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Графический редактор Krita - свобода и функционал

Однажды я познакомился с GIMP, но он оказался бесполезен и нефункционален, и на этот раз я взялся за графический редактор Krita.
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GIMP

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Однажды я познакомился с GIMP, но он оказался бесполезен и нефункционален, и на этот раз я взялся за графический редактор Krita.

С ужасами GIMP можно ознакомится в следующей статье: Почему GIMP ужасен как графический редактор.

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Конечно, я слышал что часть проблем решат с выходом GIMP 3.0, однако на дворе 2022 год, и когда вполне серьезный графический редактор не позволяет выделить два слоя одновременно, это мягко говоря неприятно...

Я не спорю что у каждого свои задачи, и некоторым вполне возможно хватает функционально неполноценного GIMP... Мне и самому до недавнего времени было достаточно GIMP, пока мне не потребовалось чуть больше чем "почти ничего".

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Отдельно хочу отметить индивидов, которые пытаются оправдывать кривые поделки, мол это Open-Source, раз не заплатил то пользуйся чем есть и вообще GIMP (заглавным шрифтом) мне ничем не обязан:

А теперь приступаем к интересному:

1) GIMP мне действительно ничем не обязан, и не будет обязан даже если заплачу.

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Только вот я не собираюсь поддерживать пустышку, мне совершенно не приносит удовольствия поддерживать софт, который живет за счет старого имени и фанатов.

А еще я не видел в некоторых чужих обзорах чтобы GIMP особо критиковали за конкретные недостатки как это сделал я, обычно умалчивали про недостатки серьезные, либо старались вскользь пройтись в нейтральном ключе если про недостаток невозможно умолчать из-за его популярности.

2) Если приложение бесплатно, это еще не значит что оно должно быть недоразвитым как GIMP.

Взять тот же 3ds Max напичканный тоннами серверов лицензий и костылей привязывающихся к оборудованию пользователя намертво...

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А можно взять прямого конкурента в лице Blender, да, интерфейс другой, нужно учится его использовать, но это работает и в обратную сторону, Blender такое же серьезное ПО для 3D моделирования, как и 3ds Max.

При всей своей бесплатности Blender является таким же плохим инструментом как GIMP? Нет, и этим всё сказано.

3) Через костыли* можно и Paint'ом рисовать, но нужно ли?

* - Сбрасывать по одному слою в группу чтобы их группой таскать так как GIMP не умеет выделять одновременно 2 и более слоя.

В общем, все кто пытается оправдывать свободное ПО его "бесплатностью", в следующий раз очень хорошо подумайте...

Бесплатный софт еще не значит что плохой, и тем более это не значит что пользователь должен смиренно принять и стерпеть любые проблемы/недостатки в таком софте, нет, не должен от слова "совсем", даже наоборот лучше чтобы пользователи критиковали по делу, а не как в некоторых обзорах только восхваляют и лишь слегка поглаживая вспоминают что у GIMP нет эффектов слоев...

В любом случае пока не выйдет GIMP 3.0 ничего интересного уже не будет, GIMP 2.10.32 бесполезен ввиду своей недостаточной функциональности, и хватит уже на этом обсасывать несчастный GIMP, а то может показаться что я ненавижу данный графический редактор...

На самом деле у меня нет никакой ненависти к GIMP, у меня есть только разочарование по отношению к графическому редактору, надеюсь версия 3.0 выйдет гораздо лучше 2.xx, и мне будет за что похвалить GIMP, но сейчас увы, есть кое-что гораздо лучше GIMP...

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Photoshop

И нет, я не буду говорить про Photoshop, как бы меня на него не посылали, я уже давно потерял интерес к старому доброму "фотошопу", который еще и лезет на десятки серверов Adobe через интернет без ведома пользователя и конечно же за счёт пользователя...

Когда-то давно я выловил 16 адресов к которым довольно старая версия "фотошопа" нагло пробивалась без ведома пользователя, в любой другой версии адреса могут быть иные, но кого это останавливает? Лично меня не устраивает подобный софт, так что пусть кто как хочет, но я обойдусь без фотошопа.

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Krita

Вот и подобрались к главному, графический редактор Krita!

На самом деле я уже очень давно знаю про данный графический редактор, но как-то он не попадался мне под руку, чтобы использовать, он больше как инструмент для художников представлялся для меня лично.

Таким образом я недооценивал Krita очень длительное время...

Слои

Со слоями у графического редактора Krita я не нашел серьезных проблем, можно абсолютно легко и просто выделить несколько слоёв и сделать с ними что-нибудь:

На кнопку создания слоя Krita без лишних вопросов просто создает новый слой, это просто великолепно по сравнению с GIMP, конечно же в раскрывающемся списке возле кнопки создания слоя есть и другие варианты создания слоёв.

У меня нет претензий к данной части графического редактора Krita, работа со слоями меня устраивает.

Эффекты слоёв (стиль слоя)

Следующее что я сразу же проверил это эффекты слоёв, и они есть в Krita!

Функционал явно еще в разработке, но многое уже можно сделать, и работает оно по-человечески, результат можно в любой момент подкорректировать, или вовсе отключить стиль слоя в настройках слоя если он не нужен.

Единственное, что обновление результата "застревает", нужно дёргать окном стилей слоя, чтобы увидеть сразу же результат настроек, но это поведение может быть иным если работать в среде Linux, сейчас же я работаю в среде Windows, потому я не могу назвать данный нюанс недостатком.

Так или иначе это гораздо лучше плагина эффектов слоёв для GIMP, особенно когда GIMP в среде Linux не работает с плагином, а в среде Windows прекрасно работает...

В целом я доволен функционалом, но и не скажу что стили слоя в Krita реализованы отлично, проще говоря есть над чем работать.

Выделение

Инструменты выделения в Krita на первый взгляд примитивны, и на второй взгляд они примитивны, даже до уровня GIMP не дотягивают, однако, они работают лучше, чем в GIMP...

Да, белая грань осталась на логотипе после работы волшебной палочкой и кнопкой Delete, но я получил качественный край с которым можно уже и поработать, он не огрызен, но и не намылен, хорошая "лесенка" не выедающая глаза как в GIMP после аналогичных действий.

Спустя небольшое количество экспериментов я даже получил результат который меня устраивает, я смог не выходя за пределы редактора Krita сделать то, чего не смог сделать в GIMP.

Не уровень "фотошопа" конечно в плане качества, но и не уровень намыленных огрызков от GIMP...

А потом я обнаружил вкладку "Параметры инструмента" и в ней уже обнаружил некоторые параметры работы инструментов выделения:

В целом к инструментам выделения Krita у меня нет претензий, они работают, и выполняют свою работу достаточно хорошо.

Печать

К сожалению я не нашел никаких возможностей печати в графическом редакторе Krita, так что выход лишь один, использовать сторонние средства подготовки изображения к печати.

Это конечно плохо, но с другой стороны лучше без возможности распечатать прямо из редактора, чем без всего остального...

Графический планшет

Krita без труда заработала с планшетом Genius G-Pen F610, позволяет настроить "мёртвую зону", выбрать тип ввода, и настроить скорость.

Если же перо ходит "волнами" по вине неточности ёмкостной технологии считывания положения пера, можно стабилизировать инструмент для сглаживания движений в нужной степени.

В GIMP тоже можно настроить кривую нажима и сглаживание движений в параметрах инструмента, однако, GIMP захватывает управление от планшета и не отпускает пока курсор в пределах рабочей зоны, что доставляет неудобства когда нужно перейти на управление мышью...

Krita такого недостатка лишена, и не доставляет проблем при одновременном использовании планшета и мыши.

Интерфейс

К интерфейсу у меня нет нареканий особых, разработчики явно старались сделать интерфейс интуитивно понятным, я без труда нашел раздел "Параметры инструмента" когда пытался настроить сглаживание движений при рисовании планшетом, именно там я и нашел искомое:

Зона выбора активного цвета неплохо настраиваемая, настройки подходят по смыслу к своему разделу.

При желании можно кардинально изменить вид некоторых панелей на более привычный.

Темы светлые и тёмные в наличии, правда нужен перезапуск порой чтобы нормально применилась тема.

Пока что я не выявил серьезных недостатков в интерфейсе Krita, возможно они есть, но если за несколько дней использования они не помешали, значит они не серьезные.

Хотя могу отметить что не нашел "образцы цветов", может я плохо искал, но образцы цветов должны быть в интерфейсе редактора "по умолчанию", ибо мне нужно было создать некоторые свои образцы цветов, а сделать это непонятно где и как...

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Заключение

Как показывает практика, есть адекватные графические редакторы, и это определенно не свободный GIMP, и не проприетарный фотошоп со своими закладками, что обращаются к десяткам серверов Adobe без ведома пользователя...

Безусловно Photoshop отлично выполняет свое назначение, но подобный софт настолько перегружен лицензионными костылями (возможно и не только), что его даже не берут портировать под среду Linux дистрибутивов, ибо непонятно как тонны скрытных от пользователя "закладок" поведут себя в среде Linux.

Так или иначе про старый добрый фотошоп вполне можно забыть когда есть Krita:

Вполне возможно со временем я найду недостатки и в графическом редакторе Krita, но будут ли эти недостатки такими же критичными как недостатки в GIMP? Это пожалуй покажет только время.

На данный момент я вижу, что GIMP невозможно назвать конкурентом фотошопу, в то же время Krita я могу назвать серьёзным конкурентом фотошопу.

Если отбросить фактор "привычки" и "обучения", то Krita на данный момент способна мне заменить фотошоп полностью, а некоторые говорят что свободное ПО доступное бесплатно не способно конкурировать с дорогущими коммерческими продуктами...

Итого ~77 слоёв включая группы, особых сложностей не возникло в процессе создания изображения, сторонние графические редакторы задействовать не приходилось, разве что Krita это не копия фотошопа, и некоторые вещи нужно делать немного иначе, не все старые привычки подойдут для работы в Krita, но это и не страшно если человек умеет учиться.

Из примечательного отмечу лишь одно, корпорация Intel не постеснялась стать спонсором графического редактора Krita, оно и неудивительно, ибо разработчики действительно стараются сделать графический редактор для людей, чтобы человек смог запустить редактор и сделать все что ему нужно...

На этом все, благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.


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