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Недавно я уже писал о проблеме 4090 с новым коннектором 12VHPWR, и даже предложил варианты способные заменить полыхающую новинку, но я тогда не проверял ничего под реальной нагрузкой.

Как производители выпускают бессмысленный мусор за деньги потребителей - проблема 4090 (12VHPWR)

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Конечно же NVIDIA не могла остаться в стороне, и во всём оказались виноваты пользователи которые "неправильно" подключали коннектор питания, видите ли, нужно сначала подключить питание к видеокарте, и только после этого вставлять видеокарту в ПК рассматривая под микроскопом до конца ли вставился "не проблемный" коннектор, правда непонятно что делать если коннектор физически не влазит до конца...

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У меня как раз есть одна проблемная видеокарта от NVIDIA, правда проблема с ней не в горящих коннекторах питания, а в запланированном устаревании когда термопаста под крышкой ГП высыхает препятствуя охлаждению, и обычный пользователь ничего с этим не может сделать...

Называется это недоразумение запланированного устаревания Palit GeForce GTX 570 Sonic Platinum с питанием 8+6 Pin, через такую комбинацию коннекторов официально допустимая мощность выходит 225 Вт, у видеокарты TDP на уровне 219 Вт, что входит в возможности коннекторов питания 8+6 Pin.

На сайте Palit конечно же не осталось никакой информации про GTX 570, я надеялся там узнать полные характеристики видеокарты, но производители явно не заинтересованы сохранять информацию о старых своих продуктах, как говорят, все новое это хорошо забытое старое...

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Говоря про "все новое это хорошо забытое старое" можно привести отличный пример с видеокартами, взять технологию тайловой отрисовки.

Из книги "Мураховский В.И. - Железо ПК. Новые возможности", 2006 год.

Даже не представляю как NVIDIA и AMD до подобных "инновационных" технологий "догадываются" вообще, особенно когда NVIDIA просто взяли и реализовали "Tile Based Rendering" абсолютно не рассказывая о ней даже...

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Но вернемся к несчастным коннекторам питания.

Хотя сначала нужно обслужить видеокарту и сточить крышку чипа, ибо между крышкой и кристаллом просто огромный зазор, что негативно влияет на температуры чипа, Кто-то скажет чтобы я содрал компаунд с подложки, но это слишком рискованно...

Palit GTX 570 Sonic Platinum просто ужасна в обслуживании, разобрать систему охлаждения то еще приключение, а еще можно заметить качественные податливые прокладки, если такие будут испорчены при разборке, то не будет никаких проблем их превратить в "жидкий" вариант и применить снова без особых потерь теплопроводящих свойств.

И немного ужасов для людей считающих, что пропаянные трубки в радиаторе сразу увеличивают эффективность радиатора во много раз... Нет, не увеличивают, это типичная пайка радиаторов в производстве, и сказать что такая пайка многократно улучшит передачу тепла я не решусь...

Хотя и про это я уже писал ранее: Как я модифицировал свою 2U башню по советам "экспертов" и получил только лишние проблемы.

Крышка ГП просто намертво присосалась к пятке радиатора, вот поэтому разбирать Palit GTX 570 Sonic Platinum сущий ад если она не скальпирована... А ведь мне нужно немного сточить крышку, чтобы сократить расстояние до кристалла и улучшить передачу тепла...

И в целом у меня получилось задуманное, конечно, крышка все еще лежит на компаунде от NVIDIA, но зазор явно сократился между кристаллом и крышкой, это уже гораздо лучше, чем было.

На этом крышку я оставлю в покое.

Скажу сразу, у меня нет XT30/XT60 коннекторов, которые рассматривал как замену 12VHPWR, но у меня есть MT60, он не подходит по конструкции для пайки в видеокарту, но я и не собираюсь паять к текстолиту...

Тем более суть совсем не в получении эстетически красивой конструкции, моя текущая задача проверить лишь одно, сможет ли один такой маленький коннектор заменить спагетти из 8+6 Pin.

Тем более у моего блока питания уже есть один коннектор формата MT60, так что половина работы уже давно сделана, нужна просто видеокарта с гнездом MT60.

Конечно же я возьму соответствующие провода (4 кв. мм.) для нового гнезда питания в GTX 570, они не в силиконовой изоляции и довольно жесткие, но опять же повторяю, цель не эстетика, главное проверить сможет ли малютка MT60 заменить пачку из заводских 8+6 Pin VGA.

