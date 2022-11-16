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Рассказываю о дешевом способе получения жидких термопрокладок

Жидкие термопрокладки незаменимая вещь при ремонте видеокарт и ноутбуков, производители конечно же с радостью продают такие "прокладки" гораздо дороже обычных термопрокладок, но далеко не все понимают что жидкие прокладки это по сути полуфабрикат с накрученной стоимостью...
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Жидкие термопрокладки незаменимая вещь при ремонте видеокарт и ноутбуков, производители конечно же с радостью продают такие "прокладки" гораздо дороже обычных термопрокладок, но далеко не все понимают что жидкие прокладки это по сути полуфабрикат с накрученной стоимостью...

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Собирая Asus Radeon HD 4870 я столкнулся с разрушенной прокладкой под радиатором охлаждения цепей питания ГП, внимательно оценив прокладку и её свойства, было решено сделать из неё новые прокладки, и это отлично сработало.

Чуть позже я срезал выступившие за пределы радиатора куски прокладок, заполнение идеальное, на этом моменте стало ясно что это и есть ничто иное как "жидкая" термопрокладка...

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Да, она не текучая, но и заводские варианты жидких прокладок тоже не текучие, они не должны быть текучими, их задача хорошо заполнять зазор между элементами выдавливаясь при излишках.

И тут я достал старый хлам, у меня были куски разных прокладок довольно мягкой консистенции, в том числе большая прокладка от системной платы MSI 970A G46, еще куски черных прокладок от Sapphire R9 390X Nitro, все перемешал в несколько мягких и податливых комочков.

Получившиеся жидкие прокладки довольно грязные так как сняты уже с использованных комплектующих, и практически все с пылью из воздуха, но это сделано из мусора который все равно никуда не применил бы в изначальном виде.

Получившийся результат меня более чем радует, такие комочки можно теперь и применить там где заводские прокладки уже разрушились, при этом такие прокладки точно не "потекут" и не загадят текстолит выделениями, они уже сбалансированы и не выделяют ничего лишнего.

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Маленький комочек это смесь из двух больших, тоже вполне рабочий вариант.

Но подойдут не любые прокладки для преобразования в "жидкий" вариант, сами прокладки должны быть изначально изготовлены в "жидком" варианте и быть податливыми, по сути производитель делает жидкие прокладки, а потом их формует в классический вид, но это было раньше, сейчас производители поняли что полуфабрикат в виде жидких прокладок можно продавать с ценником выше крыши как "инновацию"...

Вот один комочек стал еще больше поглотив в себя дополнительную массу... При этом общая консистенция становилась только лучше и податливее с каждой новой поглощенной прокладкой.

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Но как я уже говорил ранее, не любые прокладки могут быть переведены в "жидкое" состояние, китайская дешевая голубая прокладка слишком сухая для этого... Ну а еще не подходят для такого преобразования заводские плотные прокладки, в том числе резиновые на растяжение, они уже окончательно сформированы и не могут изменить свою форму.

Китайская прокладка просто слишком сухая, и я добавил к ней более жидкие кусочки, в итоге мне удалось все перемешать примерно до однородной консистенции, и такой мутант очень даже хорошо приклеивается к поверхностям без труда принимая любую форму.

В итоге у меня стало немного меньше мусора, и появилось немного полезных вещей которые однозначно будут нужны при работе с компьютерными комплектующими, конечно же получившиеся жидкие прокладки были герметично упакованы, чтобы избежать высыхания и потерю свойств.

Что до теплопроводящих свойств, то с ними ничего особенного, вполне обычные для обычных заводских прокладок, только эти прокладки стали "жидкими" и могут принять любую форму исключая повреждение комплектующих при установке системы охлаждения.

Получившиеся комочки явно более плотные чем заводской полуфабрикат, но свою задачу они выполняют прекрасно выдавливаясь из зазора во время установки системы охлаждения, HD 4870 тому доказательство.

И да, я говорю не о производстве "жидких прокладок", я говорю о способе получения, а получить можно из ноутбуков и видеокарт во время обслуживания.

Если вдруг старые прокладки оказались повреждены и требуют замены, то нет ничего зазорного в том, чтобы попробовать интенсивно их размять в податливые комочки, и сформировать новые прокладки из них, но опять же, это работает только если прокладки изначально были правильно изготовлены.

Китайские сухие прокладки явно не подходят для формирования "теста" без добавления других компонентов в "замес", как и жесткие прокладки форма которых в принципе не податлива.

Вот пример классической неподатливой прокладки, если такую прокладку положить в ноутбук или видеокарту, и она не подойдет будучи слишком толстой, то можно и сломать что-нибудь зажимая систему охлаждения...

А вот так ведет себя образец смешанный из всего подряд включая кусочек китайской прокладки, он выдавился как должна быть выдавлена жидкая термопрокладка.

Конечно, свежий заводской дорогой полуфабрикат будет проще на выдавливание, но и с таким замесом не будет особых проблем при сборке системы охлаждения, хотя одна проблема все же есть, разорвать радиаторы весьма проблематично, прокладка присосалась очень хорошо к поверхностям и даже повредилась когда я разорвал радиаторы.

Впрочем, так и должно работать, именно поэтому нельзя просто взять, и разобрать видеокарту/ноутбук при наличии множества прокладок, нужно делать аккуратно и неторопливо, если конечно нет желания согнуть систему охлаждения или что-нибудь сломать...

На этом все, благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.

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