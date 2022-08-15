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Предисловие

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Предыдущая часть: Ретро и разгон: ASRock K8NF6G-VSTA и бюджетный король AMD Sempron: Часть 2

Тестовая конфигурация

Методика тестирования и 512 МБ

Doom 3

Half-Life 2 (build 2014)

Far Cry

Прочее

Результаты

Заключение

Отдельно добавлю ссылку на ответвление:

Бюджетный король AMD Sempron (Socket 754): Пробую играть в Minecraft (PTGI E12) и Quake 2 RTX

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Наконец настало время поиграть в игры на старой бюджетной системе из AMD Sempron s754 и ATI X800 GTO.

Так как в комментариях к предыдущей части никаких адекватных предложений не поступило по списку игр для тестирования, значит буду выбирать игры на своё усмотрение.

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Печально конечно что активное меньшинство местных "комментаторов" на ресурсе не отличается адекватностью, особенно индивиды которые идут писать гневные комментарии даже не прочитав статью, наверное имеет смысл больше не спрашивать мнение читателей при написании многосерийных статей... Но вернемся к основной теме.

Сначала я собирался сделать тесты двух процессоров из предыдущей части, в разгоне и без разгона, но учитывая объем работ, а еще мой первый бюджетный AMD Sempron 2500+ что разогнался лишь до 2100 МГц (лимит системной платы по шине FSB), было решено отложить более дорогой Sempron 3000+.

Таким образом проверять буду только Sempron 2800+ (DH-E3), он лучше всего покажет возможности многих бюджетных сборок во времена ~2005 года, попутно продемонстрирую что теория (мОтчасть) не всегда соответствует реальности.

В текущем случае будет использован AMD Semrpon 2800+ степпинга E3 (SDA2800AI03B0), теория говорит что он не умеет в x86-64, ибо в теории x64 появилось только со степпинга E6, к моему удивлению данная ошибка (или преднамеренное искажение) есть даже в английской версии Wikipedia (2022-08-13):

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Конечно, ответвлением от серии "Ретро" когда играл в Quake 2 RTX я уже доказал что Sempron 2800+ (DH-E3) имеет набор инструкций x86-64, но я не заострял на этом внимание, здесь же обращаю на этот "нюанс" внимание.

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Тестовая конфигурация

ЦП: AMD Sempron 2800+ (SDA2800AI03B0, DH-E3, L2 cache 256 KB, 90nm, x86-64), потребляемая мощность до ~30-37 Вт в разгоне.

Частота ЦП: ~2240 MHz (разгон ~39%).

Системная плата: ASRock K8NF6G-VSTA (nForce 6100-405, MCP61S, 90 nm).

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Комплект ОЗУ #1: DDR1, 2GB (2x1GB), чипы 16x HY5DU12822DTP-D43, ~448 МГц (разгон).

Комплект ОЗУ #2: DDR1, 512MB (2x256MB), PQI MDAD-328FA (8x PQ4D1616Y5) + NoName (8x HY5DU56822BT-D43), ~560 МГц (разгон).

Видеокарта: Radeon X800 GTO 128MB (BIOS 2004-06-11, DX 9.0b, OGL 2.1, PCI-e).

Драйвер: Catalyst 10.2.

Накопитель Windows XP: IDE HDD Samsung SP0802N, 2005.07, бракованный, исправен.

Накопитель Windows 7 x64 + игры: SATA SSD Crucial BX500, 240GB.

Инструменты:

Для мониторинга будет использован MSI Afterburner, не лучшее конечно приложение для использования на слабой системе, нагружает процессор во время сбора информации с датчиков, при этом в момент опроса датчиков некоторые игры могут испытывать фризы, но так будет нагляднее.

Для записи видео будет использована китайская карта захвата за ~10$ и отдельный ПК, захват OBS Studio, монтаж Kdenlive, работа над изображениями GIMP.

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Методика тестирования и 512 МБ

Особых методик нет, просто буду заходить в одно и то же место игры, и наблюдать за FPS.

Но просто цифра FPS ничего не говорит о реальном положении дел в игре, особенно если смотреть на разнообразные бенчмарки которые 10 минут крутят разные сцены и в конце выдают "среднюю температуру по больнице", потому буду играть в игры и смотреть что из этого выйдет.

С установкой быстрой памяти двумя модулями по 256 МБ результаты синтетических тестов зависимых от скорости ОЗУ закономерно увеличились.

Но к сожалению 512 МБ системной памяти оказалось слишком мало чтобы нормально поиграть в Doom 3, даже используя Windows XP SP3.

Хотя если подумать, лет ~17 назад я умудрялся играть имея в ПК всего 256 МБ памяти, но тогда у меня была Windows XP и кушала она около ~110 МБ памяти вместе с установленными драйверами, а весь софт и драйверы тогда у меня были старые с дисков, да и постоянные зависания и фризы по вине файла подкачки были обычным делом.

Сейчас же я не только самые последние версии софта и драйверов использовал, но и пытаюсь еще на фоне держать софт для мониторинга, в итоге Doom 3 явно падает от нехватки ОЗУ, и файл подкачки не спасает ситуацию ни в Windows XP, ни в Windows 7 x64, вероятно старая Windows XP не знающая обновлений работала лучше текущей Windows XP SP3...