Провода нужно подготовить, этим и занимаюсь сейчас, самодельный аккумуляторный паяльник пока выдерживает нагрузку...

Коннектор спаян, к сожалению третье фото получилось смазанным, но ничего страшного.

Теперь переходим к видеокарте, прежде всего я составил карту гнезд питания, один контакт из 8 Pin коннектора используют для мониторинга подключения видеокарты, контакты обозначенные как "N/A" я не смог найти на самой плате видеокарты, возможно они не задействованы никак.

В любом случае коннекторы блока питания все соединены на плате блока питания в две шины, "земля" и "+12в", так что ничего сложного нет, нужно просто все соединить соблюдая полярность.

С видеокартой самодельный аккумуляторный паяльник уже не справился, можно конечно высаживая аккумуляторы кое-как прихватить, но сейчас лучше взять более подходящее паяло...

В общем работа проделана, провода припаяны.

Дополнительно припаиваю провода для мониторинга напряжений во время нагрузки.

Первое включение завершилось неудачей, видеокарта не хотела стартовать, и я уже знал где "зарыта свинья", некоторые возможно уже догадались почему у меня не заработала видеокарта, но про это чуть позже.

Сейчас отлично видна разница между двумя проводами от коннектора MT60 и горстью спагетти от заводских 8+6 Pin, я ведь не старался делать "красиво", но 2 жирных провода явно аккуратнее будут чем заводские макароны в количестве 14 шт.

А теперь я вернусь к видеокарте, и обману её сняв перемычку с контакта определяющего подключение коннектора, судя по всему это недоработка Palit, при слишком хорошем качестве проводов видеокарта не позволяет запустить себя.

Можно было конечно задействовать третий контакт коннектора MT60 специально для лишней петли ради видеокарты, но я решил не усложнять себе жизнь и просто воткнуть отросток стандартного коннектора питания, который скажет видеокарте, что провода довольно "среднего" качества и можно работать с ними.

Или вовсе добавить резистор который бы имитировал "правильное" сопротивление тем самым всегда говоря видеокарте, что питание подключено, но это не стоит делать.

Причем особо важно отметить, заводские "2 Pin" что подключены чисто для датчика видеокарты сидят в гнезде как "сопля", чуть дернуть и этот отросток вылетает из гнезда, заводской контакт в штекере явно износился и угрожает "полыхнуть", если бы на него приходила нагрузка...

И вот система запущена.

Настало время тестов, в простое напряжение 11.98в, при нагрузке перед коннектором MT60 напряжение снизилось до 11.75в, на самом блоке питания будет чуть выше напряжение за счет потерь на проводах до коннектора, но это не важно сейчас, важно что на видеокарту приходит 11.62в.

Потери между входом коннектора и точной на текстолите видеокарты вышли на уровне 0.13в, это весьма отличный результат учитывая что я измеряю потери "хвоста" целиком.

А теперь смотрю потери только на коннекторе MT60 без учета потерь на проводе между видеокартой и коннектором.

До коннектора получились те же 11.75в, после коннектора 11.67в, потери напряжения на коннекторе MT60 вышли на уровне ~0.08в, будет ли коннектор с таким уровнем потерь выделять много тепла и тем более выгорать? Определенно нет.

Если посчитать, то через "хвостик" из 4 кв. мм. медных проводов суммарной длинной ~26 см., протекала мощность около ~235 Вт, что немного выше нормы для 8+6 Pin, но тут уже можно списать на погрешность, итого выходит что 219 Вт написанные в GPU Caps Viewer говорят о потребляемой мощности видеокартой от коннектора 8+6 Pin без учета PCI-e слота.

Хотя если учесть один проводок "земли" торчащий специально для датчика видеокарты, то погрешность объяснима, хотя качество контакта "неучтенного" проводка "земли" я уже говорил какое, чуть дернуть и он с радостью вылетает без усилий из гнезда, так что максимум на "погрешность" он и мог отработать дополняя обычную погрешность измерений и расчетов...

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Заключение

Конечно, вместо XT60 я применил более скромный MT60, но даже MT60 смог с огромным запасом выдержать нагрузку от Palit GeForce GTX 570 Sonic Platinum полностью заменив собой заводские "спагетти" из 8+6 Pin, при этом я использовал только два провода из трёх возможных.

На коннекторе потерялось всего ~0.08в во время нагрузки, это просто мизерные потери по сравнению с заводскими вариантами подключения 8+6 Pin, потери на которых могут достигать 0.2 - 0.5в в зависимости от качества коннекторов, степени износа, а так же от дисбаланса нагрузки между каждым из 14 проводков...

