели вдвое
3070 подешевела в 2.5 раза - смотри цену
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

реклама

Вот и снова я столкнулся с покрытием "Soft-Touch", на этот раз случай весьма липкий, да и усугубилась ситуация отказом NAND памяти в виде MicroSD карты памяти которую я использовал в фотоаппарате.

Сначала просто фотоаппарат писал "Ошибка записи" и снимок с ошибкой терялся, а после и вовсе камера перестала работать с картой памяти:
анонсы и реклама
RTX 3050 в Регарде сильно дешевле чем везде
RTX 3070 Ti оч дешево в Регарде
-200 000р на 3080 Gigabyte Gaming в Ситилинке
RTX 3070 Ti Gigabyte Aorus дешевле чем везде
<b>RTX 3070 заметно дешевле 100 тр</b> в Ситилинке
3060 дешевле всего в Регарде - смотри цену
RTX 3090 в Регарде намного дешевле чем везде
Топ видеокарта Nvidia с 48Gb за 1 млн рублей
Вдвое подешевел i5 12600K - смотри цену
-210 000р на 3080 Ti Asus STRIX в Ситилинке
RTX 3060 Ti подешевела в два раза

Через адаптер карта памяти довольно сложно определялась в ПК, но остатки снимков я смог перенести на жесткий диск.

Потому вернемся к "софт-тач" покрытию, планшет спокойно хранился в своем родном чехле пока я не обнаружил его, но как только я достал его из чехла мои руки сразу же прилипли к планшету...

реклама

Планшет я когда-то модифицировал, для подзарядки припаял круглое гнездо от Nokia ибо MicroUSB постоянно ломался, а на процессоре установлена железная пластина для охлаждения в разгоне.

На этом моменте у меня отказала NAND MicroSDHC карта памяти от Transcend на 16 ГБ и фотоаппарат отказался с ней дальше работать, но я достал старую SD карту на 512 МБ и продолжил фотографировать.

Старые карты памяти гораздо надежнее ибо в большинстве своем они на основе SLC или в крайнем случае MLC, а SLC деградирует довольно долго в отличие от TLC и тем более QLC, особенно если учесть разницу в "нанометрах" старых "флешек" и новых, это называется тупиковая ветвь развития накопителей, ибо с каждым поколением ресурс работы/хранения все меньше и меньше у NAND памяти...

Так или иначе планшет требует чистки, а задняя крышка содержит в себе довольно много липкого покрытия "Soft-Touch", и тут я начал думать как это дело отчистить подручными средствами и при этом не сделать хуже, чем уже есть...

реклама

В общем притащил я бензин "галоша" и обезжириватель универсальный, а еще средство для снятия лака содержащее ацетон, "масляные вещества" решил даже не трогать...

Первым делом я решил опробовать заведомо рабочее средство с ацетоном, но мне однозначно не хватит одной бутылочки средства для снятия лака чтобы полностью снять липкую субстанцию.

Следующим в ход пошел обезжириватель универсальный ибо его у меня еще целая бутылка, но безрезультатно, липкой субстанции под названием "Soft-Touch" все равно на обезжириватель.

Бензин "галоша" тоже ничего не смог сделать с этой гадкой субстанцией.

реклама

Значит осталось только расходовать остатки средства для снятия лака с содержанием ацетона ибо другая "химия" мне под руку не попалась, если будет недостаточно то размешаю обычный ацетон с водой и продолжу...

Чтобы не израсходовать все свои запасы туалетной бумаги я вооружился тряпкой из микрофибры, и довольно быстро осознал что ничего не выйдет просто размазывая эту гадость под названием "Soft-Touch".

Недолго думая я нашел пластиковый шпатель для разборки смартфонов и заточил его, соскребать физически это покрытие оказалось гораздо эффективнее чем мазать "химией".

Примечательно что серийный номер проштампован в "Soft-Touch" покрытии, то есть нет покрытия - нет номера...

