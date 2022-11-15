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Как производители выпускают бессмысленный мусор за деньги потребителей - проблема 4090 (12VHPWR)

Появился новый стандарт коннектора питания 12VHPWR, и он уже доставил проблем уничтожая оборудование пользователей задолго до истечения гарантийного срока, при этом можно заметить некоторые попытки переложить вину на пользователей...
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Появился новый стандарт коннектора питания 12VHPWR, и он уже доставил проблем уничтожая оборудование пользователей задолго до истечения гарантийного срока, при этом можно заметить некоторые попытки переложить вину на пользователей...

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В чем собственно проблема нового коннектора питания? Ведь даже директор отдела исследований и разработок Corsair сказал что виноваты по сути сами пользователи, а не коннекторы... Нужно просто "корректно" вставлять коннектор в гнездо прикладывая определенные усилия...

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Только есть один нюанс, раньше производители видеокарт располагали коннекторы питания таким образом, чтобы любые усилия при подключении/отключении приходились строго на стенку корпуса, за которую закреплена видеокарта.

Таким образом подключая и отключая коннекторы нет особых нагрузок на системную плату, слот PCI-e и саму видеокарту, все нагрузки уходят в стенку корпуса и совсем незначительно в слот PCI-e, это правильное расположение коннекторов питания которое производители нагло игнорируют, и можно встретить разве что в редких случаях либо в старых видеокартах.

В современных же видеокартах ситуация совсем иная, производители прекрасно понимают что каждая испорченная вещь это прибыль на продаже "нового"...

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Таким образом коннекторы питания сместились на боковину видеокарты, причем в самый край видеокарты создавая рычаг многократно увеличивающий усилие на слот PCI-e, а винт удерживающий видеокарту в корпусе работает как стопор лишь усиливая действие "рычага" тем самым ломая системную плату при достаточном усилии во время подключения, это 100% не гарантийные случаи, пользователь ведь сам сломал, производитель просто немного помогает это сделать.

Впрочем, это понятно любому человеку который не прогуливал школу, в частности уроки физики, даже взять монтировку, наглядный пример рычага предназначенного для выдергивания гвоздей и разборки чего-либо где нужны большие усилия, правда вот поверхность под точкой опоры монтировки обычно продавлена после вытаскивания гвоздя, и такой опорой в случае видеокарты выступает системная плата...

Упрощенная иллюстрация.

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Можно конечно сказать что подключать питание к видеокарте сбоку удобнее, но это не так если учесть необходимость придерживать карту при подключении, так как если этого не делать, то есть риск испортить системную плату в зависимости от жесткости корпуса, а современные корпуса в подавляющем большинстве делают из "фольги" которую можно пальцами согнуть...

Плюс не стоит забывать что провода от коннекторов питания в современных видеокартах мешают работе системы охлаждения попросту перекрывая зазор для отвода нагретого воздуха.

Итого имеем нелогичную с технической точки зрения и даже опасную конструкцию, которой производители добавляют еще более проблемный коннектор 12VHPWR, что явно требует еще больше усилий для установки чем старые варианты...

Очевидно, что пользователи не хотят сломать видеокарту, за которую уже заплатили в полной мере и даже больше, и тем более системную плату чрезмерным усилием при подключении коннекторов, и это приводит к тому, что коннекторы невозможно порой до конца установить в гнездо, а это уже приводит к выгоранию... Можно сколько угодно винить пользователей за то что они "неправильные", но на самом деле виноват "12VHPWR" и его разработчики, а если учесть мощность возложенную на коннектор...

Я могу порекомендовать только обходить стороной видеокарты с гнездом 12VHPWR, с точки зрения запланированного устаревания "новинка" прекрасно себя показала даже не отработав гарантию уничтожая оборудование пользователей...

А производителям я могу порекомендовать не изобретать "велосипед", а взять проверенные варианты и использовать в прожорливых видеокартах, уже давно существуют XT30, MT30, XT60 и прочие надежные коннекторы рассчитанные для работы в условиях вибрации и больших токов при низком напряжении.

Даже у китайцев 1 гнездо XT60PW стоит около 30 российских рублей, разумеется поштучно их не продают так как эти коннекторы слишком дешевые чтобы поштучно продавать, я очень сомневаюсь что новый 12VHPWR стоит дешевле уже проверенных временем и надежных XT30/XT60 коннекторов.

