За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

реклама

Вот и снова я столкнулся с покрытием "Soft-Touch", на этот раз случай весьма липкий, да и усугубилась ситуация отказом NAND памяти в виде MicroSD карты памяти которую я использовал в фотоаппарате.

Сначала просто фотоаппарат писал "Ошибка записи" и снимок с ошибкой терялся, а после и вовсе камера перестала работать с картой памяти:

анонсы и реклама RTX 3050 в Регарде сильно дешевле чем везде RTX 3070 Ti оч дешево в Регарде -200 000р на 3080 Gigabyte Gaming в Ситилинке RTX 3070 Ti Gigabyte Aorus дешевле чем везде <b>RTX 3070 заметно дешевле 100 тр</b> в Ситилинке 3060 дешевле всего в Регарде - смотри цену RTX 3090 в Регарде намного дешевле чем везде Топ видеокарта Nvidia с 48Gb за 1 млн рублей Вдвое подешевел i5 12600K - смотри цену -210 000р на 3080 Ti Asus STRIX в Ситилинке RTX 3060 Ti подешевела в два раза

Через адаптер карта памяти довольно сложно определялась в ПК, но остатки снимков я смог перенести на жесткий диск.

Потому вернемся к "софт-тач" покрытию, планшет спокойно хранился в своем родном чехле пока я не обнаружил его, но как только я достал его из чехла мои руки сразу же прилипли к планшету...

реклама

Планшет я когда-то модифицировал, для подзарядки припаял круглое гнездо от Nokia ибо MicroUSB постоянно ломался, а на процессоре установлена железная пластина для охлаждения в разгоне.

На этом моменте у меня отказала NAND MicroSDHC карта памяти от Transcend на 16 ГБ и фотоаппарат отказался с ней дальше работать, но я достал старую SD карту на 512 МБ и продолжил фотографировать.

Старые карты памяти гораздо надежнее ибо в большинстве своем они на основе SLC или в крайнем случае MLC, а SLC деградирует довольно долго в отличие от TLC и тем более QLC, особенно если учесть разницу в "нанометрах" старых "флешек" и новых, это называется тупиковая ветвь развития накопителей, ибо с каждым поколением ресурс работы/хранения все меньше и меньше у NAND памяти...

Так или иначе планшет требует чистки, а задняя крышка содержит в себе довольно много липкого покрытия "Soft-Touch", и тут я начал думать как это дело отчистить подручными средствами и при этом не сделать хуже, чем уже есть...

реклама

В общем притащил я бензин "галоша" и обезжириватель универсальный, а еще средство для снятия лака содержащее ацетон, "масляные вещества" решил даже не трогать...

Первым делом я решил опробовать заведомо рабочее средство с ацетоном, но мне однозначно не хватит одной бутылочки средства для снятия лака чтобы полностью снять липкую субстанцию.

Следующим в ход пошел обезжириватель универсальный ибо его у меня еще целая бутылка, но безрезультатно, липкой субстанции под названием "Soft-Touch" все равно на обезжириватель.

Бензин "галоша" тоже ничего не смог сделать с этой гадкой субстанцией.

реклама

Значит осталось только расходовать остатки средства для снятия лака с содержанием ацетона ибо другая "химия" мне под руку не попалась, если будет недостаточно то размешаю обычный ацетон с водой и продолжу...

Чтобы не израсходовать все свои запасы туалетной бумаги я вооружился тряпкой из микрофибры, и довольно быстро осознал что ничего не выйдет просто размазывая эту гадость под названием "Soft-Touch".

Недолго думая я нашел пластиковый шпатель для разборки смартфонов и заточил его, соскребать физически это покрытие оказалось гораздо эффективнее чем мазать "химией".

Примечательно что серийный номер проштампован в "Soft-Touch" покрытии, то есть нет покрытия - нет номера...

Я тряпку далеко не убирал ибо постоянно нужно было вытирать пальцы от налипшей жижи, иначе мой фотоаппарат тоже покрывался липкой субстанцией...

Собрав основную массу липкой субстанции я принялся протирать смоченной тряпкой, ацетон быстро выветривается потому нужно действовать быстро.

Местами "Soft-Touch" покрытие целиком слазит оголяя пластик, но в основном базовая матовая поверхность хорошо сидит на месте после протирки средством для снятия лака.

Но самое сложное было убрать слизь с закругленных частей корпуса где шпателем не выходит механически соскребать, очень много жидкости для снятия лака уходит на такие места...

Еще одно место, где покрытие "Soft-Touch" полностью облезло:

Небольшая поломка, но ничего критичного.