Как можно заметить, коннекторы MT60/XT60 в принципе лишены такого недостатка, как дисбаланс нагрузки между жилами, и выгорание отдельных жил просто невозможно ввиду наличия всего двух жил питания.

Конечно, подключение коннектора питания я реализовал в виде "хвоста", и мне следовало бы взять вместо MT60 коннектор XT60, а вместо обычного провода сечением 4 кв. мм., взять мягкий провод в силиконовой изоляции, но я использовал то что у меня было в наличии.

Для производителей есть любые варианты XT60 коннекторов, даже для SMD монтажа если совсем уж отсталое производство, но учитывая какие сложные конструкции производители реализуют, для них нет абсолютно никаких проблем, чтобы внедрить подобные коннекторы в прожорливые видеокарты.

Таким образом я успешно заменил стандартные 8+6 Pin всего одним скромным MT60, причем явно с огромным запасом по мощности питания видеокарты Palit GTX 570 Sonic Platinum.

Почему производители выпустили полыхающий 12 контактный 12VHPWR на фоне действительно надежных и простых коннекторов? Я думаю дело в запланированном устаревании, ибо NVIDIA и партнерам крайне выгоден ненадежный коннектор питания, ведь вину за его выгорание перекладывают на пользователей, а значит гарантия бесполезна и пользователь будет вынужден платить за ремонт или новую видеокарту, учитывая стоимость RTX 4090 пользователь скорее заплатит за замену гнезда до следующего фейерверка...

Особенно забавен факт, что для питания старой GTX 570 могли применить до 14 силовых контактов в составе конфигурации 8+6 Pin, а в составе 12VHPWR в наличии всего 12 силовых контактов, причем явно меньшего сечения, ухудшение технических характеристик на лицо, но официально виноват все равно пользователь...

В этом еще закралась и некомпетентность разработчиков нового полыхающего коннектора питания, мало того что уменьшили физический размер контактов, так еще и количество рабочих контактов стало меньше по сравнению даже с 8+8 Pin, где было 8 рабочих контактов "земля" + 6 рабочих контактов "+12в", и еще 2 контакта "земли" под служебные задачи, что в сумме 14 силовых контакта и 2 служебных, когда у 12VHPWR всего 12 силовых контактов, но при этом 4 служебных...

Итого 12VHPWR фактически уступает даже старым 8+8 Pin, со всеми полыхающими последствиями при любом поводе... И ладно если бы новый коннектор заявили хотя бы до 300 Вт, 8+8 Pin как раз рассчитаны на мощность до 300 Вт, но 12VHPWR заявили на мощность в 600 Вт!

При этом я что-то не заметил позолоты на контактах нового гнезда и коннектора, чтобы хоть как-то оправдать безумные 600 Вт для коннектора технически уступающего старому "набору" из 8+8 Pin VGA.

Безусловно что подключать любые соединения нужно правильно, но это не отменяет того, что сами соединения должны быть надежными, особенно когда речь заходит про мощности за пределами 500 Вт, в особенности если это быстроразъёмное соединение работающее при низком напряжении!

Забавно, но по характеристикам один XT60 способен комфортно выдерживать мощность в районе ~500 Вт, максимальная продолжительная мощность около 700 Вт, ну а пиковая мощность в течении 1-2 минут в районе 1 кВт при напряжении 12в соответственно.

Технически один XT60 коннектор способен заменить опасный 12VHPWR, и мои эксперименты с MT60 лишь подтверждают это, ну а если максимально надежно, то всегда есть XT90 способный в комфортном режиме держать ~700-1000 Вт мощности, и более 1.2 кВт при кратковременных нагрузках.

Было бы желание и RTX 4090 могла иметь надежный коннектор питания с аккуратными мягкими проводами не требующими никаких оплеток, чтобы скрыть "спагетти", но увы, NVIDIA захотели больше денег, и они нашли отличный способ заработка установив 12VHPWR в видеокарты за 1500$+, главное грамотно переложить вину на пользователя за сгоревшую видеокарту...

И да, я ни в коем случае не рекомендую использовать MT60 коннектор, я его использовал просто потому что у меня нет XT60 коннекторов, почему же так? Коннектор MT60 при сильном желании и усилии можно вставить неправильно, ибо он симметричный с одним ключом, тем временем XT60/XT90 невозможно подключить неправильно.

На этом все, благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.