Для особо некомпетентных производителей есть даже SMD варианты, даже отверстия в плате не нужно подготавливать для надежной пайки токоведущих частей гнезда...

Неправильное подключение коннектора абсолютно исключено благодаря конструкции, а позолоченные 4 лепестка в коннекторе обеспечивают надежный контакт внутри гнезда, ибо они еще подпружинены, говоря про надежность таких коннекторов достаточно сказать что их устанавливают в мототехнику, электро самокаты и дроны, а там условия с нагрузками и вибрациями гораздо более жесткие чем в обычном ПК...

Технически один маленький XT30 рассчитан на ток до 30 Ампер, при 12в это выходит до 360 Вт на один коннектор, но разумеется одним коннектором подключить RTX 4090 не выйдет, нужно брать более массивный XT60 способный уже до 700 Вт выдержать, а там уже и провода слишком массивные будут по сечению.

Но массивные провода можно избежать используя несколько менее массивных XT30.

И вместо того, чтобы изобретать опасные виды коннекторов (12VHPWR) сжигая пользователям вещи (а может и дома в случае пожара), производителям видеокарт следовало бы задуматься над внедрением парочки XT30 коннекторов, и желательно поближе к корпусу, чтобы не перегружать системные платы и PCI-e слоты чрезмерным давлением при подключении коннекторов питания...

Да, нужно будет поработать над дизайном платы, но разве это проблема?

На одну RTX 4090 будет достаточно с огромным запасом трёх XT30 коннекторов питания, при этом если даже пользователь не до конца вставит XT30 коннектор, это не приведет к проблемам, ведь эти коннекторы имеют подпружиненные лепестки которые даже при не полном вхождении выдерживают значительные нагрузки.

Бонусом сами гнезда и провода коннекторов способны отводить большое количество тепла от места контакта, тем самым поддерживая низкое сопротивление не позволяя точкам контакта разогреваться.

Если же производителю видеокарты нужно особое соединение с блоком питания, то не вижу никаких проблем вывести диагностические провода отдельным коннектором, это гораздо надежнее будет чем лепить все в один силовой коннектор, тем более необходимости в таких вещах обычно нет абсолютно никакой, разве что считать из блока питания серийный номер и заблокировать в каких-либо сервисах/приложениях/ОС конкретный набор оборудования...

Ну а производителям блоков питания от этого даже будет выгода, не нужно будет плести спагетти из проводов, достаточно 2 мягких провода в силиконовой изоляции на один XT30 коннектор, а пользователю будет бонус в виде эстетического вида, ведь уложить 2 аккуратных, в меру толстых провода с мягкой силиконовой изоляцией многократно проще чем плести ATX спагетти и мучиться когда многожильный коннектор с большим усилием влазит в гнездо видеокарты продавливая системную плату...

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Прочие виды соединений

Особый раздел я заведу специально для людей которые не особо разбираются в электротехнике, и могут принять в использование откровенно вредные советы из некоторых статей:

Первый пример из статьи: Коннекторы что предлагает автор это "DJ70253A-9.5", пропускаемый ток по разным источникам до 60-80А что теоретически до 0.7-1 кВт по мощности выходит, но это максимальные рабочие параметры, да и сам разъем весьма габаритный... Крайне сомнительно для использования в видеокартах.

Второй пример уже явно из разряда вредных советов, затрагивает клеммные колодки, абсолютно ненадежное решение учитывая качество большинства экземпляров на рынке... Скажу больше, клеммные колодки даже при соблюдении рабочих параметров порой выгорают от любой мелочи, достаточно просто "не так" подвинуть провод зажатый в колодке.

Третий пример из статьи касающийся использования коннекторов вроде ABB я не могу назвать вредным, но надежным тоже не назову как это делает автор статьи, любые винтовые соединения необходимо обслуживать, иначе можно внезапно нарваться на выгорание не только проводника, но и самого зажима.

Плюс не стоит забывать что такие соединения нужно зажимать динамометрической отверткой, иначе соединение будет "как повезет".