Я тряпку далеко не убирал ибо постоянно нужно было вытирать пальцы от налипшей жижи, иначе мой фотоаппарат тоже покрывался липкой субстанцией...

Собрав основную массу липкой субстанции я принялся протирать смоченной тряпкой, ацетон быстро выветривается потому нужно действовать быстро.

Местами "Soft-Touch" покрытие целиком слазит оголяя пластик, но в основном базовая матовая поверхность хорошо сидит на месте после протирки средством для снятия лака.

Но самое сложное было убрать слизь с закругленных частей корпуса где шпателем не выходит механически соскребать, очень много жидкости для снятия лака уходит на такие места...

Еще одно место, где покрытие "Soft-Touch" полностью облезло:

Небольшая поломка, но ничего критичного.

Выглядит уже гораздо лучше, правда почти все средство для снятия лака израсходовал, но теперь можно и прикоснутся к поверхности не приклеившись...

Серийный номер действительно впечатан в покрытие "Soft-Touch", если покрытие в данном месте полностью облезет то и серийному номеру можно сказать "прощай", хотя он и так конечному пользователю никакой пользы не приносит (разве что в редких гарантийных случаях), а так лишний корм для DRM-костылей.

Скорее всего покрытие полностью облезло именно в тех местах, где прикладывалось давление на поверхность во время использования планшета, это точно не жир от пальцев съел покрытие, ибо планшет всегда использовался в чехле.

Экран протер той же содержащей ацетон жидкостью, не рекомендую повторять подобное с жидкостями содержащими ацетон, в моем случае все хорошо, а в другом может и экран помутнеть...

Очевидно что аккумулятор разряжен и планшет включается только при подключении внешнего питания.

А так собственно выглядит чехол, совсем забыл его сразу сфотографировать.

Отключение внешнего питания сразу же спровоцирует отключение планшета ибо хоть и пишет 99% заряд, но аккумулятор не может поддерживать питание так как на самом деле разряжен и отключен контроллером.

Обычно если оставить подключенной зарядку то аккумулятор в итоге зарядится, но это может работать слишком медленно либо вообще придется доставать аккумулятор на зарядку от внешнего контроллера заряда.

Прошивка Android 4.2.2, я уже не помню какая именно из прошивок тут зашита, рут-права само собой на месте.

Процессор с архитектурой ARMv7, одно ядро в разгоне 1.1 ГГц, это его предел адекватный, 1.2 ГГц насколько помню уже жарит как не в себя и сбоит.

Браузер все еще работает, правда далеко не каждый сайт выйдет комфортно просматривать...

3 минуты загружался сайт и то не полностью все загрузилось...

Очевидно что процессору даже разгон не помогает и листать сайт быстро не выйдет в браузере.

Впрочем, если посмотреть на доступный объем ОЗУ то становится ясно почему браузер не способен нормально загрузить страницу в интернете, особенно если учесть что некоторые сайты могут гигабайтами ОЗУ потреблять...

Далее я решил посмотреть старые скриншоты и обнаружил что часть файлов повреждена, ох уж эта NAND...

Еще особо отмечу что root-права этому планшету жизненно необходимы, еще в 2015 году сервисы Google превращали данный планшет в "кирпич" максимально загружая процессор без каких-либо причин на это...

Если смартфон или планшет вдруг начинает лагать и зависать, первым делом следует избавляться от сервисов Google, эту подлость со стороны Google я уяснил в 2015-2016 годах и сталкиваюсь по сей день даже в относительно современных смартфонах, хотя и не всегда, скорее 50 на 50...

И раз уж взялся за планшет то следует его разобрать.

Под куском железа (радиатор) намазана КПТ-8, в те времена я мог намазать только КПТ-8, либо КПТ-19, эх хорошая была КПТ-19, но и КПТ-8 вполне неплоха, больше 4 лет прошло, а она все еще сохраняет консистенцию.

Системная плата типичная для большинства мобильных устройств, процессор на ножках. 

