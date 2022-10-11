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Обзор SSD PNY CS900 480GB (SSD7CS900-480-PB)

Когда-то я покупал SSD на 240 ГБ, но такой объем разве что одну операционную систему установить, потому был заказан SSD от PNY на 480 ГБ.
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Когда-то я покупал SSD на 240 ГБ, но такой объем разве что одну операционную систему установить, потому был заказан SSD от PNY на 480 ГБ.

SSD был заказан на WildBerries, просто выбрал один из самых дешевых и непопулярных SSD:

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Это единственный на данный момент мой заказ на WildBerries когда упаковка не в идеальном состоянии, и да, упаковку никто не вскрывал, заводской клей на месте и крепко держит, следов постороннего клея нет.

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Но это так, чисто для обзора нюансы, ибо у меня на данный момент еще ни одного испорченного/украденного заказа нет от WildBerries, так что особо не переживаю.

Сам накопитель в дополнительной пластиковой упаковке без повреждений.

Внешний вид, тут уже дело вкуса, но мне вполне по нраву.

Первое включение конечно же через USB 3.0 контроллер, проблем не обнаружено, накопитель новый.

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Дальше можно и к SATA подключить SSD.

Было проведено 3 теста, размер очереди 1, 4 и 8.

PNY CS900 480GB с размером очереди 1 приблизился к максимальной скорости при размере блока 256 КБ.

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При очереди 8 у SSD был обнаружен провал скорости на размере блока 4 КБ, я несколько раз повторял тестирование и провал никуда не исчезал, близкая к максимальной скорость уже достигнута при размере блока 16 КБ.

Далее я просто заполнил примерно половину объема, в начале скорость была на уровне 350-400 МБ/с, но потом снизилась до 46-57 МБ/с, хотя тут еще не стоит забывать про NTFS кэширование, иногда я смотрел на объем занятой ОЗУ и она явно была занята кэшем файловой системы, так что реальная скорость записи файлов на SSD вышла около 50 МБ/с при файловой системе NTFS (кластер 4 KB).

Корпус SSD при этом нагрелся до 41-42 градусов в самой горячей точке.

Далее разборка, я не обнаружил гарантийных пломб, но после разборки стало ясно почему не было никаких пломб, конструкция корпуса не позволяет разобрать SSD без поломок самого корпуса, американское качество называется (для справки, PNY американская компания).

Типичный набор элементов на плате, несколько преобразователей питания, 4 микросхемы памяти (Micron 0AB2D NX892 PF666-25AS) и контроллер (Phison PS3111-S11-13 UD2032ME3).

Контроллер поддерживает от 2D SLC до 3D TLC, и это хорошо, ибо точно не будет установлена отвратительная QLC память.

Раз уж SSD разобран то не вижу препятствий сделать замер температуры компонентов накопителя.

Контроллер прогрелся до 48-49 градусов, чипы памяти ~42 градуса, тем временем встроенный датчик SSD показывает 33 градуса, производителям SSD следует взять уроки по установке датчиков температуры от Gigabyte, ибо у Gigabyte B450M H датчик VRM показывает самую горячую точку VRM с погрешностью буквально 1-2 градуса...

После заполнения SSD немного больше чем на половину, я сделал повторный синтетический тест, скорость записи ощутимо просела на блоках от 512 Б до 2 КБ включительно, в остальном сильной разницы нет.

Надеюсь данный SSD прослужит ничем не хуже остальных, тем более работать он будет в максимально благоприятных условиях располагаясь на холодной крышке ПК, которая никогда не будет серьезно нагрета ввиду особенностей систем охлаждения в ПК.

На этом все, благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.


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обзор тест ssd micron phison sata pny wildberries review phison ps3111-s11
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