Хотя раньше у меня и версия игры Doom 3 была более старая, это тоже может влиять на работоспособность когда недостаточно памяти... В любом случае я не смогу полноценно проверить все игры имея в системе всего 512 МБ памяти, а значит нет вообще смысла продолжать с таким объемом.

Я конечно давно знал что скорость памяти не имеет смысла когда её объема недостаточно для работы, но я надеялся что хотя бы с FRAPS в качестве мониторинга смогу поиграть в Doom 3...

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Doom 3

Windows 7 x64 SP1:

Минимальные настройки графики, вид на окно 53 FPS, потребление системной памяти ~782/993 МБ, использовано ~33-37 МБ видеопамяти.

Средние настройки, вид на окно 42 FPS, память ~798/1015 МБ, ~43-54 МБ видеопамяти.

Максимальные настройки, 26 FPS в кухне и периодические пики на графике времени кадра, использовано ~1155/1450 МБ системной памяти, видеопамять переполнена.

Windows XP SP3:

В случае Windows XP мониторинг не показывает занятую память видеокарты, просто нет такого "датчика" в MSI Afterburner на данной операционной системе.

Минимальные настройки, вид на окно 60 FPS, системная память ~688/887 МБ.

Средние настройки, вид на окно 59 FPS, память ~692/901 МБ.

Максимальные настройки, вид на окно 47 FPS, память ~1058/1233 МБ.

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Half-Life 2 (build 2014)

Про Half-Life 2 следует сказать несколько нехороших слов... Версия игры 2021 года потребляет слишком много ресурсов системы и старый Sempron s754 даже на минимальных настройках графики не способен вытянуть эту кривую поделку Valve...

А ведь это только игра по сути отвязанная от DRM-платформы, боюсь представить если бы на фоне еще висела жирная DRM-платформа Steam...

Хорошо что есть люди, которые ломают "рабские" DRM-костыли позволяя пользователю свободно запускать игру на любой системе не спрашивая разрешения "рабовладельцев" паразитирующих на "правах".

В среде Windows 7 x64 SP1 получилось 33 FPS на станции, играть невозможно ибо везде можно словить просадки FPS, в среде Windows XP SP3 версия игры 2021 года вообще не запустилась, Valve явно позабыли что игра вышла в 2004 году когда еще не существовало систем семейства Windows Vista (7, 8, 8.1, 10, 11).

Build 2014:

У меня не сохранилась старая адекватная версия Half-Life 2, но на торрентах я смог найти версию 2014 года, это конечно не то во что я играл в ~2006 году, но всяко лучше кривых поделок 2021 года от Valve...

Теперь в игре можно выставить максимальные настройки графики и получить ~50 FPS в Windows XP и ~36 FPS в Windows 7 x64 на одном и том же месте, согласитесь, это гораздо лучше 33 FPS в релизе 2021 года при минимальных настройках.

Может показаться что между минимальными и максимальными настройками разница в качестве графики небольшая, но это скриншоты из записи видео с карты захвата, часть детализации потеряна во время сжатия видео, часть потеряна во время оптимизации скриншотов, в итоге местами выглядит будто разница небольшая хотя это не так.

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Far Cry

Эта игра тоже показала более высокую производительность именно в Windows XP.

Windows 7 x64: В ангаре 40 FPS, на улице 24 FPS.

Windows XP: В ангаре 51 FPS, на улице 31 FPS.

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Прочее

Все игры из видео можно пройти на старой системе из AMD Sempron и X800 GTO, Far Cry на средних настройках в 720p можно проходить, Fable: The lost chapters так же на средних проходима.

Half-Life 2 (2014 года и старее) можно на высоких настройках проходить, а вот Half-Life 2: Lost Coast (2014) уже не выйдет на высоких настройках нормально пройти, так же ведет себя и Half-Life 2: Episode Two, возможно более старые релизы и пойдут без проблем, стоит вспомнить что релизы 2021 года Half-Life 2 вообще не работают в Windows XP, а в Windows 7 и без того низкая производительность стала еще хуже по сравнению с релизом 2014 года...

Doom 3 тоже на средних настройках вполне проходим, хотя бывают некоторые сложности с частотой кадров, но снижение настроек графики определенно решат большинство возможных проблем, имея Radeon 9250 в 2005-2006 году я вообще играл в данную игру при разрешении 640x480 на около низких настройках...

Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy работает вообще без проблем на собранной системе, практически всегда FPS выше 60, игра оптимизирована очень даже неплохо.

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Результаты

Однозначно Windows XP гораздо производительнее в реальной работе чем операционные системы семейства Windows Vista (7, 8, 8.1, 10, 11), если кто-то удивляется почему люди неохотно переходили на Windows Vista и Windows 7 после Windows XP, то вот ответ, при переходе ощутимо терялась производительность...

А ведь по синтетическим тестам Windows 7 x64 показывала более высокие цифры производительности чем Windows XP...

Сейчас конечно Microsoft пытается сделать обновления максимально принудительными, если раньше можно было просто дальше использовать Windows XP, то теперь Microsoft принуждает пользователей к обновлению системы, даже если в итоге производительность и качество сильно падают по отношению к предыдущей версии системы (Windows 11), а у пользователя появляются проблемы которых не было.

Ох, сейчас набегут свидетели идеальной Windows 11 (и Windows 10) у которых за всю жизнь якобы ни одной проблемы не случилось с системой...

На этом все, благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.