SOC Allwinner A13 DA004CA 3AF1.

Накопитель Toshiba JP3177 TC58TEG5DCJTA00, это NAND микросхема с DDR интерфейсом ёмкостью 2 ГБ, теперь понятно почему часть файлов оказалась испорчена пока планшет длительное время хранился и не использовался...

ОЗУ набрана двумя микросхемами GEIL CG1L256M88BA15DH, каждая по 256 МБ.

Wi-Fi модуль Realtek RTL8188ETV, за сенсор отвечает GSL2682, а за аккумулятор AXP209.

С обратной стороны платы ничего интересного нет.

В общем покрытие "Soft-Touch" в очередной раз удалось побороть, планшет конечно же слишком слаб на текущий момент, в интернете не выйдет посидеть через браузер, однако имея root-права можно и с пользой применить данное устройство.

Android конечно далеко не лучшая ОС из возможных, но даже на таком слабом устройстве можно запустить локальный веб-сервер простенький, тем более данный планшет поддерживает OTG, а там можно докинуть USB-Hub что дополнительно расширяет возможную сферу применений планшета.

Главное вовремя избавится от сервисов Google, иначе планшет превращается в "кирпич", как и многие смартфоны собственно отработавшие некий свой "срок" ведомый только Google, внезапно и беспощадно...

На этом все благодарю за внимание.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

google планшет nand flash prestigio запланированное устаревание nand flash деградация soft-feel soft-touch
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Чем заменить Jira и Confluence, если вы – российский программист
3
Обзор и тестирование игровой механической клавиатуры MSI Vigor GK71 Sonic
15
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime B660M-K D4
30
Обзор и тестирование ноутбука ASUS VivoBook Pro 16X OLED (N7600P)
7
Обзор игровой гарнитуры ASUS ROG Fusion II 500
13
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime H610M-D D4
8
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime H610M-K D4: бюджетный король III
12
Обзор и тестирование Mesh-набора ASUS ZenWiFi Pro XT12
10
Тестирование процессора Intel Core i3-12100 (Alder Lake)
37
Главные игры апреля 2022 года
13

Интересные материалы

Тестирование процессора Intel Core i3-12100 (Alder Lake)
8 апреля 2022 37
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime B660M-K D4
18 апреля 2022 30

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Магазины РФ продолжают скидывать цены на видеокарты – GeForce RTX 3070 подешевела до 93 000р
45
Флагманы NVIDIA дешевеют в российских магазинах – GeForce RTX 3080 Ti скинула 200 000 рублей
20
Binance ввела ограничения для всех граждан РФ и назвала сроки блокировки криптовалютных счетов
13
NVIDIA выпустила первые инженерные образцы GeForce RTX 4090 – старт продаж назначен на сентябрь 2022
13
Россиянам начали продавать серые карты Visa и Mastercard за 25-30 тыс. рублей
7
Сколько на самом деле должен стоить российский рубль – эксперты назвали справедливый курс рубля
33
Запасов электроники в РФ хватит на несколько месяцев, но на помощь спешит техника от дядюшки Ляо
17
10 лет на одной видеокарте – на что способна GeForce GTX 660 Ti в актуальных играх по мнению RG
10
Телескоп Хаббл обнаружил предка сверхмассивной черной дыры, скрывающегося у всех на виду
1
Графические процессоры RTX 3000 и RX 6000 с марта подешевели на 10 и 11% соответственно
+
Американский суд признал законность веб-скрейпинга
+
В Overwatch 2 были масштабно переработаны два из самых нелюбимых игроками персонажей первой части
4
БП стандарта ATX 3.0 смогут справиться с огромными всплесками энергопотребления будущих видеокарт
6
Процессоры AMD дешевеют на фоне укрепления курса рубля – Ryzen 7 5800X ниже рекомендованной цены
18
Онлайн-сервис «Фогейм» запустил продажу ключей игр из Steam и Ubisoft Connect
5
Ryzen 7 5800X3D продемонстрировал разочаровывающий результат, обойдя Ryzen 7 5800X всего на 3% в 4К
14
В Италии стартовала "Операция термостат" - она позволит отказаться от газа из России
27
Процессор AMD Ryzen 7 5800X3D с 3D V-Cache поступил в продажу
20
Valve нашла способ возобновить российским разработчикам выплаты от Steam
13
Льготы импортерам вместо импортозамещения – новая идея Правительства РФ
15