Выглядит уже гораздо лучше, правда почти все средство для снятия лака израсходовал, но теперь можно и прикоснутся к поверхности не приклеившись...

Серийный номер действительно впечатан в покрытие "Soft-Touch", если покрытие в данном месте полностью облезет то и серийному номеру можно сказать "прощай", хотя он и так конечному пользователю никакой пользы не приносит (разве что в редких гарантийных случаях), а так лишний корм для DRM-костылей.

Скорее всего покрытие полностью облезло именно в тех местах, где прикладывалось давление на поверхность во время использования планшета, это точно не жир от пальцев съел покрытие, ибо планшет всегда использовался в чехле.

Экран протер той же содержащей ацетон жидкостью, не рекомендую повторять подобное с жидкостями содержащими ацетон, в моем случае все хорошо, а в другом может и экран помутнеть...

Очевидно что аккумулятор разряжен и планшет включается только при подключении внешнего питания.

А так собственно выглядит чехол, совсем забыл его сразу сфотографировать.

Отключение внешнего питания сразу же спровоцирует отключение планшета ибо хоть и пишет 99% заряд, но аккумулятор не может поддерживать питание так как на самом деле разряжен и отключен контроллером.

Обычно если оставить подключенной зарядку то аккумулятор в итоге зарядится, но это может работать слишком медленно либо вообще придется доставать аккумулятор на зарядку от внешнего контроллера заряда.

Прошивка Android 4.2.2, я уже не помню какая именно из прошивок тут зашита, рут-права само собой на месте.

Процессор с архитектурой ARMv7, одно ядро в разгоне 1.1 ГГц, это его предел адекватный, 1.2 ГГц насколько помню уже жарит как не в себя и сбоит.

Браузер все еще работает, правда далеко не каждый сайт выйдет комфортно просматривать...

3 минуты загружался сайт и то не полностью все загрузилось...

Очевидно что процессору даже разгон не помогает и листать сайт быстро не выйдет в браузере.

Впрочем, если посмотреть на доступный объем ОЗУ то становится ясно почему браузер не способен нормально загрузить страницу в интернете, особенно если учесть что некоторые сайты могут гигабайтами ОЗУ потреблять...

Далее я решил посмотреть старые скриншоты и обнаружил что часть файлов повреждена, ох уж эта NAND...

Еще особо отмечу что root-права этому планшету жизненно необходимы, еще в 2015 году сервисы Google превращали данный планшет в "кирпич" максимально загружая процессор без каких-либо причин на это...

Если смартфон или планшет вдруг начинает лагать и зависать, первым делом следует избавляться от сервисов Google, эту подлость со стороны Google я уяснил в 2015-2016 годах и сталкиваюсь по сей день даже в относительно современных смартфонах, хотя и не всегда, скорее 50 на 50...

И раз уж взялся за планшет то следует его разобрать.

Под куском железа (радиатор) намазана КПТ-8, в те времена я мог намазать только КПТ-8, либо КПТ-19, эх хорошая была КПТ-19, но и КПТ-8 вполне неплоха, больше 4 лет прошло, а она все еще сохраняет консистенцию.

Системная плата типичная для большинства мобильных устройств, процессор на ножках.

SOC Allwinner A13 DA004CA 3AF1.

Накопитель Toshiba JP3177 TC58TEG5DCJTA00, это NAND микросхема с DDR интерфейсом ёмкостью 2 ГБ, теперь понятно почему часть файлов оказалась испорчена пока планшет длительное время хранился и не использовался...

ОЗУ набрана двумя микросхемами GEIL CG1L256M88BA15DH, каждая по 256 МБ.

Wi-Fi модуль Realtek RTL8188ETV, за сенсор отвечает GSL2682, а за аккумулятор AXP209.

С обратной стороны платы ничего интересного нет.

В общем покрытие "Soft-Touch" в очередной раз удалось побороть, планшет конечно же слишком слаб на текущий момент, в интернете не выйдет посидеть через браузер, однако имея root-права можно и с пользой применить данное устройство.

Android конечно далеко не лучшая ОС из возможных, но даже на таком слабом устройстве можно запустить локальный веб-сервер простенький, тем более данный планшет поддерживает OTG, а там можно докинуть USB-Hub что дополнительно расширяет возможную сферу применений планшета.

Главное вовремя избавится от сервисов Google, иначе планшет превращается в "кирпич", как и многие смартфоны собственно отработавшие некий свой "срок" ведомый только Google, внезапно и беспощадно...

На этом все благодарю за внимание.