А по поводу слов автора что через такой коннектор можно будет и два киловатта пустить, конечно можно, но только при соблюдении условий эксплуатации! Пожалуйста, воздержитесь от глупостей устанавливая коннекторы под напряжение 12в с огромными токами когда их рассчитывали на работу в сети 250в с относительно малыми токами, мощность может быть и одинаковая выйдет, но коннектор может и не пережить резкую "смену ориентации"...

Последний пример затрагивает WAGO, да не простые, а разъемные... Результат установки подобных вещей под низкое напряжение с высокими токами это чистая лотерея, никто бы не брал в руки паяльник если бы подобные соединения всегда давали качественный долговременный контакт, все макетные платы сразу же отправлялись бы на объекты для которых разрабатывались, без разборки собранные прямо на макетных платах с быстрозажимными площадками, но так никто не делает в здравом уме, ибо давать гарантию будет проблематично в отличие от пайки.

В общем ничего реально полезного, только перебор едва пригодных и порой даже опасных для реального применения вариантов...

На всякий случай наглядно покажу какова "надежность" многих винтовых клеммных колодок, чтобы не возникало чувства у неопытных людей, что клеммными колодками можно сделать максимально надежное соединение, и это у меня еще резьба не сорвалась под болтом, бывает и такое...

А что насчет остального, я не представляю себе пользователя, который будет каждый проводок по отдельности подключать к видеокарте, а потом еще следить и подтягивать винты в тех же ABB коннекторах, при этом еще соблюдая полярность...

Это скорее были способы вызвать массовые пожары в домах пользователей ПК...

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Заключение

Производители бессмысленно все усложнили выпустив новый коннектор питания видеокарт, при этом создали реальную опасность возникновения пожара... А кто же виноват? Конечно же пользователь который не до конца впихнул невпихуемое...

Думаю многие сталкивались со сложностями подключения 24 Pin к материнской плате, особенно если коннектор блока питания немного не подходит по габаритам к гнезду системной платы, и вот производители сделали подобный ужас для видеокарт.

Несколько XT30 коннекторов легко решили бы все проблемы с питанием прожорливых видеокарт, а в меру толстые, но мягкие провода в силиконовой изоляции решили бы множество эстетических и технических проблем с укладкой самих проводов, но производителям важнее деньги, как показывает практика, они не заинтересованы в действительно надежных коннекторах для питания видеокарт...

Но в этот раз производители перегнули палку, коннекторы оказались слишком ненадежными, а некоторые эксперты (из Corsair) при этом пробуют перекладывать вину на пользователей, даже несмотря на то, что коннекторы были в комплекте с видеокартами от NVIDIA, якобы пользователи сами виноваты, что не до конца смогли вставить 12VHPWR коннектор, боюсь представить что будет если на рынке будет наводнение ширпотреба от неизвестных производителей...

И еще раз предостерегу людей, которые думают раз выключатель на 250в переменного тока способен выдержать 1000 Вт, то этот же выключатель такую же мощность выдержит и при напряжении 12в постоянного тока, нет, не выдержит, даже не пытайтесь, в лучшем случае просто могут быть проблемы с контактом, в худшем уже идет минимум пожар...

В любом случае уже давно есть проверенные временем надежные коннекторы вроде XT30/60 и т.п., их специально разрабатывали для работы в среде постоянного тока при высоких мощностях, они просты как палка и камень, и то что делают производители для видеокарт выпуская 12VHPWR выглядит довольно странно на этом фоне.

Не понравился XT30? Ну сделайте подобный коннектор с нуля, учитывая простоту конструкции это не вызовет никаких сложностей, сомнительный и переусложненный 12VHPWR ведь смогли сделать...

Впрочем, какое дело производителям до того, что у пользователей выгорают новые 12VHPWR, а за ними и дорогое оборудование, им судя по всему лишь бы грамотно отказать в гарантии и максимально переложить ответственность за любые проблемы на самих пользователей...

Настоящие инженеры видимо уже давно перевелись, а подобными опасными разработками (12VHPWR) заведуют явно маркетологи не осознающие, что они собственно делают, радует лишь одно, AMD судя по всему не будут использовать полыхающую "новинку" в своих видеокартах.

На этом все, благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.

Источник фото Reddit.
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Теги

nvidia atx проблема 12vhpwr 4090 запланированное устаревание производители питание коннектор
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