Популярные статьи

Видеокарты начали резко дорожать — кто виноват и что делать
46
Как я попробовал "облачный гейминг" и понял, что криптовалюта косвенно помогает цифровому порабощению
22
Чем заменить Jira и Confluence, если вы – российский программист
3
Обзор и тестирование игровой механической клавиатуры MSI Vigor GK71 Sonic
15
Замена изображений интерфейса Asus BIOS
18
Elden Ring: РПГ, Джордж Мартин и прочее
55
Spectrum был не просто компьютером — это была семья
24
Ядерная энергетика будущего, типы реакторов и перспективы развития
+
Как я расчехлил старый планшет Prestigio PMP3670B и боролся с покрытием "Soft-Touch"
+

Сейчас обсуждают

ЙожикВтумане
01:17
Вы то сударь не на заводах работаете,а на одной конкретной фабрике имени пригожина.
"АвтоВАЗ": автомобили Lada с автоматической коробкой передач закончились, и появятся минимум через год
-=LeKtoR=-
01:16
Много ли детей после колды или батлы начали с легкостью убивать людей?
Анонсирован Way of the Hunter — реалистичный симулятор охотника с действительно хорошей графикой
quidirrumabo
01:12
Ну наконец-то, а то думал, что сегодня скидок больше уже не будет.
Игровые видеокарты NVIDIA в магазинах РФ ощутимо подешевели – GeForce RTX 2060 скинула 70 000р
Alex23
01:10
3070 palit jetstream обрубок такой, я бы не стал брать даже за 93к, ее хоть как андервольти она все равно под 80С будет
Игровые видеокарты NVIDIA в магазинах РФ ощутимо подешевели – GeForce RTX 2060 скинула 70 000р
Виталий Шило
01:02
На самом деле общих игрушек у Спектрума и ранних PC, времен CGA-EGA, было достаточно много. Навскидку помню Barbarian и Freddy Hardest. И это уже "крутые" аркады второй половины 80х. Всякие Небулусы, ...
Spectrum был не просто компьютером — это была семья
Константин Шкурихин
00:58
Вообще мимо. Пусть разрабатывают - мне по фиг на "общую несерьёзность" и "мультяшность", от шутана я жду чего-то вообще противоположного.
Инсайдер: Ubisoft готовит «инновационный» мультиплеерный боевик
Константин Харинов
00:55
Чет эт ты вдруг на личность автора переходишь, он тебя как-то трогал что ли? Какая причина, может ты сам шизоид? описываешь то, чего нет - переходе к тебе на личности например с его стороны. Чел свою ...
Три причины, по которым мне пришлось бросить игру World of Tanks и в чем суть патента В. Кислого
Виталий Шило
00:55
По слухам, в бывший СССР попала какая-то большая партия этих компьютеров, не пользовавшихся спросом, из Венгрии или другой страны Восточной Европы. Столкнулся с ним внезапно в нашей глубокой провинции...
Spectrum был не просто компьютером — это была семья
DooC
00:53
Кто говорит что спектрум это херня прежде изучите на каком железе работала та же денди и SEGA MS,а потом и говорите что это фигня,к вашему сведенью не каждый в то время мог себе позволить дома ПК как ...
Spectrum был не просто компьютером — это была семья
Rey.B.
00:49
А что, в Европе с этого "выгодного производства на стороне", у кого-то благ добавилось? А вроде как напротив, они все в беспросветных долгах.
Valve нашла способ возобновить российским разработчикам выплаты от Steam
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем