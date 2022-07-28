Бюджетный король AMD Sempron (Socket 754): Пробую играть в Minecraft (PTGI E12) и Quake 2 RTX
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Мне самому было интересно, сможет ли старый процессор с 2 ГБ ОЗУ запустить намного более современные игры, как оказалось, может...
Про систему на основе AMD Sempron можно узнать подробнее из следующих статей:
1) Ретро и разгон: ASRock K8NF6G-VSTA и бюджетный король AMD Sempron
2) Ретро и разгон: ASRock K8NF6G-VSTA и бюджетный король AMD Sempron: Часть 2
Конечно, серия статей про "Ретро и разгон" еще не закончена, будет третья часть, однако, прежде чем я сделаю третью часть, было бы неплохо удовлетворить людей не способных воспринимать информацию если её объем чуть больше страницы:
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Теперь перейдем к сути.
Странно конечно просить от системы ~2005 года чтобы она запускала современные игры, "адекватность" таких комментаторов конечно зашкаливает, но несколько игр из списка я покажу в действии.
Мне только непонятна эта "агрессивность" некоторых людей которые злоупотребляют минусами даже там, где это совершенно неуместно, впрочем, могу лишь посочувствовать этим индивидам и оставить наедине со своими необоснованными обидами, а я продолжаю :)
На данный момент система состоит из AMD Sempron 2800+ (DH-E3), 2 ГБ ОЗУ 1 канал DDR1, SATA SSD с Windows 7 x64 SP1, разгон само собой 39%, видеокарта MSI GTX 1070 AERO OC 8GB подробнее на фото:
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Первым пойдет Mincraft 1.16.5 Forge + OptiFine + SEUS PTGI E12, это весьма тяжелый случай...
Время от времени конечно процессор способен выдать около 25-30 FPS в игре, но в основном система находиться в состоянии своппинга, файл подкачки просто постоянно задействован и поиграть в таком режиме невозможно...
Этот случай лучше всего демонстрирует что бывает если в дело вступает файл подкачки, процессор в основном занят работой с подкачкой, а не игрой, причем подкачка расположена на SSD, но это не спасает ситуацию особо.
В общем, Minecraft с шейдерами при наличии x64 операционной не лучшее во что можно поиграть имея 2 ГБ ОЗУ, с Windows XP конечно можно будет нормально поиграть, я даже на 512 МБ играл как-то давно с Pentium III на борту, но это другая история.
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Далее Quake 2 RTX, с этой игрой вообще проблем не возникло.
При минимальном разрешении выходит около 90 FPS, упор в процессор, а если разрешение увеличить то уже GTX 1070 оказывается бутылочным горлышком, а Sempron 2800+ тем временем отдыхает.
Вот так легко и непринужденно процессор ~2005 года смог "раскрыть" относительно современную видеокарту GeForce GTX 1070, играть при 40-50 FPS конечно не так приятно как при ~90 FPS, но вполне можно.
К счастью Quake 2 RTX хоть и занимает более 2 ГБ памяти, но использует менее 1 ГБ системной ОЗУ, потому проблем с фризами не возникло по вине файла подкачки, и процессор занимался игрой, а не обслуживанием подкачки как это было с Minecraft.
Надеюсь вечно недовольные моей работой не утомились от 11 изображений, двух видео, и ~2965 символов :)
На этом все, благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.
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